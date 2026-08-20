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Китай скупает российскую нефть, создавая проблемы Индии
Китай скупает российскую нефть, создавая проблемы Индии - 20.08.2026 Украина.ру
Китай скупает российскую нефть, создавая проблемы Индии
Азия рискует оказаться в ситуации острого дефицита нефтепродуктов из-за активной скупки Китаем нефти в России на фоне войны США на Ближнем Востоке. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters
2026-08-20T13:21
2026-08-20T13:21
2026-08-20T13:21
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Индией закупила рекордные объемы российской нефти во время войны США и Израиля с Ираном, пытаясь сдержать резкий рост цен. При этом для третьего в мире импортера нефти ситуация становится все более сложной, поскольку Китай, занимающий первое место в рейтинге, тоже наращивает закупки российской нефти.В публикации Reuters со ссылкой на аналитиков Kpler отмечено, что поставки российской нефти морским путем в Китай в августе вышли на показатель 1,25 миллиона баррелей в сутки. Китайские нефтеперерабатывающие заводы стремятся увеличить поставки российской нефти для замены поставок из Ближнего Востока.Китай в последние годы был крупнейшим покупателем российской и иранской нефти, поскольку был готов игнорировать санкции США и Запада в отношении этих двух производителей. Конфликт на Ближнем Востоке и военно-морская блокада иранских портов со стороны США привели к резкому снижению китайского импорта иранской нефти - до 340 000 баррелей в сутки по данным августа. Это примерно соответствует показателям июля и июня, но на 2/3 меньше, чем в марте (1,14 миллиона баррелей в сутки). "Китай обычно закупает основную часть российской нефти морским путем в восточных портах страны, которые поставляют нефть марки ESPO, а не в российских портах Европы, которые в основном отгружают нефть марки Urals. Китай также импортирует по трубопроводам чуть менее 1 миллиона баррелей российской нефти в сутки", - сказано в публикации.Индия закупает российскую нефть в основном из европейских портов. В августе её импорт оценивается в 1,87 млн баррелей в сутки, что немного меньше рекордных показателей июня и июля. "В июле импорт Индии из европейских портов России составил 93,4% от общего объема и достиг 2,59 млн баррелей в сутки. В августе этот показатель вырос до 97,4%, поскольку Китай закупает больше российской нефти из Азии", - отмечено в публикации.Более важным фактором в ней названо для индийских НПЗ то, что объем импорта из европейских портов России в августе оценивается в 1,82 млн баррелей в сутки - почти на 30% меньше.Индия до конца августа ещё может увеличить импорт нефти из России. Однако "даже в этом случае ясно, что Индия испытывает трудности с поиском достаточного количества нефти для замены российской нефти, которая теперь направляется в Китай", отмечено в публикации.Индия является не только крупным импортёром сырой нефти, но и крупным экспортером дизельного топлива и бензина. Её экспорт легких и средних дистиллятов в августе прогнозируется на суточном показателе 1,29 млн баррелей.В публикации отмечено, что дефицит сырой нефти для НПЗ Индии проявится только с сентября. Если это приведет к снижению экспорта топлива, то усугубит нарастающий кризис поставок в Азии, констатировали в информагентстве.Накануне в новостях: Российские НПЗ вскоре завершат ремонты и топлива станет больше - Новак Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, китай, индия, россия, reuters, нпз, нефть, нефтепровод, нефтепродукты, цены на нефть, топливо, азия, евразия
Новости, Китай, Индия, Россия, Reuters, НПЗ, нефть, нефтепровод, нефтепродукты, цены на нефть, топливо, Азия, Евразия
Китай скупает российскую нефть, создавая проблемы Индии
Азия рискует оказаться в ситуации острого дефицита нефтепродуктов из-за активной скупки Китаем нефти в России на фоне войны США на Ближнем Востоке. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters
Индией закупила рекордные объемы российской нефти во время войны США и Израиля с Ираном, пытаясь сдержать резкий рост цен. При этом для третьего в мире импортера нефти ситуация становится все более сложной, поскольку Китай, занимающий первое место в рейтинге, тоже наращивает закупки российской нефти.
В публикации Reuters со ссылкой на аналитиков Kpler отмечено, что поставки российской нефти морским путем в Китай в августе вышли на показатель 1,25 миллиона баррелей в сутки. Китайские нефтеперерабатывающие заводы стремятся увеличить поставки российской нефти для замены поставок из Ближнего Востока.
Китай в последние годы был крупнейшим покупателем российской и иранской нефти, поскольку был готов игнорировать санкции США и Запада в отношении этих двух производителей.
Конфликт на Ближнем Востоке и военно-морская блокада иранских портов со стороны США привели к резкому снижению китайского импорта иранской нефти - до 340 000 баррелей в сутки по данным августа. Это примерно соответствует показателям июля и июня, но на 2/3 меньше, чем в марте (1,14 миллиона баррелей в сутки).
"Китай обычно закупает основную часть российской нефти морским путем в восточных портах страны, которые поставляют нефть марки ESPO, а не в российских портах Европы, которые в основном отгружают нефть марки Urals. Китай также импортирует по трубопроводам чуть менее 1 миллиона баррелей российской нефти в сутки", - сказано в публикации.
Индия закупает российскую нефть в основном из европейских портов. В августе её импорт оценивается в 1,87 млн баррелей в сутки, что немного меньше рекордных показателей июня и июля.
"В июле импорт Индии из европейских портов России составил 93,4% от общего объема и достиг 2,59 млн баррелей в сутки. В августе этот показатель вырос до 97,4%, поскольку Китай закупает больше российской нефти из Азии", - отмечено в публикации.
Более важным фактором в ней названо для индийских НПЗ то, что объем импорта из европейских портов России в августе оценивается в 1,82 млн баррелей в сутки - почти на 30% меньше.
Индия до конца августа ещё может увеличить импорт нефти из России. Однако "даже в этом случае ясно, что Индия испытывает трудности с поиском достаточного количества нефти для замены российской нефти, которая теперь направляется в Китай", отмечено в публикации.
Индия является не только крупным импортёром сырой нефти, но и крупным экспортером дизельного топлива и бензина. Её экспорт легких и средних дистиллятов в августе прогнозируется на суточном показателе 1,29 млн баррелей.
В публикации отмечено, что дефицит сырой нефти для НПЗ Индии проявится только с сентября. Если это приведет к снижению экспорта топлива, то усугубит нарастающий кризис поставок в Азии, констатировали в информагентстве.
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