https://ukraina.ru/20260820/nabu-rasskazhet-kto-v-okruzhenii-zelenskogo-otzhimal-krupnyy-biznes-1082654385.html
НАБУ расскажет, кто в окружении Зеленского "отжимал" крупный бизнес
НАБУ расскажет, кто в окружении Зеленского "отжимал" крупный бизнес - 20.08.2026 Украина.ру
НАБУ расскажет, кто в окружении Зеленского "отжимал" крупный бизнес
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует очередные записи, касающиеся коррупционных схем среди приближенных к Владимиру Зеленскому чиновников и парламентариев. Об этом сообщает 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T14:43
2026-08-20T14:43
2026-08-20T14:43
новости
украина
киев
россия
владимир зеленский
максим микитась
набу
украина.ру
офис президента
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074339650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c9d17b18b737aea030372b45c3c2a55.jpg
В новом разоблачительном эпизоде замглавы Офиса президента Ирина Мудрая и экс-нардеп Максим Микитась согласовывают рейдерский захват крупного бизнеса и нескольких объектов недвижимости в центре Киева. Действуют они не сами, а по поручению некоего влиятельного лица.В рамках преступной схемы фигуранты незаконно переоформили активы предприятий на сумму свыше 248 млн грн (более $5,5 млн по нынешнему курсу) и попытались завладеть киевской недвижимостью еще на 207 млн грн ($4,6 млн). Для этого привлеченные хакеры вносили в госреестр фиктивные правки, а Печерский суд последующим определением легитимизировал смену собственников.Когда настоящие владельцы обращались в антирейдерскую комиссию Минюста, их жалобы отклонялись — Мудрая лично предупреждала об этом и.о. главы ведомства Сугак.Зеленский отправил Мудрую в отставку указом от 19 августа. В тот же день её задержали и подвергли обыску. Следователи обнаружили в квартире Мудрой также Микитася.Рейдерский захват предприятий на Украине - ещё одно обвинение, о котором рассказал журналистам детектив НАБУ Александр Иванов, комментируя уголовное разбирательство с фигурантами из ОП и ВРУ, а также "Сенс банка" (отнятого после госпереворота у российских собственников и переименованного). Спецоперация бюро в отношении ОПГ получила название Форрест Гамп". "Основной целью деятельности преступной организации было завладение дорогостоящими объектами недвижимости и другими активами предприятий путем незаконного установления контроля над субъектами хозяйственной деятельности, которые находились в собственности других лиц", - сообщил Иванов.По его словам, члены криминальной группировки замахнулись на активы стоимостью в сотни миллионов гривен. Так, только в центральной части Киева они положили глаз на активы стоимостью более полмиллиарда гривен ($11,2 млн) и для реализации схемы привлекали хакеров.Также в новостях: Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074339650_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2f486d7a02abc819b68d76d5d748dd76.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, максим микитась, набу, украина.ру, офис президента, коррупция, антикоррупционеры, рейдерство
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Максим Микитась, НАБУ, Украина.ру, Офис президента, коррупция, антикоррупционеры, рейдерство
НАБУ расскажет, кто в окружении Зеленского "отжимал" крупный бизнес
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует очередные записи, касающиеся коррупционных схем среди приближенных к Владимиру Зеленскому чиновников и парламентариев. Об этом сообщает 20 августа телеграм-канал Украина.ру
В новом разоблачительном эпизоде замглавы Офиса президента Ирина Мудрая и экс-нардеп Максим Микитась согласовывают рейдерский захват крупного бизнеса и нескольких объектов недвижимости в центре Киева. Действуют они не сами, а по поручению некоего влиятельного лица.
В рамках преступной схемы фигуранты незаконно переоформили активы предприятий на сумму свыше 248 млн грн (более $5,5 млн по нынешнему курсу) и попытались завладеть киевской недвижимостью еще на 207 млн грн ($4,6 млн).
Для этого привлеченные хакеры вносили в госреестр фиктивные правки, а Печерский суд последующим определением легитимизировал смену собственников.
Когда настоящие владельцы обращались в антирейдерскую комиссию Минюста, их жалобы отклонялись — Мудрая лично предупреждала об этом и.о. главы ведомства Сугак.
Зеленский отправил Мудрую в отставку указом от 19 августа. В тот же день её задержали и подвергли обыску. Следователи обнаружили в квартире Мудрой также Микитася.
Рейдерский захват предприятий на Украине - ещё одно обвинение, о котором рассказал журналистам детектив НАБУ Александр Иванов, комментируя уголовное разбирательство с фигурантами из ОП и ВРУ, а также "Сенс банка" (отнятого после госпереворота у российских собственников и переименованного). Спецоперация бюро в отношении ОПГ получила название Форрест Гамп".
"Основной целью деятельности преступной организации было завладение дорогостоящими объектами недвижимости и другими активами предприятий путем незаконного установления контроля над субъектами хозяйственной деятельности, которые находились в собственности других лиц", - сообщил Иванов.
По его словам, члены криминальной группировки замахнулись на активы стоимостью в сотни миллионов гривен. Так, только в центральной части Киева они положили глаз на активы стоимостью более полмиллиарда гривен ($11,2 млн) и для реализации схемы привлекали хакеров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.