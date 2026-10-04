https://ukraina.ru/20261004/ekonomiku-nachnet-toshnit-pochemu-tramp-umolyaet-izbirateley-poterpet-do-vyborov---koltashov-1083590888.html

"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов

"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов - 04.10.2026 Украина.ру

"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов

С высокими ценами на дизель президент США Дональд Трамп уже ничего не может сделать — он потратил резервы топлива и теперь буквально упрашивает американцев потерпеть до выборов. Такую оценку ситуации дал в интервью изданию Украина.ру экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов

2026-10-04T04:30

2026-10-04T04:30

2026-10-04T04:30

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международная политика

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Отвечая на вопрос журналиста о том, что Трамп не может справиться с энергетическим кризисом из-за событий на Ближнем Востоке, собеседник Украина.ру заявил, что с ценами на дизель президент США Дональд Трамп уже ничего не может сделать. "Он уже потратил резервы топлива. За него может что-то сделать ФРС и Европейский Центробанк, если они повысят ставки настолько, что экономику начнет тошнить, и она не сможет потреблять прежние объемы нефти и газа", — пояснил Колташов.По словам собеседника Украина.ру, Трамп буквально упрашивает американцев, которые вопрошают: "Вы зачем на Иран напали? Зачем? Понятно, что вы хотите сделать Америку снова великой. Но неужели вы не могли просчитать, что так будет?" — отметил политолог.Эксперт напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс призывает избирателей: "Дайте нам еще два года". "В этом случае можно попытаться снизить цены, чтобы избиратели проголосовали за республиканцев", — уточнил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Колташов: ВСУ – это единственная армия в мире, способная спасти США и Европу от ресурсного краха" на сайте Украина.ру.Про другие интересные аспекты междуародной политики в интервью "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.

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