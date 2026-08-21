Для поиска погибших бойцов в зону СВО отправят собак из уникального центра - 21.08.2026 Украина.ру
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Для поиска погибших бойцов в зону СВО отправят собак из уникального центра
Для поиска погибших бойцов в зону СВО отправят собак из уникального центра - 21.08.2026 Украина.ру
Для поиска погибших бойцов в зону СВО отправят собак из уникального центра
Единственный в России челябинский центр подготовки собак для поиска без вести пропавших 21 августа отправит в зону СВО своих выпускников вместе с кинологами. Об этом со ссылкой на руководителя центра Ивана Бодрова сообщает РИА Новости
2026-08-21T04:41
2026-08-21T04:42
украина.ру
россия
минобороны рф
сво
собака
люди
погибшие
герои
спецоперация
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Уникальный центр был создан весной этого года. Он носит имя погибшего на СВО Героя России Даниила Махмудова, найти останки которого отцу помогли кинологи с собаками."В Челябинске мы начали готовить уникальных четвероногих поисковиков, которые в зоне проведения специальной военной операции будут искать пропавших бойцов – в завалах и под землей", — рассказал Бодров.По его словам, создание поисковой кинологической службы поддержал губернатор Алексей Текслер, затем инициативу одобрили в Минобороны РФ. И первые переданные в зону СВО собаки уже находят и возвращают домой погибших героев, "чтобы близкие могли предать их родной земле".Глава центра уточнил, что основной состав обученных собак с кинологами отправится в зону спецоперации 21 августа. В настоящее время в центре находятся десять собак, включая четырёх щенков. Несколько кинологов заключили контракт с Минобороны, чтобы адаптировать переданных собак к боевым действиям и подбирать проводников из числа военнослужащих.Руководитель центра рассказал, что на этапе отбора отсеиваются до 90% четвероногих, а главное их умение — отыскивать спрятанные наставниками имитаторы запаха тела мёртвого человека."Но идеальная поисковая собака должна быть не только открытой, дружелюбной и храброй, но еще и легкой, чтобы в случае форс-мажора человек мог поднять ее на руки и перенести. Именно поэтому в кинологическом центре большинство собак – спаниели и бельгийские овчарки", — добавил Бодров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, минобороны рф, сво, собака, люди, погибшие, герои, спецоперация
Украина.ру, Россия, Минобороны РФ, СВО, собака, люди, погибшие, герои, Спецоперация

Для поиска погибших бойцов в зону СВО отправят собак из уникального центра

04:41 21.08.2026 (обновлено: 04:42 21.08.2026)
 
© РИА НовостиВоенный кинолог с собакой
Военный кинолог с собакой - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости
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Единственный в России челябинский центр подготовки собак для поиска без вести пропавших 21 августа отправит в зону СВО своих выпускников вместе с кинологами. Об этом со ссылкой на руководителя центра Ивана Бодрова сообщает РИА Новости
Уникальный центр был создан весной этого года. Он носит имя погибшего на СВО Героя России Даниила Махмудова, найти останки которого отцу помогли кинологи с собаками.
"В Челябинске мы начали готовить уникальных четвероногих поисковиков, которые в зоне проведения специальной военной операции будут искать пропавших бойцов – в завалах и под землей", — рассказал Бодров.
По его словам, создание поисковой кинологической службы поддержал губернатор Алексей Текслер, затем инициативу одобрили в Минобороны РФ. И первые переданные в зону СВО собаки уже находят и возвращают домой погибших героев, "чтобы близкие могли предать их родной земле".
Глава центра уточнил, что основной состав обученных собак с кинологами отправится в зону спецоперации 21 августа.
В настоящее время в центре находятся десять собак, включая четырёх щенков. Несколько кинологов заключили контракт с Минобороны, чтобы адаптировать переданных собак к боевым действиям и подбирать проводников из числа военнослужащих.
Руководитель центра рассказал, что на этапе отбора отсеиваются до 90% четвероногих, а главное их умение — отыскивать спрятанные наставниками имитаторы запаха тела мёртвого человека.
"Но идеальная поисковая собака должна быть не только открытой, дружелюбной и храброй, но еще и легкой, чтобы в случае форс-мажора человек мог поднять ее на руки и перенести. Именно поэтому в кинологическом центре большинство собак – спаниели и бельгийские овчарки", — добавил Бодров.
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