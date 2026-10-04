Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа - 04.10.2026 Украина.ру
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Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа
Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа - 04.10.2026 Украина.ру
Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа
США уходят с Ближнего Востока и умывают руки, перекладывая войну на союзников. Именно поэтому высокие цены на нефть и газ устанавливаются надолго — формально спорить с этим невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
2026-10-04T05:30
2026-10-04T05:30
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Продолжая тему энергетического кризиса, поднятую журналистом в связи с ближневосточной политикой президента США Дональда Трампа, собеседник Украина.ру объяснил, почему высокие цены на нефть и газ устанавливаются надолго.Колташов напомнил, что министр обороны США Пит Хегсет прямо заявил: война на Ближнем Востоке — это теперь проблема европейцев. "И формально с ним спорить невозможно. Американцы просто умывают руки и уходят из региона", — пояснил политолог.По словам собеседника Украина.ру, теперь американцы предлагают воевать союзникам. "Теперь пусть наши союзники воюют. Кто там у нас есть? Саудовская Аравия? Давай, победи хуситов. Евросоюз? Давай, соберись", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что с военной точки зрения удобнее перебрасывать войска из Европы в Израиль и Иорданию, накапливать силы и оттуда двигаться в Ирак и в Саудовскую Аравию, чтобы вести полномасштабные боевые действия. "Осталось только пыль сдуть с пробковых шлемов", — подытожил Василий Колташов.Полный текст материала "Василий Колташов: ВСУ – это единственная армия в мире, способная спасти США и Европу от ресурсного краха" на сайте Украина.ру.Про другие интересные аспекты междуародной политики в интервью "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, европа, ближний восток, украина.ру, дональд трамп, колташов, главные новости, главное, пит хегсет, хуситы, саудовская аравия, ирак, война, война на ближнем востоке, украина.ру дзен, европейцы, аналитика, аналитики, нефть, газ
Новости, США, Европа, Ближний Восток, Украина.ру, Дональд Трамп, Колташов, Главные новости, главное, Пит Хегсет, хуситы, Саудовская Аравия, Ирак, война, война на Ближнем Востоке, Украина.ру Дзен, европейцы, Аналитика, аналитики, нефть, газ

Американцы умывают руки: эксперт раскрыл, кто заплатит за иранскую авантюру Трампа

05:30 04.10.2026
 
© AP / Mario TamaАмериканские военные садятся в самолет
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© AP / Mario Tama
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США уходят с Ближнего Востока и умывают руки, перекладывая войну на союзников. Именно поэтому высокие цены на нефть и газ устанавливаются надолго — формально спорить с этим невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов
Продолжая тему энергетического кризиса, поднятую журналистом в связи с ближневосточной политикой президента США Дональда Трампа, собеседник Украина.ру объяснил, почему высокие цены на нефть и газ устанавливаются надолго.
Колташов напомнил, что министр обороны США Пит Хегсет прямо заявил: война на Ближнем Востоке — это теперь проблема европейцев. "И формально с ним спорить невозможно. Американцы просто умывают руки и уходят из региона", — пояснил политолог.
По словам собеседника Украина.ру, теперь американцы предлагают воевать союзникам. "Теперь пусть наши союзники воюют. Кто там у нас есть? Саудовская Аравия? Давай, победи хуситов. Евросоюз? Давай, соберись", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что с военной точки зрения удобнее перебрасывать войска из Европы в Израиль и Иорданию, накапливать силы и оттуда двигаться в Ирак и в Саудовскую Аравию, чтобы вести полномасштабные боевые действия. "Осталось только пыль сдуть с пробковых шлемов", — подытожил Василий Колташов.
Полный текст материала "Василий Колташов: ВСУ – это единственная армия в мире, способная спасти США и Европу от ресурсного краха" на сайте Украина.ру.
Про другие интересные аспекты междуародной политики в интервью "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.
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