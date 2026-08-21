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Силы ПВО сбили над Россией за ночь 325 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 325 украинских БПЛА - 21.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 325 украинских БПЛА

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 325 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 21 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-21T08:46

2026-08-21T08:46

2026-08-21T08:46

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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 20 августа до 8:00 21 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 325 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Удмуртии, Краснодарского и Пермского краёв, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.Ранее сообщалось, что в течение предыдущей ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 726 украинских БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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