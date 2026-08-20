https://ukraina.ru/20260820/milliardnye-narusheniya-v-sens-banke-getmantsev-prizval-otpravit-v-otstavku-glavu-natsbanka-ukrainy-1082652505.html

Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины

Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины - 20.08.2026 Украина.ру

Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев во время выступления в зале парламента 20 августа потребовал уволить руководителя Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного

2026-08-20T14:01

2026-08-20T14:01

2026-08-20T14:01

новости

украина

киев

владимир зеленский

ярослав железняк

нацбанк

набу

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/66/1034006642_0:35:1756:1023_1920x0_80_0_0_02c2b22703a97edad607e6ee6ddd5163.png

Эта инициатива связана со скандалом вокруг государственного "Сенс банка", чье руководство попало под новое расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По словам парламентария, глава Нацбанка умышленно закрывал глаза на преступления в этом финансовом учреждении. Депутат отметил, что проверка НБУ выявила там нарушений на огромную сумму — 3,3 миллиарда гривен (почти 6,2 миллиарда рублей). Однако для правления и наблюдательного совета банка это не принесло никаких последствий. "Ирина Мудрая — правая рука Пышного, которая не только лично формировала наблюдательный совет и правление "Сенс банка", а и брала участие в легализации денег", — добавил Гетманцев. Накануне НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, спешно уволенная Владимиром Зеленским, обсуждала вопросы незаконной легализации 150 миллионов гривен (285 миллионов рублей) и покровительства этому финансовому учреждению.По данным следствия, в махинациях также принимали участие высокопоставленные чиновники Минюста и народные депутаты.Народный депутат Ярослав Железняк указал, что Пышного экстренно вызвали на заседание Рады.В четверг заседание Верховной рады началось с опозданием из-за утренней воздушной тревоги в Киеве, из-за чего депутаты полностью отменили голосования за законопроекты. Программу дня пришлось изменить: в планах остались только выступления нардепов, а также экстренный вызов на ковер главы Нацбанка.Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, владимир зеленский, ярослав железняк, нацбанк, набу, рада