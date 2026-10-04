https://ukraina.ru/20261004/yuriy-knutov-rossiya-vystroila-tri-rubezha-pvo-i-bet-po-mostam-na-ukraine-chtoby-sorvat-postavki-dlya-1083580065.html

Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ

Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ - 04.10.2026 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ

Наше высокоточное тоже совершенствуется. Это и "Искандеры", и "Цирконы", и "Кинжалы". И не надо забывать технологический прорыв с реактивными "Геранями-4". У них скорость до 600 километров в час. Ее сложно перехватить украинскими дронами-перехватчиками. И они могут идти на высоте в 5-6 километров, куда зенитная артиллерия не достает.

2026-10-04T06:30

2026-10-04T06:30

2026-10-04T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев сообщил о создании в российской системе ПВО дополнительного эшелона прикрытия на предельно малых высотах. По его словам, это должно повысить защиту войск и объектов тыла от ударов БПЛА.- Юрий Альбертович, какие технические решения позволили реализовать этот план?- Дополнительный эшелон — это мобильные огневые группы, посты визуального наблюдения. МОГ имеют на вооружении зенитные пулеметы, оптические средства дневного и ночного наблюдения, тепловизоры, должны быть ПЗРК и дроны-перехватчики. Компактная станция РЭБ, установленная на пикапе. Она защищает расчет в случае атаки беспилотника на саму мобильную группу.Эти МОГи несут боевое дежурство вдоль трасс. На линии боевого соприкосновения они прикрывают комплексы ПВО "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса". Есть наземные РЛС, которые способны обнаруживать беспилотники на небольшой дальности.- То есть Россия переходит от объектовой ПВО к эшелонированной?- Нет, дополнительно к объектовой ПВО вводится эшелонированная. Например, есть Курский рубеж ПВО. Пограничные рубежи перехватывают до 60% целей.Мордвичев говорил о войсковой ПВО, которая дополнительно к комплексам С-300, С-400, "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса" получает мобильные огневые группы, оснащенные средствами борьбы с беспилотниками. Это первая линия обороны войск от воздушного нападения. А объектовая ПВО защищает военные и гражданские объекты, политико-административные центры на территории России.- Некоторые эксперты утверждают, что эффективность дронов постоянно падает. Больше половины сбивают в первом эшелоне ПВО. При этом многие эффективные наработки против дронов, против ракет бесполезны. Если наш противник перейдет к массовому использованию баллистик и крылатых ракет, не придется ли нам вновь перестраивать систему ПВО?- В том, что противник совершенствует средства нападения, для нас нет ничего удивительного. По дронам самолетного типа они раз в три месяца что-то новое придумывают. Что касается баллистики и крылатых ракет, то это средства, которые работают по тылу. И тут мы можем говорить об эшелонированной системе ПВО. Первый эшелон будет составлять войсковая ПВО. Второй – приграничные районы. В последующем тоже создаются рубежи, которые будут перехватывать все эти цели: дроны самолетного типа, крылатую ракету и баллистику.Кстати, Зеленский сказал, что они якобы испытали FP-7 – баллистическую ракету с дальностью в 300-350 километров. Это аналог ракеты ATACMS. По ним может работать и войсковая ПВО ("Бук-М2", "Бук-М3", "С-300В-4", "Тор-М2) и, объектовая ПВО ("С-300ПМУ-2", "С-400", С-350 "Витязь", С-500).Что касается налетов дронов, то атаки врага сейчас действительно сокращаются. У нас выстроены три эшелона ПВО и работают эффективно. Еще важную роль играют общегосударственные меры по борьбе с беспилотниками. К ним относятся удары по местам сборки ракет и беспилотников. Комплектующие, которые прибывают с Запада, прибывают в меньшем количестве, чем раньше. Мы уничтожаем пути их подвоза: порты Большой Одессы, мостам в Маяках и Затоке, пограничные переходы между Польшей и Украиной.Также начали работать по объектам энергетики, который обеспечивает украинский ВПК электричеством. Да, можно перейти на дизель, но дизель выдает местонахождение даже подземного завода.Наше высокоточное тоже совершенствуется. Это и "Искандеры", и "Цирконы", и "Кинжалы". И не надо забывать технологический прорыв с реактивными "Геранями-4". У них скорость до 600 километров в час. Ее сложно перехватить украинскими дронами-перехватчиками. И они могут идти на высоте в 5-6 километров, куда зенитная артиллерия не достает.Еще появилась новая "Герань-5К5". Она тоже с реактивным двигателем, но у нее скорость уже до 800 километров в час. Против нее можно использовать только ракеты класса "земля-воздух", которых у Украины нет, потому что американцы все забрали.Это не только "Пэтриот", но и IRIS-T. И это создает проблемы для самолетов F-16 и МиГ-29, которые Украина использует как воздушную компоненту ПВО. Нет ракет – применяют пушки с близкого расстояния – подрыв в воздухе – осколки повреждают самолет. Этот технологический прорыв и в средствах ПВО, и в средствах поражения позволяет нам завоевать господство в воздухе.- Мы получили средство для уничтожения линий электропередач и вантовых мостов. Это так называемы усатые "Герани" с кумулятивной режущей боевой частью. Какие перспективы у этой разработки?- Это очень перспективное средство. В 1999 году США применяли для таких задач графитовые бомбы. Они их сбрасывали на ЛЭП. Графит работал по принципу паутины. Он запутывал провода и вызывал замыкания. В результате подстанция выходила из строя, а сами провода нужно было тоже менять, так как графит прикипал, и его нельзя было отодрать. В результате обеспечение объектов было практически исключено.Но поскольку разрабатывать графитовые бомбы долго, то мы пошли другим путем. Усовершенствовали "Герань" и поставили туда боевую часть, напоминающую боевую часть на "Панцире". Там тоже осколочно-стержневая часть. Есть специальные стержни, которые выстраиваются в воздухе в кольцо, и это кольцо режет любую цель. У нас в музее есть даже корпус "Хаймарса", порезанный такими стержнями.Так как подстанции защищены бетонными блоками, их трудно уничтожить. Поэтому мы выводим из строя ЛЭП с помощь такого рода "Гераней".Что касается удара по тросам вантового Южного моста в Киеве, то если такие удары наносить 5-10 дронами, то ванты рано или поздно просто оборвутся. Либо будет нарушена плотность их крепления, из-за чего мост нельзя будет использовать, так как в критической ситуации мост может обрушиться.- ВСУ устроили дроновый террор в Алешках Херсонской области, который привел к гуманитарной катастрофе. Есть ли возможность закрывать небо для вражеских дронов на таких проблемных участках?- Это сложно. Чтобы закрыть небо там, мы должны разместить там подразделения дронов-перехватчиков. Также можно использовать обычных снайперов с продвинутыми винтовками Лобаева, которые могут вывести из строя в том числе гексакоптер с бронированным корпусом. Украина их бронирует кевларом.Средства у нас есть. Но то, что это требует усилий и затрат, однозначно. Поэтому тут гораздо проще провести временную эвакуацию мирного населения, учитывая, что Украина охоту не прекратит. И, конечно, надо активизировать удары по противоположному берегу Днепра, где находятся вражеские пункты управления БПЛА. В этом случае противник будет вынужден свернуть свою беспилотную авиацию и уйти из этого района.

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, впк, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», с-300, с-350