https://ukraina.ru/20260821/menee-15-km-do-polnogo-okruzheniya-vsu-vs-rf-zamykayut-kotel-u-velikogo-burluka--ekspert-1082671470.html

"Менее 15 км до полного окружения ВСУ": ВС РФ замыкают котел у Великого Бурлука — эксперт

"Менее 15 км до полного окружения ВСУ": ВС РФ замыкают котел у Великого Бурлука — эксперт - 21.08.2026 Украина.ру

"Менее 15 км до полного окружения ВСУ": ВС РФ замыкают котел у Великого Бурлука — эксперт

На подступах к Великому Бурлуку завершается уничтожение украинских подразделений в огневом мешке, заявил Алехин. Расстояние между фланговыми "клешнями" наступающих составляет менее 15 километров. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-21T06:00

2026-08-21T06:00

2026-08-21T06:00

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Говоря о ситуации в районе Великого Бурлука, Алехин сообщил, что котёл для ВСУ сжимается. Говоря о ситуации на подступах к Великому Бурлуку, Алехин сообщил о завершении уничтожения ВСУ в огневом мешке.На подступах к укрепленному узлу обороны ВСУ в районе Великого Бурлука завершается уничтожение украинских подразделений в огневом мешке "северо-восточного выступа, отметил Алехин."Расстояние между фланговыми "клешнями" наступающих штурмовых подразделений ВС РФ составляет менее 15 км" , — добавил он. "Судя по всему, главком ВСУ Михаил Драпатый решил дать бой именно здесь", — подчеркнул обозреватель.Одновременно ВС РФ укрепляют приграничные районы Белгородской области. "Противник усилил дроновые удары в сторону российской территории. По некоторым данным, в Белгородскую и Курскую области поступили эффективные средства поражения БПЛА противника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Про политическую ситуацию на Украине — в материале "Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения" на сайте Украина.ру.

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