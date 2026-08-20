https://ukraina.ru/20260820/polsha-zayavila-o-poimke-terrorista-deystvovavshego-na-ukraine-v-interesakh-rossii-1082659269.html

Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России

Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России - 20.08.2026 Украина.ру

Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России

Польскими спецслужбами пойман гражданин Украины, подозреваемый в подготовке покушения на оружейного барона в Ирпене Киевской области. Об этом 20 августа сообщило польское издание на Wiadomosci

2026-08-20T16:33

2026-08-20T16:33

2026-08-20T16:33

новости

украина

россия

варшава

владимир путин

впк

украина.ру

русофобия

шпиономания

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/99/1027789929_0:213:2272:1491_1920x0_80_0_0_fd537d5c5cb1b824c89406c5059ae10a.jpg

Агентство внутренней безопасности (ABW, контрразведка) арестовало в Варшаве гражданина Украины по подозрению в покушении на убийство неназванного представителя украинского ВПК"Задержанный, 63-летний Сергей П., после неудачной попытки покушения бежал в Польшу. Он был арестован 5 августа в Варшаве", - сообщило издание. Оно отметило, что "согласно собранным доказательствам, мужчина якобы действовал от имени российских спецслужб" и "ему грозит пожизненное заключение". О каких "доказательствах" идёт речь - не уточняется.ABW сообщило, что "результаты расследования указывают на то, что Сергей П. заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, которым пользовалась потенциальная жертва. Устройство должно было быть приведено в действие дистанционно с помощью мобильного телефона. Взрыв не произошел из-за неисправности механизма". Выследить и арестовать 63-летнего фигуранта польской контрразведке удалось с помощью "благодаря сотрудничеству с украинскими партнерскими службами", отметило польское издание. Расследование ведет Отдел уголовного судопроизводства Агентства внутренней безопасности под надзором Масовианского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве."7 августа польские власти задержали гражданина России, которому было поручено казнить гражданина США и Украины, представлявшего неудобную позицию для режима Путина. Арест также произошел в Варшаве, на улице Волоска", - сказано в этой же публикации польского издания. Актуальное интервью: Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

варшава

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, варшава, владимир путин, впк, украина.ру, русофобия, шпиономания, польша, спецслужба, информационная война