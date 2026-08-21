"Гвоздь" против дронов: эксперт о новом оружии России, работающем как автомат Калашникова - 21.08.2026 Украина.ру
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"Гвоздь" против дронов: эксперт о новом оружии России, работающем как автомат Калашникова
"Гвоздь" против дронов: эксперт о новом оружии России, работающем как автомат Калашникова - 21.08.2026 Украина.ру
"Гвоздь" против дронов: эксперт о новом оружии России, работающем как автомат Калашникова
ВС России получили малогабаритную ракету "Гвоздь", которая сбивает дроны ВСУ на дальности до 7 км. Боекомплект на одной установке может быть увеличен до 48 ракет. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-21T05:00
2026-08-21T05:00
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Рассказывая об укреплении приграничных районов, Алехин сообщил, что в Белгородскую и Курскую области поступили эффективные средства поражения БПЛА. "Среди них называют малогабаритную зенитную управляемую ракету "Гвоздь", применяемую ЗРПК "Панцирь", — отметил военный обозреватель.По его словам, "Гвоздь" уже активно использовали в Подмосковье. "Гвоздь" бьёт на дальность от 500 до 7000 метров, на высотах от 50 до 5000 метров. Уникальная сфера ближнего поражения", — пояснил он. Боекомплект на одной установке от четырех контейнеров может быть увеличен до 48 ракет."Это практически как автомат "Калашникова", способный стрелять очередями" , — подчеркнул Алехин. С учетом маневренности и способности к перемещению "Панциря" на большое расстояние, батарея способна перекрыть маршруты перемещения БПЛА противника на важных направлениях, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, геннадий алехин, главные новости, главное, украина.ру, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, война, война на украине, бпла, дроны, беспилотники
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"Гвоздь" против дронов: эксперт о новом оружии России, работающем как автомат Калашникова

05:00 21.08.2026
 
© РИА НовостиЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости
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ВС России получили малогабаритную ракету "Гвоздь", которая сбивает дроны ВСУ на дальности до 7 км. Боекомплект на одной установке может быть увеличен до 48 ракет. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Рассказывая об укреплении приграничных районов, Алехин сообщил, что в Белгородскую и Курскую области поступили эффективные средства поражения БПЛА.
"Среди них называют малогабаритную зенитную управляемую ракету "Гвоздь", применяемую ЗРПК "Панцирь", — отметил военный обозреватель.
По его словам, "Гвоздь" уже активно использовали в Подмосковье. "Гвоздь" бьёт на дальность от 500 до 7000 метров, на высотах от 50 до 5000 метров. Уникальная сфера ближнего поражения", — пояснил он. Боекомплект на одной установке от четырех контейнеров может быть увеличен до 48 ракет.
"Это практически как автомат "Калашникова", способный стрелять очередями" , — подчеркнул Алехин. С учетом маневренности и способности к перемещению "Панциря" на большое расстояние, батарея способна перекрыть маршруты перемещения БПЛА противника на важных направлениях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.
Россия четко предупреждала, что объекты на территории Европы, работающие в интересах ВСУ, рано или поздно станут законной целью. И 5 статья устава НАТО их от этого не спасет. Подробнее об этом — в материале "Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР" на сайте Украина.ру.
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