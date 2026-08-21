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Для поиска погибших бойцов в зону СВО отправят собак из уникального центра

Для поиска погибших бойцов в зону СВО отправят собак из уникального центра - 21.08.2026 Украина.ру

Для поиска погибших бойцов в зону СВО отправят собак из уникального центра

Единственный в России челябинский центр подготовки собак для поиска без вести пропавших 21 августа отправит в зону СВО своих выпускников вместе с кинологами. Об этом со ссылкой на руководителя центра Ивана Бодрова сообщает РИА Новости

2026-08-21T04:41

2026-08-21T04:41

2026-08-21T04:42

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спецоперация

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Уникальный центр был создан весной этого года. Он носит имя погибшего на СВО Героя России Даниила Махмудова, найти останки которого отцу помогли кинологи с собаками."В Челябинске мы начали готовить уникальных четвероногих поисковиков, которые в зоне проведения специальной военной операции будут искать пропавших бойцов – в завалах и под землей", — рассказал Бодров.По его словам, создание поисковой кинологической службы поддержал губернатор Алексей Текслер, затем инициативу одобрили в Минобороны РФ. И первые переданные в зону СВО собаки уже находят и возвращают домой погибших героев, "чтобы близкие могли предать их родной земле".Глава центра уточнил, что основной состав обученных собак с кинологами отправится в зону спецоперации 21 августа. В настоящее время в центре находятся десять собак, включая четырёх щенков. Несколько кинологов заключили контракт с Минобороны, чтобы адаптировать переданных собак к боевым действиям и подбирать проводников из числа военнослужащих.Руководитель центра рассказал, что на этапе отбора отсеиваются до 90% четвероногих, а главное их умение — отыскивать спрятанные наставниками имитаторы запаха тела мёртвого человека."Но идеальная поисковая собака должна быть не только открытой, дружелюбной и храброй, но еще и легкой, чтобы в случае форс-мажора человек мог поднять ее на руки и перенести. Именно поэтому в кинологическом центре большинство собак – спаниели и бельгийские овчарки", — добавил Бодров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, минобороны рф, сво, собака, люди, погибшие, герои, спецоперация