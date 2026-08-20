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Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения

Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения - 20.08.2026 Украина.ру

Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения

Запорожская атомная электростанция перешла на аварийные дизель-генераторы после повреждения высоковольтной линии, в результате чего объект остался без внешнего электроснабжения. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководство станции

2026-08-20T13:35

2026-08-20T13:35

2026-08-20T13:35

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Руководство ЗАЭС сообщило о прекращении подачи внешнего электроснабжения. Оно рассказало о принятых мерах и заверило, что уровни радиации в норме."Персонал станции следит за рабочими параметрами оборудования. Принимаются все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков", — заявило оно.Крупнейшая в Европе АЭС с шестью реакторами, отметило агентство, не вырабатывает электроэнергию и нуждается в питании от двух внешних каналов для охлаждения ядерного топлива. Ранее руководство ЗАЭС снова обвинило киевский режим в нанесении ударов по атомной станции, её работникам и инфраструктуре. Ударам подвергся также город атомщиков - Энергодар.В опубликованном 18 августа комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со срывом визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар выражена глубокая обеспокоенность "в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС, практически в ежедневном режиме атакуя станцию и её персонал, создавая реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы".В её комментарии также сказано, что Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители секретариата."Преступлениям Киева нет конца, - констатировала Захарова. - Так, утром 18 августа нанесён удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 15 пострадали".Подробности в публикации Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, энергодар, россия, киев, мария захарова, рафаэль гросси, магатэ, reuters, украина.ру, атомная энергетика, ядерная безопасность, ядерная энергетика