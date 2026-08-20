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СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева
СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева - 20.08.2026 Украина.ру
СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева
Какие-либо основания для оптимистичных прогнозов в сфере мирного разрешения украинского кризиса сейчас отсутствуют из-за деструктивной линии, которой придерживается Киев, сообщил журналистам 20 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-08-20T14:33
2026-08-20T14:33
2026-08-20T14:33
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"В настоящий момент в связи с позицией Киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет", — констатировал официальный представитель Кремля. Он также добавил, что специальная военная операция планомерно идет дальше, а текущие изменения на линии соприкосновения говорят сами за себя. Давая оценку внутренним процессам в украинской верхушке, пресс-секретарь российского лидера заметил, что политическая сцена в Киеве сейчас крайне неоднородна, и там находится немало деятелей, рассчитывающих на личную выгоду в условиях хаоса. Касаясь международной повестки, представитель Кремля подтвердил, что на Западе действительно отчетливо прослеживается тенденция к усталости от финансового и военного спонсирования Украины. Тем не менее в Европе все еще есть ядро государств, которые сознательно идут на дальнейшее обострение ситуации. "В Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее. Например, в Великобритании. И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать и, наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны", — пояснил он. При этом Песков отметил, что Москва искренне дорожит мирными инициативами любых стран, желающих помочь урегулированию, но таких партнеров сейчас мало.Также он высказался о возможных прямых контактах с представителями США. По его словам, точные сроки визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока не утверждены, однако они остаются желанными гостями в Москве.Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, кремль, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, украина.ру
СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева
Какие-либо основания для оптимистичных прогнозов в сфере мирного разрешения украинского кризиса сейчас отсутствуют из-за деструктивной линии, которой придерживается Киев, сообщил журналистам 20 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"В настоящий момент в связи с позицией Киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет", — констатировал официальный представитель Кремля.
Он также добавил, что специальная военная операция планомерно идет дальше, а текущие изменения на линии соприкосновения говорят сами за себя.
Давая оценку внутренним процессам в украинской верхушке, пресс-секретарь российского лидера заметил, что политическая сцена в Киеве сейчас крайне неоднородна, и там находится немало деятелей, рассчитывающих на личную выгоду в условиях хаоса.
"Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать. Но де-юре ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин", — подчеркнул Песков.
Касаясь международной повестки, представитель Кремля подтвердил, что на Западе действительно отчетливо прослеживается тенденция к усталости от финансового и военного спонсирования Украины.
Тем не менее в Европе все еще есть ядро государств, которые сознательно идут на дальнейшее обострение ситуации.
"В Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее. Например, в Великобритании. И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать и, наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны", — пояснил он.
При этом Песков отметил, что Москва искренне дорожит мирными инициативами любых стран, желающих помочь урегулированию, но таких партнеров сейчас мало.
Также он высказался о возможных прямых контактах с представителями США. По его словам, точные сроки визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию пока не утверждены, однако они остаются желанными гостями в Москве.