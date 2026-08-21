Ибрагимов: "Тактически сейчас Иран побеждает США, стратегически еще ничего неясно" - 21.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260821/ibragimov-takticheski-seychas-iran-pobezhdaet-ssha-strategicheski-esche-nichego-neyasno-1082669394.html
Ибрагимов: "Тактически сейчас Иран побеждает США, стратегически еще ничего неясно"
Ибрагимов: "Тактически сейчас Иран побеждает США, стратегически еще ничего неясно" - 21.08.2026 Украина.ру
Ибрагимов: "Тактически сейчас Иран побеждает США, стратегически еще ничего неясно"
Иран разрабатывает планы противодействия США, включая удары по американским базам и контроль над проливами. Тактически Тегеран побеждает, но стратегически ситуация неясна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-08-21T05:15
2026-08-21T05:15
новости
иран
сша
тегеран
украина.ру
ближний восток
удар по ирану
война в иране
главные новости
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081589060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b58e0e7299a85a483c3d73732b60a458.jpg
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния.Отвечая на вопрос о "секретном плане" Ирана по расширению войны с США и Израилем, Ибрагимов заявил, что Тегеран продумывает разные дорожные карты на случай новой военной кампании."Иран сейчас продумывает разные дорожные карты, подразумевающие противодействие США на случай новой военной кампании. Это массированные удары по американским базам, которые все еще сохраняются в некоторых уголках Ближнего Востока, в том числе в Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте", — отметил эксперт.Он также предположил, что Иран также будет жестко контролировать Ормузский пролив, а его союзники хуситы — Баб-эль-Мандеб, что повлияет на экономическую составляющую конфликта.Но и у США есть в арсенале экономические возможности. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется очень непросто, подчеркнул Ибрагимов."Тактически Иран сейчас побеждает, стратегически еще ничего неясно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
иран
сша
тегеран
ближний восток
саудовская аравия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081589060_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7e7a6b9e9239c566c78aa5c770217bd3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, тегеран , украина.ру, ближний восток, удар по ирану, война в иране, главные новости, саудовская аравия, война, война на украине, новости украина ру, украина ру новости сегодня, аналитика, аналитики
Новости, Иран, США, Тегеран , Украина.ру, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, Главные новости, Саудовская Аравия, война, война на Украине, новости Украина ру, Украина ру новости сегодня, Аналитика, аналитики

Ибрагимов: "Тактически сейчас Иран побеждает США, стратегически еще ничего неясно"

05:15 21.08.2026
 
© AP / Vahid Salemi
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© AP / Vahid Salemi
Читать в
ДзенTelegram
Иран разрабатывает планы противодействия США, включая удары по американским базам и контроль над проливами. Тактически Тегеран побеждает, но стратегически ситуация неясна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния.
Отвечая на вопрос о "секретном плане" Ирана по расширению войны с США и Израилем, Ибрагимов заявил, что Тегеран продумывает разные дорожные карты на случай новой военной кампании.
"Иран сейчас продумывает разные дорожные карты, подразумевающие противодействие США на случай новой военной кампании. Это массированные удары по американским базам, которые все еще сохраняются в некоторых уголках Ближнего Востока, в том числе в Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте", — отметил эксперт.
Он также предположил, что Иран также будет жестко контролировать Ормузский пролив, а его союзники хуситы — Баб-эль-Мандеб, что повлияет на экономическую составляющую конфликта.
Но и у США есть в арсенале экономические возможности. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется очень непросто, подчеркнул Ибрагимов.
"Тактически Иран сейчас побеждает, стратегически еще ничего неясно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАТегеранУкраина.руБлижний Востокудар по Иранувойна в ИранеГлавные новостиСаудовская Аравиявойнавойна на Украиненовости Украина руУкраина ру новости сегодняАналитикааналитики
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Вряд ли Анкара направит солдат на помощь ВСУ": Каргин об участии Турции в конфликте на Украине
05:15Ибрагимов: "Тактически сейчас Иран побеждает США, стратегически еще ничего неясно"
05:03"Созданная Зеленским система ведёт нас к катастрофе": эксперты и политики о беде Украины
05:00"Гвоздь" против дронов: эксперт о новом оружии России, работающем как автомат Калашникова
04:47Страна-функция: что на самом деле означает огромный госдолг Украины
04:41Для поиска погибших бойцов в зону СВО отправят собак из уникального центра
04:40Критическая черта: Каргин раскрыл, чем обернется участие Турции в конфликте на Украине
04:30Алехин о боях под Харьковом: штурмовики "Севера" наступают в Казачьей Лопани и у Гоптовки
04:11Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё шесть аэропортов
03:25Будут и протесты и провокации: МИД РФ готовится к выборам в Госдуму за рубежом
02:50Пули вместо денег: киевский заградотряд расстрелял группу иностранных наемников
02:08Проворовались? Топливо для "Фламинго" в Дании произведут не скоро
00:54В Крыму два мирных жителя погибли при атаке беспилотников ВСУ
00:35Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:14Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами
00:08Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и медведь"
00:03В Латвии мужчина донёс на брата за настройку российских телеканалов
00:00ЕС отказался предоставить Киеву 220 миллионов евро для фермеров из-за блокады портов
23:33В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов
23:27В Севастополе отменили воздушную тревогу
Лента новостейМолния