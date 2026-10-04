"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов - 04.10.2026 Украина.ру
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"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов
"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов - 04.10.2026 Украина.ру
"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов
С высокими ценами на дизель президент США Дональд Трамп уже ничего не может сделать — он потратил резервы топлива и теперь буквально упрашивает американцев потерпеть до выборов. Такую оценку ситуации дал в интервью изданию Украина.ру экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
2026-10-04T04:30
2026-10-04T04:30
новости
сша
европа
ближний восток
дональд трамп
украина.ру
колташов
джей ди вэнс
международные отношения
международная политика
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Отвечая на вопрос журналиста о том, что Трамп не может справиться с энергетическим кризисом из-за событий на Ближнем Востоке, собеседник Украина.ру заявил, что с ценами на дизель президент США Дональд Трамп уже ничего не может сделать. "Он уже потратил резервы топлива. За него может что-то сделать ФРС и Европейский Центробанк, если они повысят ставки настолько, что экономику начнет тошнить, и она не сможет потреблять прежние объемы нефти и газа", — пояснил Колташов.По словам собеседника Украина.ру, Трамп буквально упрашивает американцев, которые вопрошают: "Вы зачем на Иран напали? Зачем? Понятно, что вы хотите сделать Америку снова великой. Но неужели вы не могли просчитать, что так будет?" — отметил политолог.Эксперт напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс призывает избирателей: "Дайте нам еще два года". "В этом случае можно попытаться снизить цены, чтобы избиратели проголосовали за республиканцев", — уточнил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Колташов: ВСУ – это единственная армия в мире, способная спасти США и Европу от ресурсного краха" на сайте Украина.ру.Про другие интересные аспекты междуародной политики в интервью "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, европа, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, колташов, джей ди вэнс, международные отношения, международная политика, главные новости, нефть, экономика, выборы, резервы, топливо, республиканцы, аналитика, украина.ру дзен
Новости, США, Европа, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, Колташов, Джей Ди Вэнс, международные отношения, Международная политика, Главные новости, нефть, экономика, выборы, резервы, топливо, республиканцы, Аналитика, Украина.ру Дзен

"Экономику начнет тошнить": почему Трамп умоляет избирателей потерпеть до выборов — Колташов

04:30 04.10.2026
 
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
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С высокими ценами на дизель президент США Дональд Трамп уже ничего не может сделать — он потратил резервы топлива и теперь буквально упрашивает американцев потерпеть до выборов. Такую оценку ситуации дал в интервью изданию Украина.ру экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
Отвечая на вопрос журналиста о том, что Трамп не может справиться с энергетическим кризисом из-за событий на Ближнем Востоке, собеседник Украина.ру заявил, что с ценами на дизель президент США Дональд Трамп уже ничего не может сделать.
"Он уже потратил резервы топлива. За него может что-то сделать ФРС и Европейский Центробанк, если они повысят ставки настолько, что экономику начнет тошнить, и она не сможет потреблять прежние объемы нефти и газа", — пояснил Колташов.
По словам собеседника Украина.ру, Трамп буквально упрашивает американцев, которые вопрошают: "Вы зачем на Иран напали? Зачем? Понятно, что вы хотите сделать Америку снова великой. Но неужели вы не могли просчитать, что так будет?" — отметил политолог.
Эксперт напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс призывает избирателей: "Дайте нам еще два года". "В этом случае можно попытаться снизить цены, чтобы избиратели проголосовали за республиканцев", — уточнил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Колташов: ВСУ – это единственная армия в мире, способная спасти США и Европу от ресурсного краха" на сайте Украина.ру.
Про другие интересные аспекты междуародной политики в интервью "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.
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