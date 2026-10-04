https://ukraina.ru/20261004/bespilotnye-sistemy-i-iskusstvennyy-intellekt-voyna-ne-stala-bezopasnee-i-deshevle-on-stala-1083593505.html

Беспилотные системы и искусственный интеллект. Война не стала безопаснее и дешевле, она стала изощреннее

Беспилотные системы и искусственный интеллект. Война не стала безопаснее и дешевле, она стала изощреннее - 04.10.2026 Украина.ру

Беспилотные системы и искусственный интеллект. Война не стала безопаснее и дешевле, она стала изощреннее

В субботу, 3 октября, как сообщили российские информационные агентства, на Чебаркульском полигоне в рамках командно-штабных учений "Центр-2026" Министерство обороны РФ продемонстрировало тяжёлый роботизированный комплекс "Штурм".

2026-10-04T06:14

2026-10-04T06:14

2026-10-04T06:15

россия

эксклюзив

ии (искусственный интеллект)

бпла

захар виноградов

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Это – танк нового поколения, который управляется человеком на расстоянии – робот на танковом шасси со 125-мм пушкой Д-414 и автоматом для ее заряжания на 22 выстрела.Как пояснили в оборонном ведомстве, робототехнические комплексы действуют в составе бронегрупп. Применяя методы динамичного боевого маневрирования, роботы поражают обнаруженные объекты противника стрельбой во время коротких остановок, после чего оперативно меняют огневые позиции. И все это, повторимся, без присутствия человека непосредственно в кабине боевой машине – оператор такого танка находится на безопасном расстоянии от поля боя.Война всегда была мощным двигателем технического прогресса, поскольку использовала, с одной стороны, технические новинки, уже созданные человечеством, с другой, становилась стимулом для создания новых изобретений средств поражения противника. При этом нынешние средства поражения преследуют и некую экономическую цель - при резком возрастании военных бюджетов одна из задачт инженеров, конструкторов - создать такие технические средства, которые позволяли бы многомиллионные военные объекты уничтожать с помощью куда более дешевой техникой.При этом нужно учесть, что то, что произошло в последние два года (2024-2025-ый), резко изменило привычные представления о войне, линии боестолкновения и даже тактике о ведения боевых действий.Современные военные конфликты, особенно события 2024–2026 годов (российско-украинский и американо-иранский конфликты), привели к коренному изменению военной доктрины. На поле боя произошла настоящая технологическая революция, которая нивелировала ценность классических глубоких окопов, сделала бронетехнику уязвимой и вывела на первый план войну алгоритмов и автоматизированных систем.Наибольшее влияние на ведение боевых действий, как считают российские военные эксперты, оказали пять технологических направлений.Первое. Системы БПЛА нового поколения и "дроны-перехватчики"Беспилотники полностью перестроили тактику боевых действий, превратившись из средств разведки в массовое асимметричное оружие:- FPV-дроны (First Person View). Сверхдешевые квадрокоптеры-камикадзе заменили собой дорогую высокоточную артиллерию. Они способны поражать технику стоимостью в миллионы долларов, управляясь оператором из глубокого укрытия. Стоимость такого летательного аппарата – несколько десятков тысяч долларов.- Дроны-перехватчики. Новейший класс БПЛА, созданный для уничтожения разведывательных беспилотников противника в воздухе, что лишает противоположную сторону "глаз".- Роевые технологии. Объединение десятков дронов в единую сеть, управляемую искусственным интеллектом (ИИ), которая может распределять цели между собой без участия человека.Второе. Машинное зрение и искусственный интеллект (ИИ)В условиях жесткого подавления радиосигналов ИИ стал ключевым фактором выживания техники:- Автономное наведение. Современные дроны оснащаются алгоритмами машинного зрения. При подлете к цели дрон теряет связь с оператором из-за работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но ИИ самостоятельно распознает контуры танка или артиллерии и доводит аппарат до объекта.Анализ данных. ИИ в секунды обрабатывает гигабайты спутниковых снимков и видео с беспилотников, автоматически обнаруживая замаскированные позиции, склады и передвижения войск противника.Третье. Роботизированные наземные платформыПараллельно с воздушными дронами произошел взрывной рост наземных колесных и гусеничных роботов, которые выполняют несколько важных для бревых действий функций.- Логистика и эвакуация. Роботы доставляют боеприпасы, воду и продукты питания на передовую, а также вывозят раненых с простреливаемых участков без риска для жизни экипажа.- Дистанционное минирование и штурм. Платформы устанавливают минные заграждения или, напротив, оснащаются пулеметами и противотанковыми комплексами для штурма укреплений. К этим новациям относится танк-робот, который показало МО РФ 2 октября нынешнего года на Чебаркульском полигоне в рамках командно-штабных учений "Центр-2026".С начала нынешнего года в этом направлении военных технологий уже появились разработки по созданию гуманоидных боевых роботов, способных выполнять простые задачи пехоты на поле боя (перезарядка, замена батарей, удержание позиций).Четвертое. Окопный РЭБ и "война частот"Широкое применение дронов породило необходимость защищать от них каждого отдельного солдата и единицу техники. Этому служит целый набор новинок.- Портативные системы РЭБ. Маленькие глушилки (купольные РЭБ) теперь устанавливаются на крыши танков, БТР и даже носятся бойцами в рюкзаках. Это создает невидимый защитный барьер, сбивающий дроны на подлете.- Динамическая смена частот. Война превратилась в ежедневное противостояние инженеров — одни меняют рабочие частоты управления дронами, другие мгновенно перенастраивают глушилки.Пятое. Сетецентрическое управление и космический интернетСкорость принятия решений сократилась с часов до минут благодаря цифровизации. В этом направлении используются новейшие разработки из области IT-технологий.- Спутниковый интернет (например, Starlink) и специальные боевые IT-информационные системы связали в единую сеть каждого солдата, артиллерийский расчет и штаб.- Теперь командир видит поле боя в реальном времени на планшете, а обнаруженная цель поражается артиллерией или FPV-дроном уже через 1–2 минуты после фиксации камерой разведчика.Все это резко изменило войну. Теперь поражение противника стало более технологичным и, конечно, менее героическим.Каковы же итоги технологической революции на войне?Стал ли фронт безопаснее для солдата? Нет, не стал. Потому что использование беспилотных систем поставило и новую задачу – охоту за операторами, которые ведет противник с использованием тех же БПЛА и других технологических новинок.Но самое главное, человек все равно остается (во всяком случае пока) – главной тактической единицей. Именно человек, используя новые технологии, врывается в окопы противника, занимает города и села.И при этом не нужно забывать, что тактика ведения боевых действий отодвинула линию боестолкновения вглубь территории противника. Теперь фактическим фронтом становится вся территория страны – от цехов по сборке дронов до ноутбука, с которого вы читаете эти строки.

https://ukraina.ru/20260930/adskaya-noch-v-proshedshie-sutki-na-ukraine-proizoshli-katastroficheskie-sobytiya-1083527944.html

https://ukraina.ru/20260927/pochemu-zapad-tak-bezzhalosten-k-ukraine-1083456980.html

россия

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россия, эксклюзив, ии (искусственный интеллект), бпла, захар виноградов