https://ukraina.ru/20260821/germaniya-ne-dolzhna-ikh-sudit-tusk-apriori-opravdal-podorvavshikh-severnye-potoki-1082674825.html

"Германия не должна их судить": Туск априори оправдал подорвавших "Северные потоки"

"Германия не должна их судить": Туск априори оправдал подорвавших "Северные потоки" - 21.08.2026 Украина.ру

"Германия не должна их судить": Туск априори оправдал подорвавших "Северные потоки"

Премьер-министр Польши Дональд Туск вновь заявил, что власти Германии не должны преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом 20 августа сообщил телеканал TVP World, принадлежащий польскому общественному вещателю Telewizja Polska

2026-08-21T07:27

2026-08-21T07:27

2026-08-21T07:27

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Генпрокуратура Германии 19 августа сообщила о задержании в Хорватии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к атакам на "Северные потоки". По утверждению польского адвоката Тимотеуша Папроцкого, в Хорватии задержали Владимира Журавлёва, которого ранее задерживали, но отпустили власти Польши.20 августа Туск заявил журналистам, что Польша изначально выступала против проекта "Северный поток 2". А подозреваемый в подрыве газопровода не должен нести за свои возможные деяния уголовную ответственность."Я не изменю своего мнения по этому поводу, и я считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его вывел из строя", — заявил польский премьер-министр.Российские экспортные газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были подорваны неизвестными лицами 26 сентября 2022 года. По оценке оператора "Северного потока" Nord Stream AG, разрушения на газопроводах оказались беспрецедентными, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. При этом, Российская Федерация неоднократно запрашивала у европейских стран, расследовавших произошедшее, данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.19 августа сообщалось, что Хорватия выдаёт Германии украинца, подозреваемого в минировании "Северных потоков".Ранее на эту тему: Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, польша, туск дональд, северный поток, германия, хорватия, генпрокуратура, украина, терроризм, террорист, теракт, русофобия