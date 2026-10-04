https://ukraina.ru/20261004/deputaty-begut-iz-kieva-lvov--v-strashnoy-opasnosti-eksperty-o-situatsii-na-ukraine--1083587450.html

Депутаты бегут из Киева, Львов – в страшной опасности: эксперты о ситуации на Украине

Депутаты бегут из Киева, Львов – в страшной опасности: эксперты о ситуации на Украине - 04.10.2026 Украина.ру

Депутаты бегут из Киева, Львов – в страшной опасности: эксперты о ситуации на Украине

В украинском экспертном сообществе обсуждают, усидит ли Зеленский в надёжном советском бункере или сбежит (эвакуируется) на Западную Украину вслед за депутатами Верховной Рады. И подсчитывают, во что для украинской экономики обходится один час воздушной тревоги

2026-10-04T06:04

2026-10-04T06:04

2026-10-04T06:04

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рада

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А сигналы тревоги звучат почти беспрерывно. Удары ВС РФ по Киеву продолжаются, бьют уже и по мостам. Движение по ним ограничили, украинской столице грозит транспортный коллапс. В связи с этим экстренно собирают Совет национальной обороны Украины. В городе периодически возникают проблемы с энергоснабжением, в некоторых районах введены аварийные отключения света.Местные телеграм-каналы и блогеры сообщают, что многие киевляне находятся в состоянии депрессии, не знают, чего теперь ожидать и куда прятаться.Подальше от КиеваА вот депутаты Рады – знают. Украинский журналист и бывший военнослужащий ВСУ Дмитрий Гнап рассказал о публикации в одном из иностранных изданий (Eagle Intelligence Reports), в которой сообщается, что депутатам правящей партии "Слуга народа" будто бы велено покинуть столицу и уже до 17 октября перебраться к западной границе Украины. Издание ссылается на свой осведомленный источник."Собственно, тут особой новости нет, так как Верховная Рада, как известно, и так на позапрошлой неделе объявила каникулы до 17 октября. Таким образом, депутаты разъехались кто куда – подальше на запад от Киева, который страдает от российских обстрелов", – прокомментировал Гнап. Он добавил, что некоторые депутаты успели уехать и значительно дальше западной границы, например, друг Зеленского нардеп Юрий Корявченков, он же "Юзик" из "95 квартала", засветился в Испании.Большинство киевлян последовать примеру "Юзика" не могут и не знают, что делать дальше. При этом оставаться в Киеве тоже с каждым днем становится всё сложнее. Многие люди из-за непрерывных атак уже "пребывают на грани психологического срыва", рассказал журналист.Что касается Зеленского, то он не слышит тревог, которые простые киевляне слышат уже много суток подряд, считает покинувший страну бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Если Зеленский и находится в Киеве, то сидит в бункере, построенном еще при СССР и рассчитанном на ядерный удар.Политик добавил, что, по его сведениям, в 2022 году прокуратура, МВД и СБУ уже перевозили свои архивы на территорию Западной Украины, поскольку уже тогда отрабатывался сценарий эвакуации туда власти, "включая Зеленского".Капитуляция всё ближеПо мнению Олейника, правители боятся не столько российских ударов, сколько своего народа, который может в конце концов прийти к ним с накопившимися вопросами."Поэтому, я считаю, что это предвестник капитуляции. Они спасают свою шкуру", – сказал политик в беседе с "ВФокусе Mail".Будет капитуляция или нет, но и во Львове сложно будет отсидеться, считает бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он предостерег львовян: "Тоже всё потеряете".Системные удары ВС РФ по Киеву и по другим крупным городам подконтрольной киевскому режиму части Украины можно рассматривать как некие синхронные действия администрации Дональда Трампа и Кремля, считает украинский политолог Руслан Бизяев."Настолько массовые удары с такими значительными разрушениями стали возможны в том числе потому, что администрация Трампа создала искусственные условия по поставкам Украине (киевскому режиму – Ред.) ракет-перехватчиков…", - сказал эксперт в эфире одного из интернет-каналов, добавив, что таких ракет у США на самом деле достаточно.Бизяев напомнил о словах Трампа, что он не хотел бы приехать в полностью разрушенный Киев. А что надо сделать для того, чтобы президент США мог приехать в Киев не разрушенный? По мнению эксперта, для этого надо "безоговорочно принять ту концепцию, которую продвигают Джерард Кушнер и Стив Уиткофф"."То есть, фактически мы наблюдаем скрытый ультиматум Трампа (донесенный – Ред.) руками Путина", – предположил политолог. По его мнению, американцы рассчитывают, что стоимость войны и имеющиеся у Европы и Британии ресурсы "не позволят вести интенсивную войну в течение 2027 года".Европа не поможетБизяев прогнозирует, что пик ударов придется на первую декаду октября, поскольку на середину этого месяца намечена встреча рабочих групп Украина-США-Россия – "к этому моменту, по задумке тех, кто реализует этот план, Украина должна оказаться в таком положении, когда она примет любые условия".И не потому, что валится фронт, а потому, что будет валиться тыл. Уже сейчас стоимость для экономики одного часа воздушной тревоги оценивают в 45-50 миллионов гривен, в месяц эти дополнительные расходы доходят до двух миллиардов гривен, пояснил эксперт.А у Европы недостаточно ресурсов, чтобы вытянуть еще один год войны. Таким образом, можно ожидать, что скоро будут предприняты попытки как-то договориться.Отметим, что далеко не все верят в действительное миролюбие Трампа и тех сил, которые за ним стоят. Многие наблюдатели полагают, что именно США и транснациональные корпорации являются главными выгодополучателями в украинском конфликте.Что касается возможности переговоров по урегулированию конфликта, то Москва к ним готова и рассчитывает провести их и закончить "как можно быстрее". Об этом Владимир Путин сказал на заседании Международного дискуссионного клуба клуба "Валдай". Однако, по его словам, условия мира должны быть приемлемыми для России и её граждан.

https://ukraina.ru/20261003/chto-dalshe-severnyy-most-razrushen-kiev-teryaet-klyuchevuyu-perepravu-dlya-snabzheniya-vs-1083582634.html

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эксклюзив, киев, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, руслан бизяев, верховная рада, рада, вооруженные силы украины