https://ukraina.ru/20261003/fatalnoe-porazhenie-ekspert-raskryl-kakim-sposobom-rossiya-mozhet-obrushit-front-vsu-1083589806.html

Фатальное поражение: эксперт раскрыл, каким способом Россия может обрушить фронт ВСУ

Фатальное поражение: эксперт раскрыл, каким способом Россия может обрушить фронт ВСУ - 03.10.2026 Украина.ру

Фатальное поражение: эксперт раскрыл, каким способом Россия может обрушить фронт ВСУ

Опыт "Севера", который ограниченными силами занял 500 квадратных километров, можно масштабировать. Если киевский режим будет терять 1000 квадратных километров в результате одной операции, это будет заметно и на Западе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-10-03T20:30

2026-10-03T20:30

2026-10-03T21:16

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Отвечая на вопрос об основной задаче российских войск до конца осенней кампании, собеседник Украина.ру заявил, что сконцентрировав силы на одном из участков (даже на второстепенном), можно прорываться на десятки километров вглубь оборонительных рубежей ВСУ.Онуфриенко заявил, что если использовать опыт "Севера", который ограниченными силами занял 500 квадратных километров, можно добиваться серьезных успехов, имеющих даже политический подтекст. "Если киевский режим будет терять 1000 квадратных километров в результате одной операции, это будет и на Западе заметно", — пояснил он. По мнению обозревателя, возможности для этого есть.Эксперт отметил, что для блокирования судов, которые продолжают идти в украинские порты, можно было бы задействовать подводные лодки. "Да, там упал грузооборот в 15 раз, но он не прекращен. Минобороны же каждый день сообщает о поражении судов. Значит, они туда ходят", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на других направлениях СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.

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