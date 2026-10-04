https://ukraina.ru/20261004/amerikantsy-umyvayut-ruki-ekspert-raskryl-kto-zaplatit-za-iranskuyu-avantyuru-trampa-1083591532.html

Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа

Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа - 04.10.2026 Украина.ру

Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа

США уходят с Ближнего Востока и умывают руки, перекладывая войну на союзников. Именно поэтому высокие цены на нефть и газ устанавливаются надолго — формально спорить с этим невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов

2026-10-04T05:30

2026-10-04T05:30

2026-10-04T05:30

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Продолжая тему энергетического кризиса, поднятую журналистом в связи с ближневосточной политикой президента США Дональда Трампа, собеседник Украина.ру объяснил, почему высокие цены на нефть и газ устанавливаются надолго.Колташов напомнил, что министр обороны США Пит Хегсет прямо заявил: война на Ближнем Востоке — это теперь проблема европейцев. "И формально с ним спорить невозможно. Американцы просто умывают руки и уходят из региона", — пояснил политолог.По словам собеседника Украина.ру, теперь американцы предлагают воевать союзникам. "Теперь пусть наши союзники воюют. Кто там у нас есть? Саудовская Аравия? Давай, победи хуситов. Евросоюз? Давай, соберись", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что с военной точки зрения удобнее перебрасывать войска из Европы в Израиль и Иорданию, накапливать силы и оттуда двигаться в Ирак и в Саудовскую Аравию, чтобы вести полномасштабные боевые действия. "Осталось только пыль сдуть с пробковых шлемов", — подытожил Василий Колташов.Полный текст материала "Василий Колташов: ВСУ – это единственная армия в мире, способная спасти США и Европу от ресурсного краха" на сайте Украина.ру.Про другие интересные аспекты междуародной политики в интервью "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.

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