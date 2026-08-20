Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины - 20.08.2026 Украина.ру
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Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины
Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины - 20.08.2026 Украина.ру
Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины
Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев во время выступления в зале парламента 20 августа потребовал уволить руководителя Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного
2026-08-20T14:01
2026-08-20T14:01
новости
украина
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владимир зеленский
ярослав железняк
нацбанк
набу
рада
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Эта инициатива связана со скандалом вокруг государственного "Сенс банка", чье руководство попало под новое расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По словам парламентария, глава Нацбанка умышленно закрывал глаза на преступления в этом финансовом учреждении. Депутат отметил, что проверка НБУ выявила там нарушений на огромную сумму — 3,3 миллиарда гривен (почти 6,2 миллиарда рублей). Однако для правления и наблюдательного совета банка это не принесло никаких последствий. "Ирина Мудрая — правая рука Пышного, которая не только лично формировала наблюдательный совет и правление "Сенс банка", а и брала участие в легализации денег", — добавил Гетманцев. Накануне НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, спешно уволенная Владимиром Зеленским, обсуждала вопросы незаконной легализации 150 миллионов гривен (285 миллионов рублей) и покровительства этому финансовому учреждению.По данным следствия, в махинациях также принимали участие высокопоставленные чиновники Минюста и народные депутаты.Народный депутат Ярослав Железняк указал, что Пышного экстренно вызвали на заседание Рады.В четверг заседание Верховной рады началось с опозданием из-за утренней воздушной тревоги в Киеве, из-за чего депутаты полностью отменили голосования за законопроекты. Программу дня пришлось изменить: в планах остались только выступления нардепов, а также экстренный вызов на ковер главы Нацбанка.Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, киев, владимир зеленский, ярослав железняк, нацбанк, набу, рада
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Нацбанк, НАБУ, Рада

Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины

14:01 20.08.2026
 
© Фото : Даниил Гетманцев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : Даниил Гетманцев
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Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев во время выступления в зале парламента 20 августа потребовал уволить руководителя Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного
Эта инициатива связана со скандалом вокруг государственного "Сенс банка", чье руководство попало под новое расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Сегодня нет другого выхода, как требовать отставки Пышного", — заявил Гетманцев, передает телеканала "Рада".
По словам парламентария, глава Нацбанка умышленно закрывал глаза на преступления в этом финансовом учреждении.
Депутат отметил, что проверка НБУ выявила там нарушений на огромную сумму — 3,3 миллиарда гривен (почти 6,2 миллиарда рублей). Однако для правления и наблюдательного совета банка это не принесло никаких последствий.
"Ирина Мудрая — правая рука Пышного, которая не только лично формировала наблюдательный совет и правление "Сенс банка", а и брала участие в легализации денег", — добавил Гетманцев.
Накануне НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, спешно уволенная Владимиром Зеленским, обсуждала вопросы незаконной легализации 150 миллионов гривен (285 миллионов рублей) и покровительства этому финансовому учреждению.
По данным следствия, в махинациях также принимали участие высокопоставленные чиновники Минюста и народные депутаты.
Народный депутат Ярослав Железняк указал, что Пышного экстренно вызвали на заседание Рады.
В четверг заседание Верховной рады началось с опозданием из-за утренней воздушной тревоги в Киеве, из-за чего депутаты полностью отменили голосования за законопроекты. Программу дня пришлось изменить: в планах остались только выступления нардепов, а также экстренный вызов на ковер главы Нацбанка.
Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
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