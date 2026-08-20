Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260820/gubernator-sevastopolya-rasskazal-o-sbitykh-bpla-1082668132.html
Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА
Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру
Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА
ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ на город-герой Севастополь. Об этом вечером 20 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев
2026-08-20T19:51
2026-08-20T19:51
спецоперация
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
севастополь
бпла сегодня
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036916613_0:110:3077:1841_1920x0_80_0_0_3dc436af02fbc48b74a55eddc8decc7b.jpg
Город русских моряков снова отражает налёт вражеских беспилотников. "В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке", - сказано в публикации телеграм-канала губернатора.Развожаев призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - сообщил губернатор. Также 20 августа в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам статистику по гибели мирных жителей в российских регионах в результате атак ВСУ. По мнению российских дипломатов, правительства Запада несут ответственность за накачку оружием киевского режима и спонсирование его за счёт средств, украденных у России."В попытке удержать власть контролируемый западными спонсорами террористический режим Зеленского нацелился на эскалацию с опорой на поставляемые странами НАТО летальные вооружения и технику", - заявила Захарова в ходе брифинга.Она подчеркнула: перечисление средств киевскому режиму - это пособничество в организации терактов.Подробности в публикации ЕС спонсирует террористов - МИД РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
севастополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036916613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_337b442661c3c1227af079e1429afc4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, севастополь, бпла сегодня, атака бпла
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Севастополь, БПЛА сегодня, атака БПЛА

Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА

19:51 20.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ на город-герой Севастополь. Об этом вечером 20 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев
Город русских моряков снова отражает налёт вражеских беспилотников.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке", - сказано в публикации телеграм-канала губернатора.
Развожаев призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - сообщил губернатор.
Также 20 августа в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам статистику по гибели мирных жителей в российских регионах в результате атак ВСУ.
По мнению российских дипломатов, правительства Запада несут ответственность за накачку оружием киевского режима и спонсирование его за счёт средств, украденных у России.
"В попытке удержать власть контролируемый западными спонсорами террористический режим Зеленского нацелился на эскалацию с опорой на поставляемые странами НАТО летальные вооружения и технику", - заявила Захарова в ходе брифинга.
Она подчеркнула: перечисление средств киевскому режиму - это пособничество в организации терактов.
Подробности в публикации ЕС спонсирует террористов - МИД РФ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОСевастопольБПЛА сегодняатака БПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:12Украинские новобранцы дезертировали в Германии
19:51Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА
19:39Москва констатировала острый дефицит готовых умирать за киевский режим
19:1320 августа 2026 года, вечерний эфир
19:07Украина открывает ящики Пандоры: Казаков объяснил, зачем Путин стал играть вторым номером
19:03Скончался раненый при атаке БПЛА ВСУ житель Ульяновской области
18:49Нацисты у власти на Украине, но это ненадолго - МИД РФ
18:30ЕС спонсирует террористов - МИД РФ
18:26"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином
18:08В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников
18:05Трудности освобождения Малой Токмачки: выжженная местность и бандеровские дроны, но половина уже за нами
17:59Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев
17:45Беги, Зеля, беги: у Европы есть свой план на главу киевского режима
17:45Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июля
17:42Мы не убиваем бойцов ВСУ. Берём их в плен, чтобы они потом пошли служить к нам, в батальон Кривоноса
17:38Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского
17:05Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно
17:02"Воздушный конвой": как новые технологии помогают маневрированию российской армии
16:40Ибрагимов: Турция переиграла себя и теряет статус "условно нейтрального" партнера России
16:33Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России
Лента новостейМолния