Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе - 20.08.2026 Украина.ру
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Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе
Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе - 20.08.2026 Украина.ру
Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе
Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Матяшево в ДНР, улучшив условия наступления на Добропольском направлении. Об этом 20 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-20T14:24
2026-08-20T14:24
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"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Матяшево Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении министерства.В комментарии представителей министерства отмечено, что в новых условиях перспективы развития российского наступления в Донбассе выглядят лучше."Освобождение Матяшево позволило перерезать логистические маршруты противника и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений на Добропольском направлении СВО", - разъяснили в Минобороны.В телеграм-канале и на других ресурсах министерства опубликованы фото-видеоматериалы освобождения этого и других населённых пунктов ДНР.Также 20 августа стало известно, что Армия России освободила Водянское в ДНРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, донецкая народная республика, всу, потери всу, минобороны рф, наступление вс рф, донбасс
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Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе

14:24 20.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Матяшево в ДНР, улучшив условия наступления на Добропольском направлении. Об этом 20 августа сообщило Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Матяшево Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении министерства.
В комментарии представителей министерства отмечено, что в новых условиях перспективы развития российского наступления в Донбассе выглядят лучше.
"Освобождение Матяшево позволило перерезать логистические маршруты противника и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений на Добропольском направлении СВО", - разъяснили в Минобороны.
В телеграм-канале и на других ресурсах министерства опубликованы фото-видеоматериалы освобождения этого и других населённых пунктов ДНР.
Также 20 августа стало известно, что Армия России освободила Водянское в ДНР
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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