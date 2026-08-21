Силы ПВО сбили над Россией за ночь 325 украинских БПЛА - 21.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260821/sily-pvo-sbili-nad-rossiey-za-noch-325-ukrainskikh-bpla-1082675663.html
Силы ПВО сбили над Россией за ночь 325 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили над Россией за ночь 325 украинских БПЛА - 21.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Россией за ночь 325 украинских БПЛА
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 325 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 21 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-21T08:46
2026-08-21T08:46
украина.ру
россия
минобороны рф
пво
крым
краснодарский край
белгородская область
брянская область
волгоградская область
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/13/1082612565_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_80ee19d3c791153b3914f3893ad86b28.jpg
Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 20 августа до 8:00 21 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 325 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Удмуртии, Краснодарского и Пермского краёв, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.Ранее сообщалось, что в течение предыдущей ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 726 украинских БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
краснодарский край
белгородская область
брянская область
волгоградская область
воронежская область
калужская область
курская область
орловская область
ростовская область
рязанская область
московская область
азовское море
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/13/1082612565_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_2655c48ce1b6942f136bdeb532e34a04.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, минобороны рф, пво, крым, краснодарский край, белгородская область, брянская область, волгоградская область, воронежская область, калужская область, курская область, орловская область, ростовская область, рязанская область, московская область, азовское море, черное море, беспилотники, беспилотники сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Минобороны РФ, ПВО, Крым, краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Калужская область, Курская область, Орловская область, Ростовская область, Рязанская область, Московская область, Азовское море, Черное море, беспилотники, беспилотники сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 325 украинских БПЛА

08:46 21.08.2026
 
© РИА Новости . Валентин КапустинЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Валентин Капустин
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 325 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 21 августа сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 20 августа до 8:00 21 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 325 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Удмуртии, Краснодарского и Пермского краёв, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее сообщалось, что в течение предыдущей ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 726 украинских БПЛА.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияМинобороны РФПВОКрымкраснодарский крайБелгородская областьБрянская областьВолгоградская областьВоронежская областьКалужская областьКурская областьОрловская областьРостовская областьРязанская областьМосковская областьАзовское мореЧерное моребеспилотникибеспилотники сегодняБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАатака Украины сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:47Москва готова выслушать США, но не отступит от принципиальных позиций - Рябков
09:39ФСБ арестовала иностранца, пытавшегося запустить дрон на вокзале в Москве
09:29Брюссель отказал Киеву в 220 миллионах евро для фермеров
09:24ВС РФ поразили склады в порту Рени и оборонный объект в Броварах - Минобороны
09:23"Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины
09:04Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА. В регионе объявлена ракетная опасность
09:00Борьба с мультиком, провалы ВСУ, укрывательство взорвавших "СП". Хроника событий на утро 21 августа
08:46Силы ПВО сбили над Россией за ночь 325 украинских БПЛА
08:23Под Москвой сбили семь БПЛА. Аэропорты ограничены в полётах
08:00Жупел глобального потепления. К 45-летию появления термина
07:58МИД РФ назвало страны "с клинической русофобией", где ожидаются провокации на выборах в Госдуму
07:27"Германия не должна их судить": Туск априори оправдал подорвавших "Северные потоки"
07:00Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе
06:46ВСУ мобилизуют больных с открытой формой туберкулёза — пленный
06:34"Предательский гад": в США Никсон побеждает киевлянина, у которого были личные счёты с Трампом
06:30"Курск не сдастся". Хинштейн о жизни региона в условиях СВО, защите от беспилотников и поддержке людей
06:22На Сахалине совершил жёсткую посадку самолёт Ан-3
06:03Душили ребёнка, поставили женщину на колени. От террора ТЦК пострадал даже режиссёр мультфильмов
06:00"Менее 15 км до полного окружения ВСУ": ВС РФ замыкают котел у Великого Бурлука — эксперт
05:45"Рвы, зубы дракона и проволока": военный эксперт о слабой линии обороны ВСУ под Харьковом
Лента новостейМолния