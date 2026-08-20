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Украинские новобранцы дезертировали в Германии
Украинские новобранцы дезертировали в Германии - 20.08.2026 Украина.ру
Украинские новобранцы дезертировали в Германии
Сотни украинских военнослужащих сбежали с учений в Германии и дезертировали из ВСУ. Об этом 20 августа сообщила немецкая газета Die Zeit
2026-08-20T20:12
2026-08-20T20:12
2026-08-20T20:12
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Факты дезертирства насильственно мобилизованных в украинскую армию издание проиллюстрировало личными историями тех, кто проходил обучение в Германии.В частности, читателям представлена история украинского дезертира Владимира Шульгина - он воссоединился с семьёй в Магдебурге. На Украине ему грозит 12 лет лишения свободы.Тем не менее, многие выбирают свободу подальше от Украины и осуществляют евроинтеграцию в частном порядке.В публикации приводится статистика МВД ФРГ. Согласно ей, с начала СВО только в Саксонии-Анхальт дезертировало более 80 украинских солдат - там они обучались на полигонах, чтобы затем отправиться в постсоветскую республику воевать за установленный после госпереворота режим."Многие дезертиры на Украине не шли в армию добровольно, их забрали по призыву. Когда их отправили на военный полигон Альтенграбов в Саксонии-Анхальт для обучения, они воспользовались возможностью сбежать", – сказано в публикации.Там отмечено, что "по всей Германии несколько сотен" таких случаев дезертирства из ВСУ. При этом власти скрывают, сколько именно.Тем временем Москва констатировала острый дефицит готовых умирать за киевский режимВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, украина, москва, вооруженные силы украины, мвд, украина.ру, всу, потери всу, крах всу, дезертирство , мобилизация на украине, украина-ес, евроинтеграция
Новости, Германия, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, МВД, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, дезертирство , мобилизация на Украине, Украина-ЕС, евроинтеграция
Украинские новобранцы дезертировали в Германии
Сотни украинских военнослужащих сбежали с учений в Германии и дезертировали из ВСУ. Об этом 20 августа сообщила немецкая газета Die Zeit
Факты дезертирства насильственно мобилизованных в украинскую армию издание проиллюстрировало личными историями тех, кто проходил обучение в Германии.
В частности, читателям представлена история украинского дезертира Владимира Шульгина - он воссоединился с семьёй в Магдебурге. На Украине ему грозит 12 лет лишения свободы.
Тем не менее, многие выбирают свободу подальше от Украины и осуществляют евроинтеграцию в частном порядке.
В публикации приводится статистика МВД ФРГ. Согласно ей, с начала СВО только в Саксонии-Анхальт дезертировало более 80 украинских солдат - там они обучались на полигонах, чтобы затем отправиться в постсоветскую республику воевать за установленный после госпереворота режим.
"Многие дезертиры на Украине не шли в армию добровольно, их забрали по призыву. Когда их отправили на военный полигон Альтенграбов в Саксонии-Анхальт для обучения, они воспользовались возможностью сбежать", – сказано в публикации.
Там отмечено, что "по всей Германии несколько сотен" таких случаев дезертирства из ВСУ. При этом власти скрывают, сколько именно.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.