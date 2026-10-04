https://ukraina.ru/20261004/strana-pereselyaetsya-mestnye-nazhivayutsya-na-ponaekhavshikh-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu--1083589424.html

Страна переселяется, местные наживаются на понаехавших: Западная Украина за неделю

Страна переселяется, местные наживаются на понаехавших: Западная Украина за неделю - 04.10.2026 Украина.ру

Страна переселяется, местные наживаются на понаехавших: Западная Украина за неделю

Резко возрос спрос на долгосрочную аренду однокомнатных квартир на Западной Украине. Вызвано это тем, что жители Киева и более восточных регионов массово переезжают на запад. Стоимость аренды доходит до $1000 в месяц. Тем временем Киев блокирует местные бюджетные платежи в регионах

2026-10-04T07:49

2026-10-04T07:49

2026-10-04T07:49

эксклюзив

киев

украина

западная украина

руслан марцинкив

сергей лабазюк

вооруженные силы украины

ивано-франковская область

львов

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Киев блокирует региональные бюджетыКак выяснилось на минувшей неделе, ещё 9 сентября Государственная казначейская служба Украины приступила к блокированию платежей местных бюджетов и коммунальных предприятий. При этом речь идёт о собственных средствах местного самоуправления, а не о государственных субвенциях. Хотя такая ситуация чревата коммунальным коллапсом, и требование к правительству разблокировать платежи уже направила Ассоциация городов Украины, лишь в нескольких городах региона решились озвучить проблему.Первым об остановке платежей через казначейскую службу сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.Привлечь внимание к ситуации городской голова решил в контексте поддержки военных. По его словам, до конца года Ивано-Франковск планировал ещё ряд передач для подразделений ВСУ, однако из-за трудностей с платежами этот процесс усложнился. Но Марцинкив вспомнил и о финансировании тех полномочий, которые государство передало общинам. В частности, организацию питания школьников и повышение зарплат сотрудникам коммунальных предприятий.При этом мэр Ивано-Франковска не сообщил, как долго будет продолжаться остановка платежей и какие именно городские программы могут испытать задержки. Он лишь отметил, что городские власти надеются на скорейшее возобновление расчётов, ведь от этого зависит выполнение запланированных расходов, в том числе и помощь военным подразделениям.На следующий день на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что казначейство не пропускает оплату за газ от Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго". Также не производят расчёты, необходимые для своевременной выплаты зарплаты дворникам и водителям трамваев и троллейбусов."Нельзя останавливать платежи критической инфраструктуры, особенно когда речь идет не о государственных деньгах, а о коммунальных платежах. Это критический вопрос, который нужно решить сегодня", – подчеркнул Москаленко.Он также напомнил, что на днях премьер-министр Украины Сергей Корецкий обратился к органам местного самоуправления с призывом пересмотреть свои бюджетные приоритеты, однако соответствующее постановление с перечнем остановленных платежей не опубликовано. Публично заверяли, что выплаты зарплаты и платежи за критическую инфраструктуру должны проходить, однако они по-прежнему заблокированы.Следует отметить, что ни Марцинкив, ни Москаленко не сообщили, какие именно суммы средств заблокированы Киевом. Но об этом можно судить из сообщения Тернопольского городского совета."По состоянию на 2 октября 2026 года в главном управлении Государственной казначейской службы Украины в Тернопольской области остаются непроведёнными платежи коммунального предприятия "Тернопольгортеплокоммунэнерго" на общую сумму около 20,6 млн. грн. Задержка пришлась на завершающий этап подготовки Тернополя к отопительному периоду 2026-2027 годов", – говорится в нём.А также – миллионы гривен на зарплаты работникам, электроэнергию, газ и водоснабжение.Казначейство также не провело платежи на сумму больше 5,5 млн. грн., на приобретение и обеспечение техникой военнослужащих в рамках городской программы "Обороноспособность". При этом платежи на заработную плату и энергоносители находятся на выполнении казначейства с 25 сентября, а часть других платежей – и вовсе с 15 сентября.В сообщении отмечают необходимость своевременного проведения платежей, чтобы город мог вовремя начать отопительный период и обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры в течение осенне-зимнего периода. Несмотря на то, что эта проблема является общей для всего региона, в других городах об этом просто молчат, – видимо, надеясь на милость Киева.Люди массово бегут на Западную УкраинуСервис OLX Недвижимость 29 сентября опубликовал исследование, согласно которому наиболее заметная тенденция – резкое увеличение количества отзывов на объявления об аренде в регионе. Абсолютным лидером по темпам роста стала Ивано-Франковская область. В мае на одно объявление здесь приходилось в среднем 11,7 отзыва, а уже в августе – 55,2. Таким образом, показатель только за три летних месяца увеличился почти в пять раз.Похожая ситуация и в Хмельницкой области. Количество отзывов на одно объявление здесь увеличилось на 270%. В Ровенской области показатель вырос на 254%. Во Львовской – на 243%.Значительное оживление спроса зафиксировали и в Тернопольской, Волынской и Черновицкой областях.Таким образом, во всех упомянутых областях за одну квартиру в конце лета конкурировало в несколько раз больше потенциальных арендаторов, чем в мае. Особенно показательна ситуация в Черновицкой области: за август почти 60 отзывов на одно объявление – один из самых высоких показателей в регионе.Рост спроса в регионе происходил одновременно с заметным сокращением количества доступных предложений. Наибольшее падение зафиксировали в Ровенской области: если в мае на платформе было 975 объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир, то в августе осталось 559, то есть предложение сократилось на 43%.Заметно подорожала и стоимость аренды квартир, которая на Западной Украине и так была самой высокой в стране. Так, во Львовской области медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в мае составляла 19 521 грн, а в августе – уже 22 375 грн. Только за лето цены увеличились примерно на 15%.При этом Львовщина одновременно попала в регионы с наибольшим ростом спроса, количество отзывов на одно объявление увеличилось на 243%. Ещё более дорогой оказалась Закарпатская область: медианная стоимость однокомнатной квартиры здесь увеличилась с 21 902 до 24 568 грн в месяц.Эксперты OLX Недвижимость отметили, что в сентябре 2026 года в связи с ростом потока переселенцев на Западную Украину цены на аренду квартир росли быстрее, чем за три летних месяца, однако окончательной информации об этом ещё нет.СМИ и блогеры пишут: Ужгород забит уезжающими из Киева жителями столицы, квартиры, которые стоили 500 долларов, сдают по 1000. Так что, определенную компенсацию за заблокированные Киевом бюджетные платежи регион всё же получил.Хмельницкая область хочет стать "новой Меккой" для арабовНа Западную Украину едут не только из Киева. Арабский совет Украины и Хмельницкий облсовет договорились развивать сотрудничество региона со странами арабского мира, в частности, в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Как сообщил 28 сентября Арабский совет Украины, эти вопросы обсуждались во время встречи председателя комитета внешних и дипломатических отношений этой организации Хусама Раада с председателем Хмельницкого областного совета Виолетой Лабазюк.Лабазюк и Раад, который также является советником почётного генерального консула Украины в Сирии, обсудили механизмы взаимодействия власти с представителями мусульманской диаспоры региона. Ключевой темой разговора стало налаживание постоянной коммуникации между областным советом и недавно зарегистрированным в Хмельницком исламским религиозным сообществом."Отдельное внимание стороны уделили вопросу поддержки арабской диаспоры и её интеграции в социально-культурное пространство Подолья, а также обеспечение равных прав для всех этнических и религиозных групп. Расширение межкультурного диалога рассматривается как важный инструмент для построения толерантной и безопасной среды для каждого жителя региона", – говорится в сообщении.Судя по всему, речь шла о том, что мэр Хмельницкого, выдвиженец националистической партии "Свобода" Александр Симчишин много лет отказывается выделить земельный участок для сооружения в городе мечети. Две конкурирующие мусульманские общины Хмельницкого используют для молитвенных нужд приспособленные помещения. По оценкам, мусульман в Хмельницком около 3 тысяч человек, то есть чуть более 1% населения города (составляет 275 тысяч человек). В подавляющем большинстве это иммигранты из мусульманских стран, а также их жены-украинки.Стоит отметить, что Виолетта Лабазюк – супруга одного из "аграрных баронов" Западной Украины Сергея Лабазюка. Земельный банк его компании "Витагро" составляет около 90 тыс. га, активы находятся в Хмельницкой (базовый регион), Ровенской, Волынской и Ивано-Франковской областях. В арабские страны "Витагро" активно поставляет продовольствие, в частности, зерно и яблоки. Поскольку экспорт через черноморские порты остановлен, компания ищет возможности его восстановить любыми способами, в том числе обещая преференции арабам в Хмельницкой области.Однако Арабский совет Украины лишь формально является общественной организацией, деятельность которой направлена ​​на развитие отношений между Украиной и арабскими странами, укрепление деловых, общественных, культурных и гуманитарных связей. Учредительное собрание организации в Киеве демонстративно состоялось 11 сентября 2021 года, в двадцатую годовщину терактов, совершенных арабами в США.

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Олег Хавич

эксклюзив, киев, украина, западная украина, руслан марцинкив, сергей лабазюк, вооруженные силы украины, ивано-франковская область, львов