https://ukraina.ru/20260821/gvozd-protiv-dronov-ekspert-o-novom-oruzhii-rossii-rabotayuschem-kak-avtomat-kalashnikova-1082672737.html

"Гвоздь" против дронов: эксперт о новом оружии России, работающем как автомат Калашникова

"Гвоздь" против дронов: эксперт о новом оружии России, работающем как автомат Калашникова - 21.08.2026 Украина.ру

"Гвоздь" против дронов: эксперт о новом оружии России, работающем как автомат Калашникова

ВС России получили малогабаритную ракету "Гвоздь", которая сбивает дроны ВСУ на дальности до 7 км. Боекомплект на одной установке может быть увеличен до 48 ракет. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-21T05:00

2026-08-21T05:00

2026-08-21T05:00

новости

россия

курская область

геннадий алехин

главные новости

главное

украина.ру

сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073601215_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_9cd7015b20a200ff182520adfebdfe48.jpg

Рассказывая об укреплении приграничных районов, Алехин сообщил, что в Белгородскую и Курскую области поступили эффективные средства поражения БПЛА. "Среди них называют малогабаритную зенитную управляемую ракету "Гвоздь", применяемую ЗРПК "Панцирь", — отметил военный обозреватель.По его словам, "Гвоздь" уже активно использовали в Подмосковье. "Гвоздь" бьёт на дальность от 500 до 7000 метров, на высотах от 50 до 5000 метров. Уникальная сфера ближнего поражения", — пояснил он. Боекомплект на одной установке от четырех контейнеров может быть увеличен до 48 ракет."Это практически как автомат "Калашникова", способный стрелять очередями" , — подчеркнул Алехин. С учетом маневренности и способности к перемещению "Панциря" на большое расстояние, батарея способна перекрыть маршруты перемещения БПЛА противника на важных направлениях, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, геннадий алехин, главные новости, главное, украина.ру, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, война, война на украине, бпла, дроны, беспилотники