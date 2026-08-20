СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева - 20.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260820/svo-prodolzhaetsya-peskov-zayavil-ob-otsutstvii-povodov-dlya-optimizma-iz-za-pozitsii-kieva-1082654163.html
СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева
СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева - 20.08.2026 Украина.ру
СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева
Какие-либо основания для оптимистичных прогнозов в сфере мирного разрешения украинского кризиса сейчас отсутствуют из-за деструктивной линии, которой придерживается Киев, сообщил журналистам 20 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-08-20T14:33
2026-08-20T14:33
новости
киев
россия
кремль
дмитрий песков
владимир путин
стив уиткофф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778341_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a93a9d5a29a281b8d75a9f6274f97e95.jpg
"В настоящий момент в связи с позицией Киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет", — констатировал официальный представитель Кремля. Он также добавил, что специальная военная операция планомерно идет дальше, а текущие изменения на линии соприкосновения говорят сами за себя. Давая оценку внутренним процессам в украинской верхушке, пресс-секретарь российского лидера заметил, что политическая сцена в Киеве сейчас крайне неоднородна, и там находится немало деятелей, рассчитывающих на личную выгоду в условиях хаоса. Касаясь международной повестки, представитель Кремля подтвердил, что на Западе действительно отчетливо прослеживается тенденция к усталости от финансового и военного спонсирования Украины. Тем не менее в Европе все еще есть ядро государств, которые сознательно идут на дальнейшее обострение ситуации. "В Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее. Например, в Великобритании. И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать и, наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны", — пояснил он. При этом Песков отметил, что Москва искренне дорожит мирными инициативами любых стран, желающих помочь урегулированию, но таких партнеров сейчас мало.Также он высказался о возможных прямых контактах с представителями США. По его словам, точные сроки визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока не утверждены, однако они остаются желанными гостями в Москве.Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
киев
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778341_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_d5b313c47eb7505a6388bd928e635952.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Украина.ру

СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева

14:33 20.08.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Какие-либо основания для оптимистичных прогнозов в сфере мирного разрешения украинского кризиса сейчас отсутствуют из-за деструктивной линии, которой придерживается Киев, сообщил журналистам 20 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"В настоящий момент в связи с позицией Киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет", — констатировал официальный представитель Кремля.
Он также добавил, что специальная военная операция планомерно идет дальше, а текущие изменения на линии соприкосновения говорят сами за себя.
Давая оценку внутренним процессам в украинской верхушке, пресс-секретарь российского лидера заметил, что политическая сцена в Киеве сейчас крайне неоднородна, и там находится немало деятелей, рассчитывающих на личную выгоду в условиях хаоса.
"Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать. Но де-юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин", — подчеркнул Песков.
Касаясь международной повестки, представитель Кремля подтвердил, что на Западе действительно отчетливо прослеживается тенденция к усталости от финансового и военного спонсирования Украины.
Тем не менее в Европе все еще есть ядро государств, которые сознательно идут на дальнейшее обострение ситуации.
"В Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее. Например, в Великобритании. И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать и, наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны", — пояснил он.
При этом Песков отметил, что Москва искренне дорожит мирными инициативами любых стран, желающих помочь урегулированию, но таких партнеров сейчас мало.
Также он высказался о возможных прямых контактах с представителями США. По его словам, точные сроки визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока не утверждены, однако они остаются желанными гостями в Москве.
Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияКремльДмитрий ПесковВладимир ПутинСтив УиткоффУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:22Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения
15:04ВВС Румынии уничтожили морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном море
14:59"Помочь комфортнее гореть в аду": нардеп сказал, что Рада может сделать для украинцев
14:43НАБУ расскажет, кто в окружении Зеленского "отжимал" крупный бизнес
14:33СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева
14:24Российская группировка "Центр" освободила Матяшево - Минобороны рассказало о перспективе
14:0420 августа 2026 года, утренний эфир
14:01"Куда уедет цирк": на Украине обсуждают эвакуацию Верховной Рады
14:01Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины
13:35Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения
13:35Сирены в Киеве сдвинули заседание Рады
13:21Китай скупает российскую нефть, создавая проблемы Индии
13:00Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова
12:55Мендель объяснила, как Зеленский попытается оправдаться за прилеты в Киеве
12:38Гнилые продукты для ВСУ, миллионные "откаты" и апартаменты на Бали - ГБР разоблачило тыловика
12:30Погранполиция Молдавии обнаружила воронку и детали БПЛА у границы с Украиной — МВД
12:21Армия России освободила Николайполье в ДНР
12:15ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ
11:54Окопы подождут: Федоров спрятался от мобилизации в благотворительном фонде
11:54Дания произведёт FPV-дроны для ВСУ
Лента новостейМолния