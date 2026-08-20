https://ukraina.ru/20260820/osenyu-situatsiya-dolzhna-stabilizirovatsya-ekspert-pro-situatsiyu-s-benzinom-v-rossii-1082666150.html

"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином

"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином - 20.08.2026 Украина.ру

"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином

Топливный кризис затронул не только "новые" регионы, но и центральную часть России. Однако дефицита топлива в полном смысле нет, и осенью ситуация должна стабилизироваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов

2026-08-20T18:26

2026-08-20T18:26

2026-08-20T18:36

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Отвечая на вопрос о том, как жители Донбасса и Новороссии справляются с топливным кризисом, Ионов заявил, что проблема сохраняется не только в "новых" регионах, но и в центральной части России.По его словам, в начале кризиса в Федеральную антимонопольную службу поступило много обращений, правительство поручало ведомству разобраться в ситуации, а на рынке возник значительный спекулятивный резонанс.По его словам, повреждение НПЗ и объектов энергетики влияет на рынок. "Нужно понимать, что идет война. Повреждение нефтеперерабатывающих заводов и объектов энергетики влияет на рынок. Но, думаю, с учетом новых технологий, внешних закупок топлива, работы наших партнеров и усиления защиты критической инфраструктуры ситуация осенью должна стабилизироваться", — пояснил он."Такие кризисы быстро не решаются. Мы и сами испытываем дискомфорт, но дефицита топлива в полном смысле этого слова нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.

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