Критическая черта: Каргин раскрыл, чем обернется участие Турции в конфликте на Украине - 21.08.2026 Украина.ру
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Критическая черта: Каргин раскрыл, чем обернется участие Турции в конфликте на Украине
Критическая черта: Каргин раскрыл, чем обернется участие Турции в конфликте на Украине - 21.08.2026 Украина.ру
Критическая черта: Каргин раскрыл, чем обернется участие Турции в конфликте на Украине
Россия будет поддерживать отношения с Турцией, пока это выгодно, но не питает иллюзий относительно позиции Анкары. Критической чертой может стать прямое участие Анкары в конфликте на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, публицист Александр Каргин
2026-08-21T04:40
2026-08-21T04:40
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Российский МИД 15 августа обратился за разъяснениями к Вашингтону и Анкаре после публикации конгрессом США информации о возможных совместных американо-турецких поставках вооружений Украине, сообщила Мария Захарова. В ведомстве также отметили, что Москва открыта к переговорам, но категорически против заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения или на Черном море, как того добивается Турция.Отвечая на вопрос о том, где проходит критическая черта в отношениях с Турцией на фоне ее противоречивых действий, Каргин заявил, что Москва не питает иллюзий. По мнению эксперта, Россия будет поддерживать отношения с Анкарой, пока это выгодно."Вряд ли Москва испытывает какие-то иллюзии на счет отношений с Анкарой. Мы помним позицию Турции в 2022 году, и в принципе она не изменилась", — отметил публицист.Критической чертой может стать прямое участие Турции в конфликте на Украине, а дальше все будет зависеть от обстоятельств, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения и Турция не вводит какие-либо санкции против России. Подробнее об этом — в материале "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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новости, турция, анкара, россия, александр каргин, украина.ру, мид, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Турция, Анкара, Россия, Александр Каргин, Украина.ру, МИД, Главные новости, главное, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация

Критическая черта: Каргин раскрыл, чем обернется участие Турции в конфликте на Украине

04:40 21.08.2026
 
© ФотоЭрдоган и Зеленский 18.02.2025
Эрдоган и Зеленский 18.02.2025 - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
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Россия будет поддерживать отношения с Турцией, пока это выгодно, но не питает иллюзий относительно позиции Анкары. Критической чертой может стать прямое участие Анкары в конфликте на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, публицист Александр Каргин
Российский МИД 15 августа обратился за разъяснениями к Вашингтону и Анкаре после публикации конгрессом США информации о возможных совместных американо-турецких поставках вооружений Украине, сообщила Мария Захарова. В ведомстве также отметили, что Москва открыта к переговорам, но категорически против заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения или на Черном море, как того добивается Турция.
Отвечая на вопрос о том, где проходит критическая черта в отношениях с Турцией на фоне ее противоречивых действий, Каргин заявил, что Москва не питает иллюзий. По мнению эксперта, Россия будет поддерживать отношения с Анкарой, пока это выгодно.
"Вряд ли Москва испытывает какие-то иллюзии на счет отношений с Анкарой. Мы помним позицию Турции в 2022 году, и в принципе она не изменилась", — отметил публицист.
Критической чертой может стать прямое участие Турции в конфликте на Украине, а дальше все будет зависеть от обстоятельств, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения и Турция не вводит какие-либо санкции против России. Подробнее об этом — в материале "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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