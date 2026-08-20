https://ukraina.ru/20260820/nabu-rasskazhet-kto-v-okruzhenii-zelenskogo-otzhimal-krupnyy-biznes-1082654385.html

НАБУ расскажет, кто в окружении Зеленского "отжимал" крупный бизнес

НАБУ расскажет, кто в окружении Зеленского "отжимал" крупный бизнес - 20.08.2026 Украина.ру

НАБУ расскажет, кто в окружении Зеленского "отжимал" крупный бизнес

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует очередные записи, касающиеся коррупционных схем среди приближенных к Владимиру Зеленскому чиновников и парламентариев. Об этом сообщает 20 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T14:43

2026-08-20T14:43

2026-08-20T14:43

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В новом разоблачительном эпизоде замглавы Офиса президента Ирина Мудрая и экс-нардеп Максим Микитась согласовывают рейдерский захват крупного бизнеса и нескольких объектов недвижимости в центре Киева. Действуют они не сами, а по поручению некоего влиятельного лица.В рамках преступной схемы фигуранты незаконно переоформили активы предприятий на сумму свыше 248 млн грн (более $5,5 млн по нынешнему курсу) и попытались завладеть киевской недвижимостью еще на 207 млн грн ($4,6 млн). Для этого привлеченные хакеры вносили в госреестр фиктивные правки, а Печерский суд последующим определением легитимизировал смену собственников.Когда настоящие владельцы обращались в антирейдерскую комиссию Минюста, их жалобы отклонялись — Мудрая лично предупреждала об этом и.о. главы ведомства Сугак.Зеленский отправил Мудрую в отставку указом от 19 августа. В тот же день её задержали и подвергли обыску. Следователи обнаружили в квартире Мудрой также Микитася.Рейдерский захват предприятий на Украине - ещё одно обвинение, о котором рассказал журналистам детектив НАБУ Александр Иванов, комментируя уголовное разбирательство с фигурантами из ОП и ВРУ, а также "Сенс банка" (отнятого после госпереворота у российских собственников и переименованного). Спецоперация бюро в отношении ОПГ получила название Форрест Гамп". "Основной целью деятельности преступной организации было завладение дорогостоящими объектами недвижимости и другими активами предприятий путем незаконного установления контроля над субъектами хозяйственной деятельности, которые находились в собственности других лиц", - сообщил Иванов.По его словам, члены криминальной группировки замахнулись на активы стоимостью в сотни миллионов гривен. Так, только в центральной части Киева они положили глаз на активы стоимостью более полмиллиарда гривен ($11,2 млн) и для реализации схемы привлекали хакеров.Также в новостях: Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, максим микитась, набу, украина.ру, офис президента, коррупция, антикоррупционеры, рейдерство