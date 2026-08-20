Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России - 20.08.2026 Украина.ру
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Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России
Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России - 20.08.2026 Украина.ру
Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России
Польскими спецслужбами пойман гражданин Украины, подозреваемый в подготовке покушения на оружейного барона в Ирпене Киевской области. Об этом 20 августа сообщило польское издание на Wiadomosci
2026-08-20T16:33
2026-08-20T16:33
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Агентство внутренней безопасности (ABW, контрразведка) арестовало в Варшаве гражданина Украины по подозрению в покушении на убийство неназванного представителя украинского ВПК"Задержанный, 63-летний Сергей П., после неудачной попытки покушения бежал в Польшу. Он был арестован 5 августа в Варшаве", - сообщило издание. Оно отметило, что "согласно собранным доказательствам, мужчина якобы действовал от имени российских спецслужб" и "ему грозит пожизненное заключение". О каких "доказательствах" идёт речь - не уточняется.ABW сообщило, что "результаты расследования указывают на то, что Сергей П. заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, которым пользовалась потенциальная жертва. Устройство должно было быть приведено в действие дистанционно с помощью мобильного телефона. Взрыв не произошел из-за неисправности механизма". Выследить и арестовать 63-летнего фигуранта польской контрразведке удалось с помощью "благодаря сотрудничеству с украинскими партнерскими службами", отметило польское издание. Расследование ведет Отдел уголовного судопроизводства Агентства внутренней безопасности под надзором Масовианского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве."7 августа польские власти задержали гражданина России, которому было поручено казнить гражданина США и Украины, представлявшего неудобную позицию для режима Путина. Арест также произошел в Варшаве, на улице Волоска", - сказано в этой же публикации польского издания. Актуальное интервью: Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, варшава, владимир путин, впк, украина.ру, русофобия, шпиономания, польша, спецслужба, информационная война
Новости, Украина, Россия, Варшава, Владимир Путин, ВПК, Украина.ру, Русофобия, шпиономания, Польша, спецслужба, информационная война

Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России

16:33 20.08.2026
 
© Фото : Олег Хавич / Перейти в фотобанкПолиция Варшава Польша
Полиция Варшава Польша - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : Олег Хавич
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Польскими спецслужбами пойман гражданин Украины, подозреваемый в подготовке покушения на оружейного барона в Ирпене Киевской области. Об этом 20 августа сообщило польское издание на Wiadomosci
Агентство внутренней безопасности (ABW, контрразведка) арестовало в Варшаве гражданина Украины по подозрению в покушении на убийство неназванного представителя украинского ВПК
"Задержанный, 63-летний Сергей П., после неудачной попытки покушения бежал в Польшу. Он был арестован 5 августа в Варшаве", - сообщило издание.
Оно отметило, что "согласно собранным доказательствам, мужчина якобы действовал от имени российских спецслужб" и "ему грозит пожизненное заключение". О каких "доказательствах" идёт речь - не уточняется.
ABW сообщило, что "результаты расследования указывают на то, что Сергей П. заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, которым пользовалась потенциальная жертва. Устройство должно было быть приведено в действие дистанционно с помощью мобильного телефона. Взрыв не произошел из-за неисправности механизма".
Выследить и арестовать 63-летнего фигуранта польской контрразведке удалось с помощью "благодаря сотрудничеству с украинскими партнерскими службами", отметило польское издание.
Расследование ведет Отдел уголовного судопроизводства Агентства внутренней безопасности под надзором Масовианского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве.
"7 августа польские власти задержали гражданина России, которому было поручено казнить гражданина США и Украины, представлявшего неудобную позицию для режима Путина. Арест также произошел в Варшаве, на улице Волоска", - сказано в этой же публикации польского издания.
Актуальное интервью: Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР
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