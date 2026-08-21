https://ukraina.ru/20260821/zhupel-globalnogo-potepleniya-k-45-letiyu-poyavleniya-termina-1082591023.html

Жупел глобального потепления. К 45-летию появления термина

Жупел глобального потепления. К 45-летию появления термина - 21.08.2026 Украина.ру

Жупел глобального потепления. К 45-летию появления термина

21 августа 1981 года увидел свет очередной номер журнала "Science", в котором была опубликована статья о том, что мир вступил в эпоху глобального потепления. В качестве главной причины авторами было названо антропогенное воздействие, и прежде всего – выбросы углекислого газа в атмосферу

2026-08-21T08:00

2026-08-21T08:00

2026-08-21T08:00

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Публикация имела огромный резонанс: изменения климата планетарного масштаба очень скоро были объявлены одним из важнейших вызовов, с которыми столкнулось человечество, и породило многочисленные спекуляции на эту тему.Человечество – дитя холодаС точки зрения природы глобальное потепление, как, впрочем, и глобальное похолодание – это ни хорошо, ни плохо. Это совершенно естественный процесс, тем более что история Земли знала и более тёплые периоды, чем наш, и более холодные. Даже на памяти человечества были как климатические оптимумы, когда виноградарством занимались в Шотландии и на берегах Балтийского моря, так и "малые ледниковые периоды", когда Босфор переходили по льду.Человеку как биологическому виду достался один из самых холодных периодов истории планеты*. За время существования жизни на Земле абсолютное большинство других геологических эпох были намного теплее нынешней, а глобальные похолодания – сравнительно кратковременными.Даже газовый состав атмосферы в былые времена сильно отличался от нынешнего. Например, путешественник во времени, решивший отправиться в горы Донецкого кряжа каменноугольного периода, когда происходило накопление подземных кладовых Донбасса, должен будет запастись одеждой из специально разработанных негорючих и антистатических материалов поскольку содержание кислорода тогда достигало рекордные 35% против сегодняшних 21%: привычные нам ткани в такой среде становятся пожароопасными. А в последние дни мезозойской эры, аккурат перед самым прилётом уничтожившего динозавров астероида, углекислого газа в атмосфере было в 2-3 раза больше, чем сейчас: тогда на Земле из-за того самого парникового эффекта не имелось ни одного ледника и даже в приполярных широтах было также тепло, как и на Черноморском побережье.Холод стал той стихией, которая взрастила человека: овладение огнём – исторически первым видом искусственно получаемой энергии – позволило людям за очень небольшое время не только занять господствующее положение в природной иерархии, но расселиться по земному шару. Термически обработанная пища оказалась намного питательнее, чем сырая, а чуть позднее при помощи огня были получены первые искусственные материалы – керамика, стекло и металлы.Если брать период письменной истории, то в период расцвета Античной Эллады и Рима было даже теплее, чем сейчас: тогда виноград давал товарные урожаи в Британии и на юге Скандинавского полуострова. В начале нашей эры на смену ему наступило сильное похолодание, достигшее своего пика к началу VI века, когда на месте некогда могущественной Римской Империи образовалось несколько десятков варварских королевств. Максимум нового потепления пришёлся на рубеж X-XI столетий: в древней Руси теплолюбивые буковые леса росли на Валдайской возвышенности, а викинги заселили Гренландию и совершали свои походы в Америку.Но уже во времена ордынского нашествия на Русь (начало XIII века) снова похолодало, начался так называемый "малый ледниковый период", пик которого пришёлся на период Смутного времени в России в 1600-14 годах. Кратковременные запредельно морозные периоды случались и позднее, как например 1816 год, прозванный "Годом без лета" когда в июле климатическая весна плавно перешла в климатическую осень. Общей картины изменить они не могли: во второй половине XIX века глобальное похолодание отступило, а каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего. Стоит отметить, что именно в Новое время – самый холодный период последних двух тысячелетий – сложилась цивилизация современного типа."Каждый лишний градус будет вам не в радость…"Чтобы понять всеобщую обеспокоенность глобальным потеплением надо открыть школьный учебник физики, а точнее – тот раздел, где изложено второе начало термодинамики.Согласно теореме Карно, КПД теплового двигателя определяется разницей между температурами нагревателя, сообщающего энергию рабочему телу, и холодильника, забирающего неизрасходованную на полезную работу часть этой самой энергии. С нагревателем всё понятно: для паровой турбины это или котельная установка, или атомный реактор с парогенератором, для реактивного двигателя – камера сгорания, для дизеля – цилиндр, куда напрямую впрыскивается топливо. А вот холодильник во всех случаях один – окружающая среда: чем холоднее за бортом – тем выше КПД.Директор атомной электростанции, куда привезли нашу журналистскую делегацию тяжко вздохнул: "всю эту неделю из-за аномальной жары мы проработали себе в убыток…" Удивляться было нечему: столь мощная энергетическая установка очень требовательна к температуре пруда-охладителя и воздуха в градирнях. Ещё пример: атомные ледоколы по всем инструкциям должны переходить на вспомогательные дизель-генераторы при достижении забортной водой температуры +10 градусов Цельсия. По этой же самой причине Энергодар на берегу Каховского водохранилища оказался предпочтительнее Новоазовска на границе нынешних ДНР и Ростовской области: бытует красивая легенда о том как харизматичный первый секретарь Донецкого обкома партии Владимир Дегтярёв воспрепятствовал планам строительства АЭС в Донбассе, но реальных подтверждений этому нет, зато Азовское море на основании проведённых изысканий оказалось слишком тёплым для реакторов того времени. И лишь появление более совершенных моделей позволило заняться возведением Крымской АЭС, так и оставшейся недостроенной по причинам политического характера.Какие страны в мире больше всех беспокоит глобальное потепление? Правильно – США, Японию, Южною Корею и практически всю Европу.Соединённые Штаты здесь стоят особняком: из-за достаточно жаркого климата на большей части территории страны американцам в год суммарно приходится тратить на охлаждение в три раза больше энергии всех видов, чем весь бывший СССР тратит на отопление, а кондиционер и холодильник там – жизненно необходимые вещи. Соответственно повышение среднегодовой температуры для них – настоящий цугцванг: и расход электроэнергии растёт, и КПД электростанций падает вместе с выработкой.Все остальные страны из этого списка тоже сложно назвать холодными, но они вдобавок ещё и бедны энергоресурсами: углеводороды и уран им по большей части приходится импортировать. При этом основные экспортёры энергоносителей либо находятся под санкциями, либо расположены в не слишком спокойных уголках планеты.Поэтому "зелёная повестка" является инструментом выбивания денег на госдотации заведомо нерентабельных проектов вроде ветровых электростанций, имеющих крайне низкий КПД и ждущих у моря погоды, или замены нефти более дорогим биотопливом. На поверку выясняется, что "зелёная энергетика" ещё и не настолько экологичная: те же ветряки создают наносящие ущерб фауне шумовые и электромагнитные загрязнения, а истощающий землю генно-модифицированный рапс в севообороте превращается в очень стойкий сорняк.Но самое важное заключается в том, что благодаря "зелёной повестке" глобалисты получили мощный инструмент расправы над традиционной суверенной экономикой с мощной индустрией, поскольку последняя может базироваться исключительно на традиционных видах энергетики.В новых реалияхСледующий вызов глобального потепления заключается в том, что на Земле ничейных территорий не осталось: всё поделено между государствами. Но некоторые страны, как те же Нидерланды, были вынуждены отвоёвывать территорию у моря, а другие, вроде расположенных на коралловых атоллах, напрочь лишены возвышенностей. Поэтому каждый сантиметр повышения уровня Мирового океана для них означает сокращение, а то и вовсе угрозу исчезновения их суверенной территории.Среди проблем, которые принесёт повышение уровня океана, геологи называют усиление береговой абразии там, где берега скальные, и увеличение песчаных наносов в остальных местах. В Причерноморье, например, в связи с этим придётся усиливать меры по защите галечных пляжей Ялты и Сочи, а также более активно вести дноуглубительные работы на судоходных участках Азовского моря.Не в лучшем положении от глобального потепления окажутся территории, подверженные многолетней мерзлоте: там прибавится забот у строителей. Однако даже в России регулярных поселений и их жителей в такой местности не настолько много, а освоение богатств Севера давно ведётся преимущественно вахтовым методом. При этом в самой России угодья, пригодные для земледелия, значительно расширятся. Увеличатся и возможности Северного морского пути как логистического коридора.Для южных регионов РФ прогнозируется постепенная замена умеренного климата сухим субтропическим, и предпосылки к этому наблюдаются уже сейчас. В этом ключе среди острых проблем – снабжение населения и промышленности водой: её актуальность ощущается уже в субъектах федерации, сопредельных с Крымом, Северной Таврией и Донбассом. Тем не менее для сельского хозяйства этих территорий остаётся актуальным тезис Докучаева о том, нет плодородных или неплодородных почв, нет плохого или хорошего климата, а есть культуры, которые в большей или меньшей степени подходят к этим условиям. Например, в междуречье Дона и Днепра сейчас складываются практически идеальные условия для виноградарства и выращивания хлопчатника.Глобальное потепление достаточно часто используется в качестве информационного жупела. Но здесь нужно понимать, что вполне естественное для природы циклическое изменение климата вызывает болезненную реакцию на уровне человеческого общества, вынужденного из-за этого пересматривать сложившиеся социально-политические и экономические уклады.* Самым холодным был криогений – 720-635 млн лет назад, когда даже океаны промёрзли почти до дна. Удивительно, но именно к этому периоду относятся самые древние из известных окаменелостей животных (губок). – Ред.

https://ukraina.ru/20231016/1050194292.html

https://ukraina.ru/20211101/1032575208.html

https://ukraina.ru/20251004/u-evropy-po-prezhnemu-dva-glavnykh-vraga--klimat-i-rossiya-1069632633.html

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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история, россия, донбасс, азовское море, климат, потепление