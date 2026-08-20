ЕС спонсирует террористов - МИД РФ - 20.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260820/es-sponsiruet-terroristov---mid-rf-1082664898.html
ЕС спонсирует террористов - МИД РФ
ЕС спонсирует террористов - МИД РФ - 20.08.2026 Украина.ру
ЕС спонсирует террористов - МИД РФ
Армия России сокращает террористический потенциал киевского режима, а Запад - поддерживает. Об этом 20 августа сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-08-20T18:30
2026-08-20T18:30
новости
украина
россия
мария захарова
евросоюз
ес
запад
сергей лавров
вооруженные силы украины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066978452_0:31:1172:690_1920x0_80_0_0_49ad567479619e5f26731f54e481b9c7.jpg
Вследствие результативных действий Российской армии по подавлению военного потенциала киевского режима боевые возможности ВСУ методично сокращаются, констатировала она."В попытке удержать власть контролируемый западными спонсорами террористический режим Зеленского нацелился на эскалацию с опорой на поставляемые странами НАТО летальные вооружения и технику", - заявила Захарова в ходе брифинга.Она отметила попытки нарастить террористическую активность в отношении мирного населения российских регионов и гражданских объектов. Значительная часть брифинга была посвящена перечислению жертв среди мирного населения в российских регионах - в том числе детей.Захарова также указала на спонсоров киевского режима и источник их финансирования. По её словам, Евросоюз использует для этого доходы от российских "замороженных активов"."Перечисление средств киевскому режиму - это не что иное как пособничество в организации терактов. Речь идет о прямом нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и международной Конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года", - заявила официальный представитель МИД РФ.Она также указала на правовые последствия такой деятельности западных спонсоров режима Зеленского. "Российская Федерация вправе выдвинуть претензии в отношении лиц, спонсирующих акты геноцида, терроризма или иные международные преступления, совершаемые Украиной", - сказала Захарова.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и другие российские официальные лица прямо говорили о разворовывании правительствами Запада денег и других активов России - в том числе государственных денег и собственности частных компаний и физлиц.Ранее на эту тему: Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066978452_107:0:1067:720_1920x0_80_0_0_75fa7ea1c764f0189120d47548972046.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, мария захарова, евросоюз, ес, запад, сергей лавров, вооруженные силы украины, всу, замороженные активы, антироссийские санкции, лжетерроризм
Новости, Украина, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, ЕС, Запад, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, ВСУ, замороженные активы, антироссийские санкции, лжетерроризм

ЕС спонсирует террористов - МИД РФ

18:30 20.08.2026
 
© Украина.руЗеленский и глава ЕС в Берлине накануне встречи Путина и Трампа на Аляске
Зеленский и глава ЕС в Берлине накануне встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Армия России сокращает террористический потенциал киевского режима, а Запад - поддерживает. Об этом 20 августа сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Вследствие результативных действий Российской армии по подавлению военного потенциала киевского режима боевые возможности ВСУ методично сокращаются, констатировала она.

"В попытке удержать власть контролируемый западными спонсорами террористический режим Зеленского нацелился на эскалацию с опорой на поставляемые странами НАТО летальные вооружения и технику", - заявила Захарова в ходе брифинга.
Она отметила попытки нарастить террористическую активность в отношении мирного населения российских регионов и гражданских объектов. Значительная часть брифинга была посвящена перечислению жертв среди мирного населения в российских регионах - в том числе детей.
Захарова также указала на спонсоров киевского режима и источник их финансирования. По её словам, Евросоюз использует для этого доходы от российских "замороженных активов".
"Перечисление средств киевскому режиму - это не что иное как пособничество в организации терактов. Речь идет о прямом нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и международной Конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Она также указала на правовые последствия такой деятельности западных спонсоров режима Зеленского.
"Российская Федерация вправе выдвинуть претензии в отношении лиц, спонсирующих акты геноцида, терроризма или иные международные преступления, совершаемые Украиной", - сказала Захарова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и другие российские официальные лица прямо говорили о разворовывании правительствами Запада денег и других активов России - в том числе государственных денег и собственности частных компаний и физлиц.
Ранее на эту тему: Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМария ЗахароваЕвросоюзЕСЗападСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВСУзамороженные активыантироссийские санкциилжетерроризм
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:30ЕС спонсирует террористов - МИД РФ
18:26"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином
18:08В России заметили цинизм и вандализм украинских десантников
18:05Трудности освобождения Малой Токмачки: выжженная местность и бандеровские дроны, но половина уже за нами
17:59Всех в "Резерв": Европа закрывает ворота для украинских беженцев
17:45Беги, Зеля, беги: у Европы есть свой план на главу киевского режима
17:45Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июля
17:42Мы не убиваем бойцов ВСУ. Берём их в плен, чтобы они потом пошли служить к нам, в батальон Кривоноса
17:38Кто вы, мистер Фёдоров? Бывший министр обороны повторяет судьбу Зеленского
17:05Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно
17:02"Воздушный конвой": как новые технологии помогают маневрированию российской армии
16:40Ибрагимов: Турция переиграла себя и теряет статус "условно нейтрального" партнера России
16:33Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России
16:28Будет ещё хуже: новые лица украинской политики показали себя
16:15Еврокомиссия признала запросы Зеленским оружия на €90 млрд
16:00Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами
15:50"Британцы заряжают Киев на террор турецких судов": Ибрагимов о том, как Лондон давит на Анкару
15:47Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты
15:22Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения
15:04ВВС Румынии уничтожили морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном море
Лента новостейМолния