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Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА
Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру
Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА
ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ на город-герой Севастополь. Об этом вечером 20 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев
2026-08-20T19:51
2026-08-20T19:51
2026-08-20T19:51
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Город русских моряков снова отражает налёт вражеских беспилотников. "В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке", - сказано в публикации телеграм-канала губернатора.Развожаев призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - сообщил губернатор. Также 20 августа в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам статистику по гибели мирных жителей в российских регионах в результате атак ВСУ. По мнению российских дипломатов, правительства Запада несут ответственность за накачку оружием киевского режима и спонсирование его за счёт средств, украденных у России."В попытке удержать власть контролируемый западными спонсорами террористический режим Зеленского нацелился на эскалацию с опорой на поставляемые странами НАТО летальные вооружения и технику", - заявила Захарова в ходе брифинга.Она подчеркнула: перечисление средств киевскому режиму - это пособничество в организации терактов.Подробности в публикации ЕС спонсирует террористов - МИД РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, севастополь, бпла сегодня, атака бпла
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Севастополь, БПЛА сегодня, атака БПЛА
Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА
ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ на город-герой Севастополь. Об этом вечером 20 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев
Город русских моряков снова отражает налёт вражеских беспилотников.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке", - сказано в публикации телеграм-канала губернатора.
Развожаев призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - сообщил губернатор.
Также 20 августа в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам статистику по гибели мирных жителей в российских регионах в результате атак ВСУ.
По мнению российских дипломатов, правительства Запада несут ответственность за накачку оружием киевского режима и спонсирование его за счёт средств, украденных у России.
"В попытке удержать власть контролируемый западными спонсорами террористический режим Зеленского нацелился на эскалацию с опорой на поставляемые странами НАТО летальные вооружения и технику", - заявила Захарова в ходе брифинга.
Она подчеркнула: перечисление средств киевскому режиму - это пособничество в организации терактов.
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