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"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином
"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином - 20.08.2026 Украина.ру
"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином
Топливный кризис затронул не только "новые" регионы, но и центральную часть России. Однако дефицита топлива в полном смысле нет, и осенью ситуация должна стабилизироваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
2026-08-20T18:26
2026-08-20T18:26
2026-08-20T18:36
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Отвечая на вопрос о том, как жители Донбасса и Новороссии справляются с топливным кризисом, Ионов заявил, что проблема сохраняется не только в "новых" регионах, но и в центральной части России.По его словам, в начале кризиса в Федеральную антимонопольную службу поступило много обращений, правительство поручало ведомству разобраться в ситуации, а на рынке возник значительный спекулятивный резонанс.По его словам, повреждение НПЗ и объектов энергетики влияет на рынок. "Нужно понимать, что идет война. Повреждение нефтеперерабатывающих заводов и объектов энергетики влияет на рынок. Но, думаю, с учетом новых технологий, внешних закупок топлива, работы наших партнеров и усиления защиты критической инфраструктуры ситуация осенью должна стабилизироваться", — пояснил он."Такие кризисы быстро не решаются. Мы и сами испытываем дискомфорт, но дефицита топлива в полном смысле этого слова нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, донбасс, украина.ру, нпз, главные новости, главное, бензин, топливо, нефть, энергетика, кризис, энергетический кризис, новости украина ру
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Украина.ру, НПЗ, Главные новости, главное, Бензин, топливо, нефть, энергетика, кризис, энергетический кризис, новости Украина ру
"Осенью ситуация должна стабилизироваться": эксперт про ситуацию с бензином
18:26 20.08.2026 (обновлено: 18:36 20.08.2026)
Топливный кризис затронул не только "новые" регионы, но и центральную часть России. Однако дефицита топлива в полном смысле нет, и осенью ситуация должна стабилизироваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
Отвечая на вопрос о том, как жители Донбасса и Новороссии справляются с топливным кризисом, Ионов заявил, что проблема сохраняется не только в "новых" регионах, но и в центральной части России.
По его словам, в начале кризиса в Федеральную антимонопольную службу поступило много обращений, правительство поручало ведомству разобраться в ситуации, а на рынке возник значительный спекулятивный резонанс.
По его словам, повреждение НПЗ и объектов энергетики влияет на рынок. "Нужно понимать, что идет война. Повреждение нефтеперерабатывающих заводов и объектов энергетики влияет на рынок. Но, думаю, с учетом новых технологий, внешних закупок топлива, работы наших партнеров и усиления защиты критической инфраструктуры ситуация осенью должна стабилизироваться", — пояснил он.
"Такие кризисы быстро не решаются. Мы и сами испытываем дискомфорт, но дефицита топлива в полном смысле этого слова нет", — резюмировал собеседник издания.