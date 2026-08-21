https://ukraina.ru/20260821/kriticheskaya-cherta-kargin-raskryl-chem-obernetsya-uchastie-turtsii-v-konflikte-na-ukraine-1082671802.html

Критическая черта: Каргин раскрыл, чем обернется участие Турции в конфликте на Украине

Критическая черта: Каргин раскрыл, чем обернется участие Турции в конфликте на Украине - 21.08.2026 Украина.ру

Критическая черта: Каргин раскрыл, чем обернется участие Турции в конфликте на Украине

Россия будет поддерживать отношения с Турцией, пока это выгодно, но не питает иллюзий относительно позиции Анкары. Критической чертой может стать прямое участие Анкары в конфликте на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, публицист Александр Каргин

2026-08-21T04:40

2026-08-21T04:40

2026-08-21T04:40

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Российский МИД 15 августа обратился за разъяснениями к Вашингтону и Анкаре после публикации конгрессом США информации о возможных совместных американо-турецких поставках вооружений Украине, сообщила Мария Захарова. В ведомстве также отметили, что Москва открыта к переговорам, но категорически против заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения или на Черном море, как того добивается Турция.Отвечая на вопрос о том, где проходит критическая черта в отношениях с Турцией на фоне ее противоречивых действий, Каргин заявил, что Москва не питает иллюзий. По мнению эксперта, Россия будет поддерживать отношения с Анкарой, пока это выгодно."Вряд ли Москва испытывает какие-то иллюзии на счет отношений с Анкарой. Мы помним позицию Турции в 2022 году, и в принципе она не изменилась", — отметил публицист.Критической чертой может стать прямое участие Турции в конфликте на Украине, а дальше все будет зависеть от обстоятельств, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения и Турция не вводит какие-либо санкции против России. Подробнее об этом — в материале "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.

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