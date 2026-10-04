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Жители массово покидают горящий Киев: наглый фейк врагов или правда

Жители массово покидают горящий Киев: наглый фейк врагов или правда - 04.10.2026 Украина.ру

Жители массово покидают горящий Киев: наглый фейк врагов или правда

В последние дни резко увеличилось количество новостей и публикаций, где утверждается, что на фоне беспрецедентного роста ударов России по Киеву, куда вишенкой добавились удары по главным мостам, ранее до невозможности переможные жители Киева начинают повторять ветхозаветную драму "исход евреев из Египта".

2026-10-04T07:12

2026-10-04T07:12

2026-10-04T07:12

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Дошло до того, что на пустом месте ставшая медийной бывшая пресс-секретарь президента Украины Мендель заявила, что из-за опасности из Киева уезжают всё больше жителей.Судя по всему, игнорировать эту тему стало невозможно, к дискуссии присоединился ведущий эксперт по салфеткам и ложечкам Зеленский, который заявил испанской газете EL PAÍS: «Они хотят, чтобы украинцы, особенно в столице, покинули столицу. На самом деле, это именно то, чего они пытались достичь, когда началось полномасштабное вторжение».Главная цель Путина, по мнению Зеленского – «продемонстрировать, что если у вас нет столицы, у вас нет страны».Ясно-понятно. Ну, раз русским кровь из носу нужно показать, что Киев пустеет, то нужно, конечно, доказать, что все в порядке — и все это кремлевская пропаганда.В частности, в издании Kyiv Independent было опубликовано масштабное разоблачение: оказывается, фотографии колонн уезжающих из города киевлян – фотографии в час пик у какой-то станции метро в черте города, то есть это норма, а на одном фото — и вовсе пробка в Китае.Давайте на секунду представим, что действительно в Киеве все супер, никто никуда не ломится, и просто посмотрим на некоторые характерные моменты.Возьмем, к примеру, киевский рынок недвижимости.Если посмотреть на данные совершенно равноудаленно, в глаза бросается следующее: по сравнению с весной количество активных объявлений о сдаче квартир в аренду в Киеве выросло на 66%, а только за последнюю неделю сентября рост составил 5,4%.Ясное дело, всевозможные эксперты объясняют, что рост предложения связан с «плановой подготовкой к зиме» — вроде как люди ищут более энергонезависимое жильё, меняют районы внутри города или переезжают в более безопасные регионы Киева. Иными словами, все это броуновское движение в чашке Петри, и за ее пределы ни одна бактерия не вылезает.Но совершенно случайно и совершенно одновременно публикуются данные, что на фоне резкого выброса на арендный рынок киевских квартир в западных регионах Украины, наоборот, наблюдается резкое снижение количества активных объявлений – то есть спрос начал явно и сильно превышать предложение.Например, в Черновцах, Ужгороде, Ивано-Франковске и Львове предложение квартир в аренду резко упало — на 65%, 61%, 59% и 22% соответственно. В Луцке количество объявлений сократилось на 35%, в Тернополе – на 34%, в Полтаве – на 24%.Еще более печальная картина в купле-продаже. Согласно заявлению руководителя одного из ведущих риелторских агентств города, «количество сделок купли-продажи сократилось минимум на 30%», и традиционный рынок недвижимости в Киеве фактически перестал существовать: «Забудьте про такие понятия, как рынок недвижимости в Киеве. Всё, никакого рынка недвижимости ни в Киеве, ни в Одессе, ни в Днепре уже просто нет. Люди тотально отказываются от просмотров, принятия решений по покупке готовых квартир с ремонтом. На этом всём можно ставить крест».По утверждениям киевских риэлторов, потенциальные покупатели и арендаторы массово покидают столицу, перебираясь в пригород или в западные регионы Украины, где цены на квартиры уже порой превышают столичные.По некоторым данным, даже самые ликвидные «однушки» в Киеве за последние шесть месяцев подешевели на 4,28%, а только за последний месяц цены упали еще почти на 2%.Но есть еще внутренняя хитрость: это на первый взгляд небольшое падение базируется на цифрах в объявлениях, то есть рынок киевской недвижимости пытается делать вид, что он еще не помер. На самом же деле истинный рынок живет в ценах реальных сделок: помимо того, что их стало кардинально меньше, итоговые цены были по факту ниже объявленных на 19–35%, то есть продавцы явно скидывают объекты, пока покупает хоть кто-то.Эксперты подкидывают забавную версию того, почему квартиры в Киеве: а) продаются еще не так массово, как объективно могли бы и б) кто-то в принципе покупает с рынка на фоне почти круглосуточных бомбежек.Судя по всему, ожил анекдот про украинца с шапкой, который кричал «а це пид помидоры!».Оказывается, как по секрету говорят киевские спецы по недвижимости, в среде киевлян гуляет стойкий миф, что «в случае прекращения военных действий ожидается резкое удорожание недвижимости — как минимум на 20−30% уже в первые месяцы после установления мира, поэтому отдавать сейчас жилье за бесценок люди не хотят».То есть кто-то решил пересидеть, вдруг Россия смилостивится, а кто-то решил рискнуть и вложиться в потенциально супервыгодный актив (если, конечно, этот актив доживет до мира). Безумие, алчность и отвага – наше все.Есть и другие индикаторы «спокойной и счастливой жизни» в Киеве. Например, есть данные о том, что те, у кого еще есть деньги и желание (но маловато мозгов), покупают в столице почти исключительно квартиры рядом с укрытиями, подземными паркингами или метро, а также максимально далеко от промзон и складов. При этом рассматриваются только монолитно-каркасные дома, которые, как считается, более крепкие и не так сильно разрушаются вследствие ударов беспилотников и ракет.Ну, а так-то все тихо, Кремль все врет.Впрочем, соль на рану тихонько сыплют западные СМИ.Агентство Reuters написало, что «весной фон был принципиально иным», и жители «подчёркивали намерение оставаться в Киеве и воспринимали угрозы новых ударов как продолжение уже знакомой реальности». К сентябрю же произошел качественный перелом: дневные атаки, постоянное нарушение сна, остановки транспорта и многократные спуски в укрытия сделали «временный» выезд «более рациональным».Издание The New York Times цитирует златоустого мэра Кличко: «Враг уничтожает Киев. Больше невозможно притворяться, что мы можем жить так, как жили в мирное время!» По мнению издания, «относительная безопасность, которой Киев пользовался на протяжении большей части войны, продемонстрированная переполненными кафе и маникюрными салонами, закончилась».Газета The Guardian вчера сообщила, что западные дипломаты публично заявляют, что намерены остаться в Киеве, так как их отъезд «даст Москве пропагандистскую победу и рискует создать впечатление, что Украина была брошена». Однако не под запись изданию сообщили, что западные страны спешно разрабатываются планы на случай непредвиденных обстоятельств для переезда посольств во Львов или на восток Польши.Им есть куда бежать. А сможет ли весь Киев, не говоря о всей Украине, бежать в Польшу? Спросите у Зеленского: это же он начал смелую войну с гражданскими целями в России, и он наверняка должен знать, что теперь делать, когда прилетело обратно.

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https://ukraina.ru/20261003/skachki-uzhe-ne-v-mode-teper-mir-stavit-na-prilet-po-kievu--1083586504.html

https://ukraina.ru/20261003/ot-nepristupnoy-kreposti-do-prifrontovogo-goroda-na-zapade-otsledili-evolyutsiyu-kieva-1083582788.html

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Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, киев, украина, россия, владимир путин, юлия мендель, владимир зеленский, reuters, the guardian