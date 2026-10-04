"Сломает пополам": эксперт о том, как "черные дыры" могут топить суда в портах Украины - 04.10.2026 Украина.ру
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"Сломает пополам": эксперт о том, как "черные дыры" могут топить суда в портах Украины
"Сломает пополам": эксперт о том, как "черные дыры" могут топить суда в портах Украины - 04.10.2026 Украина.ру
"Сломает пополам": эксперт о том, как "черные дыры" могут топить суда в портах Украины
Черноморский флот располагает надёжным инструментом для борьбы с судами в Украински портах. Подлодки класса "Варшавянка", прозванные на Западе "черными дырами", способны решать эту задачу с гарантированным результатом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-10-04T06:15
2026-10-04T06:15
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Отвечая на вопрос об уничтожении судов в украинских портах собеседник Украина.ру напомнил, что для их блокирования можно было бы задействовать подводные лодки. По его данным, грузооборот в украинских портах упал в 15 раз, но не прекращён. "Минобороны же каждый день сообщает о поражении судов. Значит, они туда ходят", — отметил он.Онуфриенко заявил, что уничтожить сухогруз "Геранью" с боевой частью в 50-100 килограммов маловероятно. "Они сохраняют ход и всё равно доходят. Понятно, что судовладельцы в подавляющем большинстве отказываются туда идти. Но судам, которые укомплектованы экипажами, подконтрольными киевскому режиму, выбора не оставляют. Они всё равно ходят под флагами разных государств", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, подлодки Черноморского флота класса "Варшавянка" могут совершенно безнаказанно топить суда, потому что любая торпеда "сломает корабль пополам", заявил Онуфриенко.Эксперт подчеркнул, что "Герань" не сможет гарантированно уничтожить машинное отделение. "Если на судах что-то взрывается, то это либо боеприпасы, которые они везут, либо, если это танкер, детонация самого танка", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на других направлениях СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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"Сломает пополам": эксперт о том, как "черные дыры" могут топить суда в портах Украины

06:15 04.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Черноморский флот располагает надёжным инструментом для борьбы с судами в Украински портах. Подлодки класса "Варшавянка", прозванные на Западе "черными дырами", способны решать эту задачу с гарантированным результатом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос об уничтожении судов в украинских портах собеседник Украина.ру напомнил, что для их блокирования можно было бы задействовать подводные лодки.
По его данным, грузооборот в украинских портах упал в 15 раз, но не прекращён. "Минобороны же каждый день сообщает о поражении судов. Значит, они туда ходят", — отметил он.
Онуфриенко заявил, что уничтожить сухогруз "Геранью" с боевой частью в 50-100 килограммов маловероятно. "Они сохраняют ход и всё равно доходят. Понятно, что судовладельцы в подавляющем большинстве отказываются туда идти. Но судам, которые укомплектованы экипажами, подконтрольными киевскому режиму, выбора не оставляют. Они всё равно ходят под флагами разных государств", — пояснил он.
По словам собеседника Украина.ру, подлодки Черноморского флота класса "Варшавянка" могут совершенно безнаказанно топить суда, потому что любая торпеда "сломает корабль пополам", заявил Онуфриенко.
Эксперт подчеркнул, что "Герань" не сможет гарантированно уничтожить машинное отделение. "Если на судах что-то взрывается, то это либо боеприпасы, которые они везут, либо, если это танкер, детонация самого танка", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на других направлениях СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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