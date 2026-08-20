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Китай скупает российскую нефть, создавая проблемы Индии

Китай скупает российскую нефть, создавая проблемы Индии - 20.08.2026 Украина.ру

Китай скупает российскую нефть, создавая проблемы Индии

Азия рискует оказаться в ситуации острого дефицита нефтепродуктов из-за активной скупки Китаем нефти в России на фоне войны США на Ближнем Востоке. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters

2026-08-20T13:21

2026-08-20T13:21

2026-08-20T13:21

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Индией закупила рекордные объемы российской нефти во время войны США и Израиля с Ираном, пытаясь сдержать резкий рост цен. При этом для третьего в мире импортера нефти ситуация становится все более сложной, поскольку Китай, занимающий первое место в рейтинге, тоже наращивает закупки российской нефти.В публикации Reuters со ссылкой на аналитиков Kpler отмечено, что поставки российской нефти морским путем в Китай в августе вышли на показатель 1,25 миллиона баррелей в сутки. Китайские нефтеперерабатывающие заводы стремятся увеличить поставки российской нефти для замены поставок из Ближнего Востока.Китай в последние годы был крупнейшим покупателем российской и иранской нефти, поскольку был готов игнорировать санкции США и Запада в отношении этих двух производителей. Конфликт на Ближнем Востоке и военно-морская блокада иранских портов со стороны США привели к резкому снижению китайского импорта иранской нефти - до 340 000 баррелей в сутки по данным августа. Это примерно соответствует показателям июля и июня, но на 2/3 меньше, чем в марте (1,14 миллиона баррелей в сутки). "Китай обычно закупает основную часть российской нефти морским путем в восточных портах страны, которые поставляют нефть марки ESPO, а не в российских портах Европы, которые в основном отгружают нефть марки Urals. Китай также импортирует по трубопроводам чуть менее 1 миллиона баррелей российской нефти в сутки", - сказано в публикации.Индия закупает российскую нефть в основном из европейских портов. В августе её импорт оценивается в 1,87 млн ​​баррелей в сутки, что немного меньше рекордных показателей июня и июля. "В июле импорт Индии из европейских портов России составил 93,4% от общего объема и достиг 2,59 млн баррелей в сутки. В августе этот показатель вырос до 97,4%, поскольку Китай закупает больше российской нефти из Азии", - отмечено в публикации.Более важным фактором в ней названо для индийских НПЗ то, что объем импорта из европейских портов России в августе оценивается в 1,82 млн баррелей в сутки - почти на 30% меньше.Индия до конца августа ещё может увеличить импорт нефти из России. Однако "даже в этом случае ясно, что Индия испытывает трудности с поиском достаточного количества нефти для замены российской нефти, которая теперь направляется в Китай", отмечено в публикации.Индия является не только крупным импортёром сырой нефти, но и крупным экспортером дизельного топлива и бензина. Её экспорт легких и средних дистиллятов в августе прогнозируется на суточном показателе 1,29 млн баррелей.В публикации отмечено, что дефицит сырой нефти для НПЗ Индии проявится только с сентября. Если это приведет к снижению экспорта топлива, то усугубит нарастающий кризис поставок в Азии, констатировали в информагентстве.Накануне в новостях: Российские НПЗ вскоре завершат ремонты и топлива станет больше - Новак Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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