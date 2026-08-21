https://ukraina.ru/20260821/germaniya-ne-dolzhna-ikh-sudit-tusk-apriori-opravdal-podorvavshikh-severnye-potoki-1082674825.html
"Германия не должна их судить": Туск априори оправдал подорвавших "Северные потоки"
"Германия не должна их судить": Туск априори оправдал подорвавших "Северные потоки" - 21.08.2026 Украина.ру
"Германия не должна их судить": Туск априори оправдал подорвавших "Северные потоки"
Премьер-министр Польши Дональд Туск вновь заявил, что власти Германии не должны преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом 20 августа сообщил телеканал TVP World, принадлежащий польскому общественному вещателю Telewizja Polska
2026-08-21T07:27
2026-08-21T07:27
2026-08-21T07:27
украина.ру
новости
польша
туск дональд
северный поток
германия
хорватия
генпрокуратура
украина
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073453491_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f603cb916f9851010d4c20f6181fc18f.jpg
Генпрокуратура Германии 19 августа сообщила о задержании в Хорватии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к атакам на "Северные потоки". По утверждению польского адвоката Тимотеуша Папроцкого, в Хорватии задержали Владимира Журавлёва, которого ранее задерживали, но отпустили власти Польши.20 августа Туск заявил журналистам, что Польша изначально выступала против проекта "Северный поток 2". А подозреваемый в подрыве газопровода не должен нести за свои возможные деяния уголовную ответственность."Я не изменю своего мнения по этому поводу, и я считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его вывел из строя", — заявил польский премьер-министр.Российские экспортные газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были подорваны неизвестными лицами 26 сентября 2022 года. По оценке оператора "Северного потока" Nord Stream AG, разрушения на газопроводах оказались беспрецедентными, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. При этом, Российская Федерация неоднократно запрашивала у европейских стран, расследовавших произошедшее, данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.19 августа сообщалось, что Хорватия выдаёт Германии украинца, подозреваемого в минировании "Северных потоков".Ранее на эту тему: Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
германия
хорватия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/16/1073453491_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83957a8d2262cac15ca3b3a3f065f084.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, польша, туск дональд, северный поток, германия, хорватия, генпрокуратура, украина, терроризм, террорист, теракт, русофобия
Украина.ру, Новости, Польша, Туск Дональд, Северный поток, Германия, Хорватия, генпрокуратура, Украина, терроризм, террорист, теракт, Русофобия
"Германия не должна их судить": Туск априори оправдал подорвавших "Северные потоки"
Премьер-министр Польши Дональд Туск вновь заявил, что власти Германии не должны преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом 20 августа сообщил телеканал TVP World, принадлежащий польскому общественному вещателю Telewizja Polska
Генпрокуратура Германии 19 августа сообщила о задержании в Хорватии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к атакам на "Северные потоки". По утверждению польского адвоката Тимотеуша Папроцкого, в Хорватии задержали Владимира Журавлёва, которого ранее задерживали, но отпустили власти Польши.
20 августа Туск заявил журналистам, что Польша изначально выступала против проекта "Северный поток 2". А подозреваемый в подрыве газопровода не должен нести за свои возможные деяния уголовную ответственность.
"Я не изменю своего мнения по этому поводу, и я считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его вывел из строя", — заявил польский премьер-министр.
Российские экспортные газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были подорваны неизвестными лицами 26 сентября 2022 года. По оценке оператора "Северного потока" Nord Stream AG, разрушения на газопроводах оказались беспрецедентными, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. При этом, Российская Федерация неоднократно запрашивала у европейских стран, расследовавших произошедшее, данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.