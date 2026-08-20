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ЕС спонсирует террористов - МИД РФ

ЕС спонсирует террористов - МИД РФ - 20.08.2026 Украина.ру

ЕС спонсирует террористов - МИД РФ

Армия России сокращает террористический потенциал киевского режима, а Запад - поддерживает. Об этом 20 августа сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-08-20T18:30

2026-08-20T18:30

2026-08-20T18:30

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Вследствие результативных действий Российской армии по подавлению военного потенциала киевского режима боевые возможности ВСУ методично сокращаются, констатировала она."В попытке удержать власть контролируемый западными спонсорами террористический режим Зеленского нацелился на эскалацию с опорой на поставляемые странами НАТО летальные вооружения и технику", - заявила Захарова в ходе брифинга.Она отметила попытки нарастить террористическую активность в отношении мирного населения российских регионов и гражданских объектов. Значительная часть брифинга была посвящена перечислению жертв среди мирного населения в российских регионах - в том числе детей.Захарова также указала на спонсоров киевского режима и источник их финансирования. По её словам, Евросоюз использует для этого доходы от российских "замороженных активов"."Перечисление средств киевскому режиму - это не что иное как пособничество в организации терактов. Речь идет о прямом нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и международной Конвенции по борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года", - заявила официальный представитель МИД РФ.Она также указала на правовые последствия такой деятельности западных спонсоров режима Зеленского. "Российская Федерация вправе выдвинуть претензии в отношении лиц, спонсирующих акты геноцида, терроризма или иные международные преступления, совершаемые Украиной", - сказала Захарова.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и другие российские официальные лица прямо говорили о разворовывании правительствами Запада денег и других активов России - в том числе государственных денег и собственности частных компаний и физлиц.Ранее на эту тему: Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, мария захарова, евросоюз, ес, запад, сергей лавров, вооруженные силы украины, всу, замороженные активы, антироссийские санкции, лжетерроризм