https://ukraina.ru/20260820/rossiyskaya-gruppirovka-tsentr-osvobodila-matyashevo---minoborony-rasskazalo-o-perspektive-1082654009.html
Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе
Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе - 20.08.2026 Украина.ру
Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе
Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Матяшево в ДНР, улучшив условия наступления на Добропольском направлении. Об этом 20 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-20T14:24
2026-08-20T14:24
2026-08-20T14:24
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"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Матяшево Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении министерства.В комментарии представителей министерства отмечено, что в новых условиях перспективы развития российского наступления в Донбассе выглядят лучше."Освобождение Матяшево позволило перерезать логистические маршруты противника и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений на Добропольском направлении СВО", - разъяснили в Минобороны.В телеграм-канале и на других ресурсах министерства опубликованы фото-видеоматериалы освобождения этого и других населённых пунктов ДНР.Также 20 августа стало известно, что Армия России освободила Водянское в ДНРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе
Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Матяшево в ДНР, улучшив условия наступления на Добропольском направлении. Об этом 20 августа сообщило Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Матяшево Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении министерства.
В комментарии представителей министерства отмечено, что в новых условиях перспективы развития российского наступления в Донбассе выглядят лучше.
"Освобождение Матяшево позволило перерезать логистические маршруты противника и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений на Добропольском направлении СВО", - разъяснили в Минобороны.
В телеграм-канале и на других ресурсах министерства опубликованы фото-видеоматериалы освобождения этого и других населённых пунктов ДНР.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.