https://ukraina.ru/20260820/polsha-zayavila-o-poimke-terrorista-deystvovavshego-na-ukraine-v-interesakh-rossii-1082659269.html
Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России
Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России - 20.08.2026 Украина.ру
Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России
Польскими спецслужбами пойман гражданин Украины, подозреваемый в подготовке покушения на оружейного барона в Ирпене Киевской области. Об этом 20 августа сообщило польское издание на Wiadomosci
2026-08-20T16:33
2026-08-20T16:33
2026-08-20T16:33
новости
украина
россия
варшава
владимир путин
впк
украина.ру
русофобия
шпиономания
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/99/1027789929_0:213:2272:1491_1920x0_80_0_0_fd537d5c5cb1b824c89406c5059ae10a.jpg
Агентство внутренней безопасности (ABW, контрразведка) арестовало в Варшаве гражданина Украины по подозрению в покушении на убийство неназванного представителя украинского ВПК"Задержанный, 63-летний Сергей П., после неудачной попытки покушения бежал в Польшу. Он был арестован 5 августа в Варшаве", - сообщило издание. Оно отметило, что "согласно собранным доказательствам, мужчина якобы действовал от имени российских спецслужб" и "ему грозит пожизненное заключение". О каких "доказательствах" идёт речь - не уточняется.ABW сообщило, что "результаты расследования указывают на то, что Сергей П. заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, которым пользовалась потенциальная жертва. Устройство должно было быть приведено в действие дистанционно с помощью мобильного телефона. Взрыв не произошел из-за неисправности механизма". Выследить и арестовать 63-летнего фигуранта польской контрразведке удалось с помощью "благодаря сотрудничеству с украинскими партнерскими службами", отметило польское издание. Расследование ведет Отдел уголовного судопроизводства Агентства внутренней безопасности под надзором Масовианского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве."7 августа польские власти задержали гражданина России, которому было поручено казнить гражданина США и Украины, представлявшего неудобную позицию для режима Путина. Арест также произошел в Варшаве, на улице Волоска", - сказано в этой же публикации польского издания. Актуальное интервью: Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
варшава
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/99/1027789929_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_9ed44e2fe6980b9940283a6a61b0f1da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, варшава, владимир путин, впк, украина.ру, русофобия, шпиономания, польша, спецслужба, информационная война
Новости, Украина, Россия, Варшава, Владимир Путин, ВПК, Украина.ру, Русофобия, шпиономания, Польша, спецслужба, информационная война
Польша заявила о поимке террориста, действовавшего на Украине в интересах России
Польскими спецслужбами пойман гражданин Украины, подозреваемый в подготовке покушения на оружейного барона в Ирпене Киевской области. Об этом 20 августа сообщило польское издание на Wiadomosci
Агентство внутренней безопасности (ABW, контрразведка) арестовало в Варшаве гражданина Украины по подозрению в покушении на убийство неназванного представителя украинского ВПК
"Задержанный, 63-летний Сергей П., после неудачной попытки покушения бежал в Польшу. Он был арестован 5 августа в Варшаве", - сообщило издание.
Оно отметило, что "согласно собранным доказательствам, мужчина якобы действовал от имени российских спецслужб" и "ему грозит пожизненное заключение". О каких "доказательствах" идёт речь - не уточняется.
ABW сообщило, что "результаты расследования указывают на то, что Сергей П. заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, которым пользовалась потенциальная жертва. Устройство должно было быть приведено в действие дистанционно с помощью мобильного телефона. Взрыв не произошел из-за неисправности механизма".
Выследить и арестовать 63-летнего фигуранта польской контрразведке удалось с помощью "благодаря сотрудничеству с украинскими партнерскими службами", отметило польское издание.
Расследование ведет Отдел уголовного судопроизводства Агентства внутренней безопасности под надзором Масовианского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве.
"7 августа польские власти задержали гражданина России, которому было поручено казнить гражданина США и Украины, представлявшего неудобную позицию для режима Путина. Арест также произошел в Варшаве, на улице Волоска", - сказано в этой же публикации польского издания.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.