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Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА

Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру

Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА

ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ на город-герой Севастополь. Об этом вечером 20 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев

2026-08-20T19:51

2026-08-20T19:51

2026-08-20T19:51

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Город русских моряков снова отражает налёт вражеских беспилотников. "В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке", - сказано в публикации телеграм-канала губернатора.Развожаев призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - сообщил губернатор. Также 20 августа в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам статистику по гибели мирных жителей в российских регионах в результате атак ВСУ. По мнению российских дипломатов, правительства Запада несут ответственность за накачку оружием киевского режима и спонсирование его за счёт средств, украденных у России."В попытке удержать власть контролируемый западными спонсорами террористический режим Зеленского нацелился на эскалацию с опорой на поставляемые странами НАТО летальные вооружения и технику", - заявила Захарова в ходе брифинга.Она подчеркнула: перечисление средств киевскому режиму - это пособничество в организации терактов.Подробности в публикации ЕС спонсирует террористов - МИД РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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