https://ukraina.ru/20260821/ibragimov-takticheski-seychas-iran-pobezhdaet-ssha-strategicheski-esche-nichego-neyasno-1082669394.html

Ибрагимов: "Тактически сейчас Иран побеждает США, стратегически еще ничего неясно"

Ибрагимов: "Тактически сейчас Иран побеждает США, стратегически еще ничего неясно" - 21.08.2026 Украина.ру

Ибрагимов: "Тактически сейчас Иран побеждает США, стратегически еще ничего неясно"

Иран разрабатывает планы противодействия США, включая удары по американским базам и контроль над проливами. Тактически Тегеран побеждает, но стратегически ситуация неясна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-08-21T05:15

2026-08-21T05:15

2026-08-21T05:15

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Ранее The Wall Street Journal сообщала, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния.Отвечая на вопрос о "секретном плане" Ирана по расширению войны с США и Израилем, Ибрагимов заявил, что Тегеран продумывает разные дорожные карты на случай новой военной кампании."Иран сейчас продумывает разные дорожные карты, подразумевающие противодействие США на случай новой военной кампании. Это массированные удары по американским базам, которые все еще сохраняются в некоторых уголках Ближнего Востока, в том числе в Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте", — отметил эксперт.Он также предположил, что Иран также будет жестко контролировать Ормузский пролив, а его союзники хуситы — Баб-эль-Мандеб, что повлияет на экономическую составляющую конфликта.Но и у США есть в арсенале экономические возможности. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется очень непросто, подчеркнул Ибрагимов."Тактически Иран сейчас побеждает, стратегически еще ничего неясно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.

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