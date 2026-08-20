Сирены в Киеве сдвинули заседание Рады - 20.08.2026 Украина.ру
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Сирены в Киеве сдвинули заседание Рады
Сирены в Киеве сдвинули заседание Рады - 20.08.2026 Украина.ру
Сирены в Киеве сдвинули заседание Рады
Заседание украинского парламента началось с опозданием из-за утренней воздушной тревоги в Киеве. Об этом 20 августа в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк
2026-08-20T13:35
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"Все. Без голосований", — написал он По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в столице зазвучали около 9 утра. Обычно депутаты собираются на работу чуть позже — в 10:00 или 10:30. Около 11:00 Железняк предупредил, что из-за тревоги график сдвинулся и голосования отменяются. Но уже в 11:11 тревогу отменили, и заседание Рады все-таки началось.По словам депутата, теперь в планах остались только выступления нардепов, а после них перед парламентом выступит глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. Его вызвали давать объяснения из-за скандала вокруг государственного "Сенс банка", руководители которого попали под новое расследование Национального антикоррупционного бюро.В ночь на четверг ВС РФ ударили по объектам военно-промышленного комплекса, крупному транспортно-логистическому узлу и складским помещениям в Киеве и прилегающих районах области. В Киеве высокоточными ударами были поражены производственные цеха и склады компаний "Укрспецсистемс" и "Файер Поинт", задействованные в сборке ударных дронов и ракетных ускорителей, а также уничтожен склад боеприпасов, включая бомбы М-900. Кроме того, российские силы поразили сборочные цеха завода "Антонов", выпускавшие БПЛА "Лютый", и логистический центр "Замлер Групп" в области.Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августа на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, россия, украина, ярослав железняк, рада, нацбанк, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Украина, Ярослав Железняк, Рада, Нацбанк, Украина.ру

Сирены в Киеве сдвинули заседание Рады

13:35 20.08.2026 (обновлено: 13:38 20.08.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Заседание украинского парламента началось с опозданием из-за утренней воздушной тревоги в Киеве. Об этом 20 августа в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк
"Все. Без голосований", — написал он
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в столице зазвучали около 9 утра. Обычно депутаты собираются на работу чуть позже — в 10:00 или 10:30. Около 11:00 Железняк предупредил, что из-за тревоги график сдвинулся и голосования отменяются. Но уже в 11:11 тревогу отменили, и заседание Рады все-таки началось.
По словам депутата, теперь в планах остались только выступления нардепов, а после них перед парламентом выступит глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. Его вызвали давать объяснения из-за скандала вокруг государственного "Сенс банка", руководители которого попали под новое расследование Национального антикоррупционного бюро.
В ночь на четверг ВС РФ ударили по объектам военно-промышленного комплекса, крупному транспортно-логистическому узлу и складским помещениям в Киеве и прилегающих районах области.
В Киеве высокоточными ударами были поражены производственные цеха и склады компаний "Укрспецсистемс" и "Файер Поинт", задействованные в сборке ударных дронов и ракетных ускорителей, а также уничтожен склад боеприпасов, включая бомбы М-900. Кроме того, российские силы поразили сборочные цеха завода "Антонов", выпускавшие БПЛА "Лютый", и логистический центр "Замлер Групп" в области.
Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августа на сайте Украина.ру.
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