Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения - 20.08.2026 Украина.ру
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Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения
Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения - 20.08.2026 Украина.ру
Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения
Запорожская атомная электростанция перешла на аварийные дизель-генераторы после повреждения высоковольтной линии, в результате чего объект остался без внешнего электроснабжения. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководство станции
2026-08-20T13:35
2026-08-20T13:35
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мария захарова
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Руководство ЗАЭС сообщило о прекращении подачи внешнего электроснабжения. Оно рассказало о принятых мерах и заверило, что уровни радиации в норме."Персонал станции следит за рабочими параметрами оборудования. Принимаются все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков", — заявило оно.Крупнейшая в Европе АЭС с шестью реакторами, отметило агентство, не вырабатывает электроэнергию и нуждается в питании от двух внешних каналов для охлаждения ядерного топлива. Ранее руководство ЗАЭС снова обвинило киевский режим в нанесении ударов по атомной станции, её работникам и инфраструктуре. Ударам подвергся также город атомщиков - Энергодар.В опубликованном 18 августа комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со срывом визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар выражена глубокая обеспокоенность "в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС, практически в ежедневном режиме атакуя станцию и её персонал, создавая реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы".В её комментарии также сказано, что Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители секретариата."Преступлениям Киева нет конца, - констатировала Захарова. - Так, утром 18 августа нанесён удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 15 пострадали".Подробности в публикации Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, энергодар, россия, киев, мария захарова, рафаэль гросси, магатэ, reuters, украина.ру, атомная энергетика, ядерная безопасность, ядерная энергетика
Новости, Энергодар, Россия, Киев, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Reuters, Украина.ру, атомная энергетика, ядерная безопасность, Ядерная энергетика

Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения

13:35 20.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Запорожская атомная электростанция перешла на аварийные дизель-генераторы после повреждения высоковольтной линии, в результате чего объект остался без внешнего электроснабжения. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководство станции
Руководство ЗАЭС сообщило о прекращении подачи внешнего электроснабжения. Оно рассказало о принятых мерах и заверило, что уровни радиации в норме.
"Персонал станции следит за рабочими параметрами оборудования. Принимаются все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков", — заявило оно.
Крупнейшая в Европе АЭС с шестью реакторами, отметило агентство, не вырабатывает электроэнергию и нуждается в питании от двух внешних каналов для охлаждения ядерного топлива.
Ранее руководство ЗАЭС снова обвинило киевский режим в нанесении ударов по атомной станции, её работникам и инфраструктуре. Ударам подвергся также город атомщиков - Энергодар.
В опубликованном 18 августа комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со срывом визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар выражена глубокая обеспокоенность "в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС, практически в ежедневном режиме атакуя станцию и её персонал, создавая реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы".
В её комментарии также сказано, что Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители секретариата.
"Преступлениям Киева нет конца, - констатировала Захарова. - Так, утром 18 августа нанесён удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 15 пострадали".
Подробности в публикации Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ
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