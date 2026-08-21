"Менее 15 км до полного окружения ВСУ": ВС РФ замыкают котел у Великого Бурлука — эксперт - 21.08.2026 Украина.ру
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"Менее 15 км до полного окружения ВСУ": ВС РФ замыкают котел у Великого Бурлука — эксперт
"Менее 15 км до полного окружения ВСУ": ВС РФ замыкают котел у Великого Бурлука — эксперт - 21.08.2026 Украина.ру
"Менее 15 км до полного окружения ВСУ": ВС РФ замыкают котел у Великого Бурлука — эксперт
На подступах к Великому Бурлуку завершается уничтожение украинских подразделений в огневом мешке, заявил Алехин. Расстояние между фланговыми "клешнями" наступающих составляет менее 15 километров. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-21T06:00
2026-08-21T06:00
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украина
геннадий алехин
михаил драпатый
вооруженные силы украины
вс рф
война
сво
новости сво
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Говоря о ситуации в районе Великого Бурлука, Алехин сообщил, что котёл для ВСУ сжимается. Говоря о ситуации на подступах к Великому Бурлуку, Алехин сообщил о завершении уничтожения ВСУ в огневом мешке.На подступах к укрепленному узлу обороны ВСУ в районе Великого Бурлука завершается уничтожение украинских подразделений в огневом мешке "северо-восточного выступа, отметил Алехин."Расстояние между фланговыми "клешнями" наступающих штурмовых подразделений ВС РФ составляет менее 15 км" , — добавил он. "Судя по всему, главком ВСУ Михаил Драпатый решил дать бой именно здесь", — подчеркнул обозреватель.Одновременно ВС РФ укрепляют приграничные районы Белгородской области. "Противник усилил дроновые удары в сторону российской территории. По некоторым данным, в Белгородскую и Курскую области поступили эффективные средства поражения БПЛА противника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Про политическую ситуацию на Украине — в материале "Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, геннадий алехин, михаил драпатый, вооруженные силы украины, вс рф, война, сво, новости сво, новости сво россия, бпла, дроны, белгородская область, курская область, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, военный эксперт
Новости, Россия, Украина, Геннадий Алехин, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, война, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, БПЛА, дроны, Белгородская область, Курская область, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, военный эксперт

"Менее 15 км до полного окружения ВСУ": ВС РФ замыкают котел у Великого Бурлука — эксперт

06:00 21.08.2026
 
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Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
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На подступах к Великому Бурлуку завершается уничтожение украинских подразделений в огневом мешке, заявил Алехин. Расстояние между фланговыми "клешнями" наступающих составляет менее 15 километров. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Говоря о ситуации в районе Великого Бурлука, Алехин сообщил, что котёл для ВСУ сжимается. Говоря о ситуации на подступах к Великому Бурлуку, Алехин сообщил о завершении уничтожения ВСУ в огневом мешке.
На подступах к укрепленному узлу обороны ВСУ в районе Великого Бурлука завершается уничтожение украинских подразделений в огневом мешке "северо-восточного выступа, отметил Алехин.
"Расстояние между фланговыми "клешнями" наступающих штурмовых подразделений ВС РФ составляет менее 15 км" , — добавил он. "Судя по всему, главком ВСУ Михаил Драпатый решил дать бой именно здесь", — подчеркнул обозреватель.
Одновременно ВС РФ укрепляют приграничные районы Белгородской области. "Противник усилил дроновые удары в сторону российской территории. По некоторым данным, в Белгородскую и Курскую области поступили эффективные средства поражения БПЛА противника", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.
Про политическую ситуацию на Украине — в материале "Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения" на сайте Украина.ру.
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