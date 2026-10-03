"Хулиганы из подворотни": Колташов раскрыл, почему США уже не волнует потеря лица - 03.10.2026 Украина.ру
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"Хулиганы из подворотни": Колташов раскрыл, почему США уже не волнует потеря лица
"Хулиганы из подворотни": Колташов раскрыл, почему США уже не волнует потеря лица - 03.10.2026 Украина.ру
"Хулиганы из подворотни": Колташов раскрыл, почему США уже не волнует потеря лица
США ведут себя крайне лицемерно и потеряли главное, что характеризовало американскую политику последних 30 лет, — осторожность. Это поведение хулиганов из подворотни, и оно ведет к потере доверия к Вашингтону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
2026-10-03T19:30
2026-10-03T19:30
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Отвечая на вопрос о роли Генассамблеи ООН, политолог заявил, что площадка сохраняет формат, но США ведут себя крайне лицемерно.Колташов заявил, что чиновники ООН по-прежнему ориентируются на Вашингтон, хотя американцы годами не делали положенные взносы. "Бюрократия под большим американским влиянием, а платят за это другие", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, США потеряли осторожность. Он привел пример: американцы принимают закон о 100% пошлинах для стран, покупающих российскую нефть, накануне визита Си Цзиньпина, хотя Китай — крупнейший ее покупатель. "И после этого у них еще хватает наглости просить Китай что-то сделать или не сделать", — добавил он.Эксперт подчеркнул, что это похоже на поведение "хулиганов из подворотни". "Потерян всякий такт и всякая осмотрительность. Кто поверит [президенту США Дональду] Трампу, что сделка с ним их защитит? Такая потеря лица – это очень важное геополитическое изменение", — резюмировал Колташов.Он добавил, что это только усилит "евразийскую тройку" — Россию, Китай и Индию. "Она будет привлекать к себе страны Глобального Юга, у которых независимые от США правительства", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Колташов: ВСУ – это единственная армия в мире, способная спасти США и Европу от ресурсного краха" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты междуародной политики в интервью "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, китай, вашингтон, колташов, украина.ру, оон, главные новости, главное, россия, индия, международные отношения, международная политика, си цзиньпин, аналитика, аналитики, украина.ру дзен, геополитика, нефть, новости украина ру, украина ру новости сегодня
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"Хулиганы из подворотни": Колташов раскрыл, почему США уже не волнует потеря лица

19:30 03.10.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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США ведут себя крайне лицемерно и потеряли главное, что характеризовало американскую политику последних 30 лет, — осторожность. Это поведение хулиганов из подворотни, и оно ведет к потере доверия к Вашингтону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
Отвечая на вопрос о роли Генассамблеи ООН, политолог заявил, что площадка сохраняет формат, но США ведут себя крайне лицемерно.
Колташов заявил, что чиновники ООН по-прежнему ориентируются на Вашингтон, хотя американцы годами не делали положенные взносы. "Бюрократия под большим американским влиянием, а платят за это другие", — пояснил он.
По словам собеседника Украина.ру, США потеряли осторожность. Он привел пример: американцы принимают закон о 100% пошлинах для стран, покупающих российскую нефть, накануне визита Си Цзиньпина, хотя Китай — крупнейший ее покупатель. "И после этого у них еще хватает наглости просить Китай что-то сделать или не сделать", — добавил он.
Эксперт подчеркнул, что это похоже на поведение "хулиганов из подворотни". "Потерян всякий такт и всякая осмотрительность. Кто поверит [президенту США Дональду] Трампу, что сделка с ним их защитит? Такая потеря лица – это очень важное геополитическое изменение", — резюмировал Колташов.
Он добавил, что это только усилит "евразийскую тройку" — Россию, Китай и Индию. "Она будет привлекать к себе страны Глобального Юга, у которых независимые от США правительства", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Колташов: ВСУ – это единственная армия в мире, способная спасти США и Европу от ресурсного краха" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты междуародной политики в интервью "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.
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