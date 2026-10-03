https://ukraina.ru/20261003/otremontirovat-dachu-i-zapastis-antidepressantami-kak-vyzhivayut-i-gotovyatsya-k-zime-kievlyane-1083592977.html

Отремонтировать дачу и запастись антидепрессантами: как выживают и готовятся к зиме киевляне

Отремонтировать дачу и запастись антидепрессантами: как выживают и готовятся к зиме киевляне - 03.10.2026 Украина.ру

Отремонтировать дачу и запастись антидепрессантами: как выживают и готовятся к зиме киевляне

Киевляне, с которыми удалось пообщаться изданию Украина.ру, называют ситуацию с ракетными ударами и атаками "Гераней", которые они по старой привычке называют "Шахедами", ужасной, вызывающей страх и апатию

2026-10-03T23:46

2026-10-03T23:46

2026-10-03T23:46

эксклюзив

киев

дроны

бпла

герань

ракеты

владимир зеленский

александр чаленко

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Раньше жители города определяли звук "Герани", похожий на мопед, но теперь реактивные дроны услышать не удаётся. Писклявый звук и сразу взрыв, рассказывает киевлянка Алина, работник государственного предприятия."Многие из нас эти новые дроны даже увидели. У меня знакомая недавно в отражение в окне увидела "Шахед", который через секунду врезался в соседнее здание, и всё задрожало. Звука приближающегося дрона вообще не было никакого. Она ещё заметила, что внизу двое мужчин стояли и курили у машины: пригнулись и побежали только после удара", – объясняет собеседница издания. Другая киевлянка – Виктория, бухгалтер, – рассказала, что жизнь из-за постоянных сирен в столице стала невыносимой. Тревоги могут длиться по 5-6 часов, а перерыв между ними – всего двадцать минут."Во время налётов звучит тревога: у нас в микрорайоне её хорошо слышно, в других местах, может, и нет. Поэтому у всех на смартфонах стоит приложение, в котором сообщают либо о ракетной опасности, либо о "Шахедах". Когда ракетная опасность, мы всей семьей в обязательном порядке спускаемся в метро. У нас там много места. Я из-за нервов не сплю, просто сижу. А те, кто хотят спать, спят либо на матрасах, либо на подстилках. Мы с собой берём пледы и сидим. Однажды просидели всю ночь до пяти утра.Раньше с сыном любили ходить гулять на Владимирскую горку, на Пейзажную аллею – смотреть работы художников. Теперь не ходим. Гуляем только около дома, чтобы иметь возможность уйти с улицы. Сын ходит на рисование. Если тревога, преподаватель их сразу всех выводит в подвал. Хотела отдать на плавание, но не отдам, потому что там, если что, негде укрыться", – рассказала Виктория.Николай, частный предприниматель, живет в центре Киева, рядом с Мариинским парком. В парк его семья больше не ходит, потому что рядом находится какой-то дата-центр, по которому всё время бьют российские дроны."Наш дом во время таких ударов просто сотрясается. Недавно с левого берега после попаданий по складам к нам смог пришел. Вообще ничего видно не было. В тот день дети в школу не пошли", – говорит наш собеседник.Естественно, такая длительная напряженная ситуация не может не отразиться на психическом здоровье киевлян. У некоторых из них появляются серьёзные проблемы."У моей жены в этом феврале случился инсульт. Она еще молодая 45-летняя женщина. Слава Богу, я еще в тот день не успел уйти на работу и быстро вызвал скорую. Она приехала в течение 10 минут. Ей вкололи такое специальное лекарство (забыл название), которое должны вкалывать в течение четырех часов. Если успевают сделать это, то последствия минимальные: всё рассасывается. У нее не было ни кровоизлияния, ни потери речи, ни паралича – ничего. Восстановилась. Уже ходит на работу", – рассказывает Григорий, инженер, живущий на левом берегу Киева.Причина – часто возникающие панические атаки из-за тревожной ситуации в городе, которая усугубилась с лета 2025 года на фоне ударов ВС РФ по киевским объектам. Сделать с этими паническими атаками ничего нельзя, добавляет собеседник Украина.ру. "Сейчас она сидит на таблетках и ходит к психологу. Я знаю много киевских семей, где дети уже в 13-14 лет сидят на антидепрессантах и ходят к психологу из-за ударов", – рассказал Григорий.Сейчас, как говорят наши собеседники, в магазинах продукты питания есть, но не в таком количестве и ассортименте, как раньше. Всё потому, что многие запасаются продуктами впрок, и в итоге их не хватает. Когда в супермаркетах после ударов по складам исчезали продукты, выручали маленькие магазинчики и рынки, которые никогда не закрывались.Естественно, тревогу вызывает и предстоящая зима. Никто из собеседников издания не сомневается, что киевская энергетика после российских ударов может исчезнуть навсегда. Поэтому для себя видят два выхода."Многие мои знакомые стали восстанавливать, утеплять или переделывать свои дачи и переезжать туда. Те, кому родители оставили дома в других областях, планируют на зиму уехать туда. Это первое решение проблемы. Второе – это хотя бы временный отъезд за границу, если станет совсем плохо. Мои знакомые планируют уехать кто куда: в Швецию, в Болгарию, в Британию. В основном к обосновавшимся там родственникам. В Западную Украину можно уехать, но там просто взвинтили цены, а пособий таких как в Европе нет", – констатирует Алина.Вся эта драматическая ситуация, естественно, не может не влиять на политические взгляды людей."Поверьте, те, у кого родственники на войне, все однозначно выступают за мир на любых условиях: надо отдать Донбасс и Крым – без проблем. За продолжение войны до последнего украинца выступают только те, кто никак с фронтом не связан", – говорит Николай.Кстати, по словам наших собеседников, Киев продолжает оставаться русскоязычным городом в своем большинстве. Никто не стесняется говорить по-русски в общественных местах, с украиноязычными говорят по-украински, с русскоязычными – по-русски.Зеленского наши собеседники презирают и отзываются о нём не очень позитивно. Всё больше и больше киевлян, по их словам, хотят мира.Читайте также текст Александра Чаленко Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии

https://ukraina.ru/20261003/kontseptsiya-izmenilas-pochemu-ukraintsy-vdrug-rezko-zakhoteli-miritsya-s-rossiey-1083588356.html

киев

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, киев, дроны, бпла, герань, ракеты, владимир зеленский, александр чаленко