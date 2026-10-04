Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ - 04.10.2026 Украина.ру
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Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ
Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ - 04.10.2026 Украина.ру
Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ
Наше высокоточное тоже совершенствуется. Это и "Искандеры", и "Цирконы", и "Кинжалы". И не надо забывать технологический прорыв с реактивными "Геранями-4". У них скорость до 600 километров в час. Ее сложно перехватить украинскими дронами-перехватчиками. И они могут идти на высоте в 5-6 километров, куда зенитная артиллерия не достает.
2026-10-04T06:30
2026-10-04T06:30
интервью
украина
россия
запад
владимир зеленский
впк
вооруженные силы украины
с-400 «триумф»
с-300
с-350
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев сообщил о создании в российской системе ПВО дополнительного эшелона прикрытия на предельно малых высотах. По его словам, это должно повысить защиту войск и объектов тыла от ударов БПЛА.- Юрий Альбертович, какие технические решения позволили реализовать этот план?- Дополнительный эшелон — это мобильные огневые группы, посты визуального наблюдения. МОГ имеют на вооружении зенитные пулеметы, оптические средства дневного и ночного наблюдения, тепловизоры, должны быть ПЗРК и дроны-перехватчики. Компактная станция РЭБ, установленная на пикапе. Она защищает расчет в случае атаки беспилотника на саму мобильную группу.Эти МОГи несут боевое дежурство вдоль трасс. На линии боевого соприкосновения они прикрывают комплексы ПВО "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса". Есть наземные РЛС, которые способны обнаруживать беспилотники на небольшой дальности.- То есть Россия переходит от объектовой ПВО к эшелонированной?- Нет, дополнительно к объектовой ПВО вводится эшелонированная. Например, есть Курский рубеж ПВО. Пограничные рубежи перехватывают до 60% целей.Мордвичев говорил о войсковой ПВО, которая дополнительно к комплексам С-300, С-400, "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса" получает мобильные огневые группы, оснащенные средствами борьбы с беспилотниками. Это первая линия обороны войск от воздушного нападения. А объектовая ПВО защищает военные и гражданские объекты, политико-административные центры на территории России.- Некоторые эксперты утверждают, что эффективность дронов постоянно падает. Больше половины сбивают в первом эшелоне ПВО. При этом многие эффективные наработки против дронов, против ракет бесполезны. Если наш противник перейдет к массовому использованию баллистик и крылатых ракет, не придется ли нам вновь перестраивать систему ПВО?- В том, что противник совершенствует средства нападения, для нас нет ничего удивительного. По дронам самолетного типа они раз в три месяца что-то новое придумывают. Что касается баллистики и крылатых ракет, то это средства, которые работают по тылу. И тут мы можем говорить об эшелонированной системе ПВО. Первый эшелон будет составлять войсковая ПВО. Второй – приграничные районы. В последующем тоже создаются рубежи, которые будут перехватывать все эти цели: дроны самолетного типа, крылатую ракету и баллистику.Кстати, Зеленский сказал, что они якобы испытали FP-7 – баллистическую ракету с дальностью в 300-350 километров. Это аналог ракеты ATACMS. По ним может работать и войсковая ПВО ("Бук-М2", "Бук-М3", "С-300В-4", "Тор-М2) и, объектовая ПВО ("С-300ПМУ-2", "С-400", С-350 "Витязь", С-500).Что касается налетов дронов, то атаки врага сейчас действительно сокращаются. У нас выстроены три эшелона ПВО и работают эффективно. Еще важную роль играют общегосударственные меры по борьбе с беспилотниками. К ним относятся удары по местам сборки ракет и беспилотников. Комплектующие, которые прибывают с Запада, прибывают в меньшем количестве, чем раньше. Мы уничтожаем пути их подвоза: порты Большой Одессы, мостам в Маяках и Затоке, пограничные переходы между Польшей и Украиной.Также начали работать по объектам энергетики, который обеспечивает украинский ВПК электричеством. Да, можно перейти на дизель, но дизель выдает местонахождение даже подземного завода.Наше высокоточное тоже совершенствуется. Это и "Искандеры", и "Цирконы", и "Кинжалы". И не надо забывать технологический прорыв с реактивными "Геранями-4". У них скорость до 600 километров в час. Ее сложно перехватить украинскими дронами-перехватчиками. И они могут идти на высоте в 5-6 километров, куда зенитная артиллерия не достает.Еще появилась новая "Герань-5К5". Она тоже с реактивным двигателем, но у нее скорость уже до 800 километров в час. Против нее можно использовать только ракеты класса "земля-воздух", которых у Украины нет, потому что американцы все забрали.Это не только "Пэтриот", но и IRIS-T. И это создает проблемы для самолетов F-16 и МиГ-29, которые Украина использует как воздушную компоненту ПВО. Нет ракет – применяют пушки с близкого расстояния – подрыв в воздухе – осколки повреждают самолет. Этот технологический прорыв и в средствах ПВО, и в средствах поражения позволяет нам завоевать господство в воздухе.- Мы получили средство для уничтожения линий электропередач и вантовых мостов. Это так называемы усатые "Герани" с кумулятивной режущей боевой частью. Какие перспективы у этой разработки?- Это очень перспективное средство. В 1999 году США применяли для таких задач графитовые бомбы. Они их сбрасывали на ЛЭП. Графит работал по принципу паутины. Он запутывал провода и вызывал замыкания. В результате подстанция выходила из строя, а сами провода нужно было тоже менять, так как графит прикипал, и его нельзя было отодрать. В результате обеспечение объектов было практически исключено.Но поскольку разрабатывать графитовые бомбы долго, то мы пошли другим путем. Усовершенствовали "Герань" и поставили туда боевую часть, напоминающую боевую часть на "Панцире". Там тоже осколочно-стержневая часть. Есть специальные стержни, которые выстраиваются в воздухе в кольцо, и это кольцо режет любую цель. У нас в музее есть даже корпус "Хаймарса", порезанный такими стержнями.Так как подстанции защищены бетонными блоками, их трудно уничтожить. Поэтому мы выводим из строя ЛЭП с помощь такого рода "Гераней".Что касается удара по тросам вантового Южного моста в Киеве, то если такие удары наносить 5-10 дронами, то ванты рано или поздно просто оборвутся. Либо будет нарушена плотность их крепления, из-за чего мост нельзя будет использовать, так как в критической ситуации мост может обрушиться.- ВСУ устроили дроновый террор в Алешках Херсонской области, который привел к гуманитарной катастрофе. Есть ли возможность закрывать небо для вражеских дронов на таких проблемных участках?- Это сложно. Чтобы закрыть небо там, мы должны разместить там подразделения дронов-перехватчиков. Также можно использовать обычных снайперов с продвинутыми винтовками Лобаева, которые могут вывести из строя в том числе гексакоптер с бронированным корпусом. Украина их бронирует кевларом.Средства у нас есть. Но то, что это требует усилий и затрат, однозначно. Поэтому тут гораздо проще провести временную эвакуацию мирного населения, учитывая, что Украина охоту не прекратит. И, конечно, надо активизировать удары по противоположному берегу Днепра, где находятся вражеские пункты управления БПЛА. В этом случае противник будет вынужден свернуть свою беспилотную авиацию и уйти из этого района.
https://ukraina.ru/20261002/rossiya-poslala-chetkiy-signal-chto-znachit-udar-po-yuzhnomu-mostu-v-kieve-1083568556.html
https://ukraina.ru/20261002/evropa-uzhe-ne-pomozhet-unikalnoe-preimuschestvo-ukrainy-stalo-smertelnoy-lovushkoy-1083577265.html
https://ukraina.ru/20261001/andrey-bezrukov-voyna-na-ukraine-nuzhna-pentagonu-radi-ogromnoy-pribyli-i-razryva-svyazey-rossii-s-1083529598.html
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Денис Рудометов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, впк, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», с-300, с-350
Интервью, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, ВПК, Вооруженные силы Украины, С-400 «Триумф», С-300, С-350

Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ

06:30 04.10.2026
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© Фото : warfiles.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Наше высокоточное тоже совершенствуется. Это и "Искандеры", и "Цирконы", и "Кинжалы". И не надо забывать технологический прорыв с реактивными "Геранями-4". У них скорость до 600 километров в час. Ее сложно перехватить украинскими дронами-перехватчиками. И они могут идти на высоте в 5-6 километров, куда зенитная артиллерия не достает.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев сообщил о создании в российской системе ПВО дополнительного эшелона прикрытия на предельно малых высотах. По его словам, это должно повысить защиту войск и объектов тыла от ударов БПЛА.
- Юрий Альбертович, какие технические решения позволили реализовать этот план?
- Дополнительный эшелон — это мобильные огневые группы, посты визуального наблюдения. МОГ имеют на вооружении зенитные пулеметы, оптические средства дневного и ночного наблюдения, тепловизоры, должны быть ПЗРК и дроны-перехватчики. Компактная станция РЭБ, установленная на пикапе. Она защищает расчет в случае атаки беспилотника на саму мобильную группу.
Эти МОГи несут боевое дежурство вдоль трасс. На линии боевого соприкосновения они прикрывают комплексы ПВО "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса". Есть наземные РЛС, которые способны обнаруживать беспилотники на небольшой дальности.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
2 октября, 14:26
Россия послала четкий сигнал: что значит удар по Южному мосту в КиевеУтро 1 октября 2026 года в Киеве началось не с привычного уже сигнала воздушной тревоги, а с того, чего в украинской столице опасались последние четыре года.
- То есть Россия переходит от объектовой ПВО к эшелонированной?
- Нет, дополнительно к объектовой ПВО вводится эшелонированная. Например, есть Курский рубеж ПВО. Пограничные рубежи перехватывают до 60% целей.
Мордвичев говорил о войсковой ПВО, которая дополнительно к комплексам С-300, С-400, "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса" получает мобильные огневые группы, оснащенные средствами борьбы с беспилотниками. Это первая линия обороны войск от воздушного нападения. А объектовая ПВО защищает военные и гражданские объекты, политико-административные центры на территории России.
- Некоторые эксперты утверждают, что эффективность дронов постоянно падает. Больше половины сбивают в первом эшелоне ПВО. При этом многие эффективные наработки против дронов, против ракет бесполезны. Если наш противник перейдет к массовому использованию баллистик и крылатых ракет, не придется ли нам вновь перестраивать систему ПВО?
- В том, что противник совершенствует средства нападения, для нас нет ничего удивительного. По дронам самолетного типа они раз в три месяца что-то новое придумывают. Что касается баллистики и крылатых ракет, то это средства, которые работают по тылу. И тут мы можем говорить об эшелонированной системе ПВО.
Первый эшелон будет составлять войсковая ПВО. Второй – приграничные районы. В последующем тоже создаются рубежи, которые будут перехватывать все эти цели: дроны самолетного типа, крылатую ракету и баллистику.
Кстати, Зеленский сказал, что они якобы испытали FP-7 – баллистическую ракету с дальностью в 300-350 километров. Это аналог ракеты ATACMS. По ним может работать и войсковая ПВО ("Бук-М2", "Бук-М3", "С-300В-4", "Тор-М2) и, объектовая ПВО ("С-300ПМУ-2", "С-400", С-350 "Витязь", С-500).
Что касается налетов дронов, то атаки врага сейчас действительно сокращаются. У нас выстроены три эшелона ПВО и работают эффективно. Еще важную роль играют общегосударственные меры по борьбе с беспилотниками. К ним относятся удары по местам сборки ракет и беспилотников. Комплектующие, которые прибывают с Запада, прибывают в меньшем количестве, чем раньше. Мы уничтожаем пути их подвоза: порты Большой Одессы, мостам в Маяках и Затоке, пограничные переходы между Польшей и Украиной.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
2 октября, 18:05
Европа уже не поможет: уникальное преимущество Украины стало смертельной ловушкойИздание The New York Times в пятницу, 2 октября, опубликовало статью, что Киев представил европейским чиновникам якобы перехваченный план Москвы по зимнему блэкауту. В документе фигурируют сотни ракет, рои беспилотников и сценарий полной изоляции крупных городов от тепла, воды и света.
Также начали работать по объектам энергетики, который обеспечивает украинский ВПК электричеством. Да, можно перейти на дизель, но дизель выдает местонахождение даже подземного завода.
Наше высокоточное тоже совершенствуется. Это и "Искандеры", и "Цирконы", и "Кинжалы". И не надо забывать технологический прорыв с реактивными "Геранями-4". У них скорость до 600 километров в час. Ее сложно перехватить украинскими дронами-перехватчиками. И они могут идти на высоте в 5-6 километров, куда зенитная артиллерия не достает.
Еще появилась новая "Герань-5К5". Она тоже с реактивным двигателем, но у нее скорость уже до 800 километров в час. Против нее можно использовать только ракеты класса "земля-воздух", которых у Украины нет, потому что американцы все забрали.
Это не только "Пэтриот", но и IRIS-T. И это создает проблемы для самолетов F-16 и МиГ-29, которые Украина использует как воздушную компоненту ПВО. Нет ракет – применяют пушки с близкого расстояния – подрыв в воздухе – осколки повреждают самолет. Этот технологический прорыв и в средствах ПВО, и в средствах поражения позволяет нам завоевать господство в воздухе.
- Мы получили средство для уничтожения линий электропередач и вантовых мостов. Это так называемы усатые "Герани" с кумулятивной режущей боевой частью. Какие перспективы у этой разработки?
- Это очень перспективное средство. В 1999 году США применяли для таких задач графитовые бомбы. Они их сбрасывали на ЛЭП. Графит работал по принципу паутины. Он запутывал провода и вызывал замыкания. В результате подстанция выходила из строя, а сами провода нужно было тоже менять, так как графит прикипал, и его нельзя было отодрать. В результате обеспечение объектов было практически исключено.
Но поскольку разрабатывать графитовые бомбы долго, то мы пошли другим путем. Усовершенствовали "Герань" и поставили туда боевую часть, напоминающую боевую часть на "Панцире". Там тоже осколочно-стержневая часть. Есть специальные стержни, которые выстраиваются в воздухе в кольцо, и это кольцо режет любую цель. У нас в музее есть даже корпус "Хаймарса", порезанный такими стержнями.
Так как подстанции защищены бетонными блоками, их трудно уничтожить. Поэтому мы выводим из строя ЛЭП с помощь такого рода "Гераней".
Андрей Безруков - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
1 октября, 05:30
Андрей Безруков: Война на Украине нужна Пентагону ради огромной прибыли и разрыва связей России с ЕвропойДля американского истеблишмента война на Украине — прекрасный бизнес. Она позволяет зарабатывать колоссальные деньги, обескровливать геополитических соперников, тестировать новейшее оружие в реальном бою и обосновывать гигантские вливания в американский оборонный бюджет.
Что касается удара по тросам вантового Южного моста в Киеве, то если такие удары наносить 5-10 дронами, то ванты рано или поздно просто оборвутся. Либо будет нарушена плотность их крепления, из-за чего мост нельзя будет использовать, так как в критической ситуации мост может обрушиться.
- ВСУ устроили дроновый террор в Алешках Херсонской области, который привел к гуманитарной катастрофе. Есть ли возможность закрывать небо для вражеских дронов на таких проблемных участках?
- Это сложно. Чтобы закрыть небо там, мы должны разместить там подразделения дронов-перехватчиков. Также можно использовать обычных снайперов с продвинутыми винтовками Лобаева, которые могут вывести из строя в том числе гексакоптер с бронированным корпусом. Украина их бронирует кевларом.
Средства у нас есть. Но то, что это требует усилий и затрат, однозначно. Поэтому тут гораздо проще провести временную эвакуацию мирного населения, учитывая, что Украина охоту не прекратит. И, конечно, надо активизировать удары по противоположному берегу Днепра, где находятся вражеские пункты управления БПЛА. В этом случае противник будет вынужден свернуть свою беспилотную авиацию и уйти из этого района.
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ИнтервьюУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийВПКВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»С-300С-350
 
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06:30Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ
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