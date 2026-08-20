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Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе

Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе - 20.08.2026 Украина.ру

Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе

Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Матяшево в ДНР, улучшив условия наступления на Добропольском направлении. Об этом 20 августа сообщило Минобороны РФ

2026-08-20T14:24

2026-08-20T14:24

2026-08-20T14:24

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"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Матяшево Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении министерства.В комментарии представителей министерства отмечено, что в новых условиях перспективы развития российского наступления в Донбассе выглядят лучше."Освобождение Матяшево позволило перерезать логистические маршруты противника и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений на Добропольском направлении СВО", - разъяснили в Минобороны.В телеграм-канале и на других ресурсах министерства опубликованы фото-видеоматериалы освобождения этого и других населённых пунктов ДНР.Также 20 августа стало известно, что Армия России освободила Водянское в ДНРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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