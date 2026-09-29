https://ukraina.ru/20260929/koroli-i-kapusta--film-predvidenie-1083423763.html

"Короли и капуста" – фильм-предвидение…

"Короли и капуста" – фильм-предвидение… - 29.09.2026 Украина.ру

"Короли и капуста" – фильм-предвидение…

29 сентября 1978 года состоялась премьера фильма, который немедленно вызвал шквал самых полярных суждений – от категорического неприятия и острой критики до безоговорочных восторгов. Речь идёт о телевизионном художественном фильме "Короли и капуста", по мотивам единственного романа американского писателя О. Генри, снятого на киностудии им. Довженко

2026-09-29T16:00

2026-09-29T16:00

2026-09-29T16:00

история

история

история ссср

ссср

киев

украина

караченцов

армен джигарханян

кпу

киностудия им. довженко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/19/1083423314_0:20:720:425_1920x0_80_0_0_04f8dd5054f8c66b3b64b46ed0bec637.jpg

О. Генри в СССР традиционно любили. В копилке советского кинематографа к тому времени уже имелись экранизации его произведений. От малоизвестных и почти забытых кинофильмов "Великий утешитель" 1933 года и "Коловращение жизни" 1958 года, до любимой советскими зрителями ленты "Деловые люди" с искромётной новеллой "Вождь краснокожих". Чтобы после Гайдая браться за эксцентрику О. Генри надо было обладать определённым мужеством…Режиссёр Николай Рашеев необходимым запасом мужества и определенного творческого авантюризма, несомненно, обладал. Сын болгарского политэмигранта, попавшего в 1937 году под маховик репрессий, он сумел прорваться во ВГИК. Потом, впрочем, почти немедленно вылетел оттуда, но впоследствии закончил Высшие режиссёрские курсы.Вся творческая деятельность Рашеева связана с Киевом, с киностудией им. Довженко. К началу работы над "Королями и капустой" он был уже известным и в кинотусовке, и у зрителей режиссёром. Достаточно того, что он был соавтором сценария популярнейшего фильма "Вертикаль" Говорухина, именно он снял ставший народным фильм "Бумбараш".Правда, с этого момента и так внимательно следящие за молодым режиссером кураторы из ЦК КПУ и минкульта Украины стали следить более внимательно. Украинская цензура всегда была более нервной, чем московская. По меткому выражению Назыма Хикмета "где в Москве отстригали ногти, в Киеве отрубали пальцы". Как рассказывал сам режиссёр:"В результате Центральное телевидение приняло фильм, но на Украине его не показывали долгие годы. И при каждом моем запуске тамошний министр кино говорил мне: "Вот смотри, я тебя запускаю, но чтобы никаких "Бумбарашей". Я спрашивал: "Почему?" Министр отвечал: "Есть такое мнение: глумление".В "копилке" у Рашеева также был скандальный фильм "Маленький школьный оркестр", который лёг "на полку" на рекордные 42 года – фильм, в котором не было ни политики, но социалки, а только лишь джаз и веселые старшеклассники. Но, вероятно, где-то в киевских минкультовских верхах, а то и выше, вспомнили знаменитое "сегодня он играет джаз, а завтра Родину подаст". Тем более, роль комсомольской организации как-то не прослеживалась.Поэтому не совсем понятно, почему именно Рашееву поручили выполнять заказ Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию снять фильм по О. Генри. То ли посчитали, что мастер эксцентрической комедии с экранизацией американского писателя вполне справится. То ли посчитали, что уж на этот раз Рашеев сломает себе шею, и тогда можно будет о нём благополучно забыть. Кроме того, как рассказывал сам Рашеев, руководство киностудии им. Довженко очень недружелюбно относилось к экранизациям чего-либо, кроме украинской классики, а потому явно сунуло госзаказ наименее любимому своему режиссёру. Но так или иначе, скандально известный мэтр приступил к работе.Почему Госкомитет по телевидению и радиовещанию решил обратиться именно к творчеству американского писателя – тоже очень интересная история. Прежде всего, выдавать что-то на-гора, связанное с клеймением основ капиталистического (буржуазного) общества было просто обязательным. Жечь язвы Америки – это ж было просто необходимо, тем более, отечественный зритель был вполне готов видеть продажный мир наживы и чистогана, потому что даже закупленные за рубежом фильмы должны были содержать хоть маленькую толику здоровой критики западного образа жизни. Что уж говорить о фильмах про заграничную жизнь, создаваемых непосредственно в СССР. Разумеется, часто искусство оставалось "в большом долгу", но в данном случае речь шла не об искусстве, а об идеологической борьбе в условиях "холодной войны". К слову, Советский Союз на Западе тоже, если изображали, то без малейших намеков на комплиментарность.О. Генри для экранизации подходил лучше всего. Он был, как тогда говорили, идейно близким писателем. К тому же, благодаря работе Гайдая "Деловые люди", писателем в СССР достаточно известным. А конкретно для экранизации романа "Короли и капуста" во второй половине 70-х было самое время.В 1898 году О. Генри умудрился попасть под суд по обвинению в растрате. Чтобы не испытывать судьбу, он сбежал в Гондурас, где некоторое время отсиживался и… набирался впечатлений для своего романа. Так что вымышленная страна Анчурия, в которой происходит действие, во многом списана именно с Гондураса. Писатель очень верно и точно подметил реально существовавшие особенности политической жизни страны, и очень точно воспроизвёл и коррупционные схемы, и методы воздействия североамериканской политики и бизнеса буквально на все стороны жизни Гондураса… Собственно именно в "Королях и капусте" О. Генри впервые ввёл в обиход ныне устоявшееся словосочетание "банановая республика".Во второй половине семидесятых Советский Союз как раз настойчиво поддерживал повстанческие левые движения в "банановых республиках" Латинской Америки. Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе… То есть, этот фильм должен был стать ещё одним звеном информационно-идеологической кампании, разоблачающей происки американского империализма в Южной Америке.Казалось бы, заказ Москвы, идеологически важный фильм, пусть и комедия – деньги должны были выделить солидные. К сожалению, за редким исключением, бюджеты советских телефильмов – а "Короли и капуста" сразу снимались как телефильм, не предназначенный для показа на широких экранах – неизвестны. Но, судя по суперзвездному составу, деньги все-таки были.В фильме задействовали популярнейших актеров того времени: Армена Джигарханяна, Валентина Гафта, Николая Караченцова, Каху Кавсадзе, Вайву Майнелите. Их гонорар за смену не мог быть ниже 50 рублей – по высшей ставке. К тому же фильм снимался в Крыму (в Феодосии и её окрестностях) в разгар туристического сезона, что тоже удорожало проект. Наконец, композитором выступил уже очень известный Владимир Дашкевич (через год он вообще обессмертит свое имя мелодией из "Шерлока Холмса"), а автором песен – Юлий Ким. Что-что, а гонорары вместе с командировочными и только проживанием уже должны были составлять значительную сумму. Но зато отчаянно сэкономили на декорациях. Натурные съемки – это понятно. Феодосия, пляжи, окрестности Белой Скалы – место, где что только не снималось: "Деловые люди" Гайдая, и "Всадник без головы" Вайнштока, и "Чипполино" Лисициан, и "Мираж" Бренча. Но вот павильонные съёмки уже показывают, что, наверное, значительная часть бюджета ушла на гонорары и командировку.Вообще Рашеев изначально задумал фильм как гротесковую музыкальную комедию, благо опыт был, да и с автором песен Юлием Кимом у него уже сложилось прекрасное творческое взаимопонимание. Музыкальные вставки должны были придать сюжету живости, а неожиданные находки, вроде перекрашенного в блондина Караченцова или прекрасно вылепленный и нечасто встречающийся в кино торс Гафта – привлечь дополнительное внимание зрителя.Но фильм… не взлетел. Вроде бы по отдельности всё было как надо: операторская работа Феликса Гилевича изумительна, натурные съемки великолепны. И Гафт, и Джигарханян, и Караченцов, и вообще все задействованные в кадре играют как полагается. Диалоги прелестны и не вымучены. Но в целом фильм произвел, да и до сих пор производит сложное впечатление, – как будто ему чего-то не хватает.Есть ощущение, что не хватило азарта. Так бывает, когда все участники просто отбывают свой номер. Отрабатывают по полной программе, но отсутствие увлечённости лишает картину живости и куража. В "Бумбараше" Рашеев был явно на кураже и хулиганил от души. В "Королях и капусте" он всё сделал по-настоящему профессионально, но лишь в том объёме, в каком от него требовалось.Фильм по экранам центрального телевидения прошёл, и потом неоднократно, в основном благодаря задействованном в нём "звёздам", повторялся, но ни событием, ни явлением он не стал. А вскоре вообще ушел в тень другой экранизации О. Генри "Трест, который лопнул" Павловского где, как раз, азарта – хоть отбавляй.И ведь творческой неудачей "Короли и капуста" назвать решительно нельзя. Вероятно, Рашеев работал просто потому, что он должен был сделать этот фильм. Может, не хватило личной химии с юмором О. Генри. Зрителя, в основном, фильм тоже не зацепил, на цитаты он не разошелся, и, в общем-то его можно было считать просто "ещё одним советским фильмом", если бы не одно "но".Вот тот период, когда были сняты "Короли и капуста", был единственным последним мгновением, когда такой фильм вообще мог быть снят, потому что советская идеология в СССР "сыпалась" быстрее, чем эмульсия с кинопленки. И уже совсем скоро наступило время, когда мрачноватый юмор О. Генри на одной шестой части земной суши стал реальностью. Вскоре сюжет что романа "Короли и капуста", что одноимённого фильма начал очень сильно напоминать отдельные реалии политической жизни в странах, на которые разлетелся коллапсировавший Советский Союз.Сегодня экранизировать роман уже вряд ли возможно. О. Генри писал, что в нём нет двух вещей: королей и капусты (собственно поэтому он так и называется). Но сегодня есть и реальные теневые короли, и "капуста", с помощью которой можно купить политиков, голоса и вообще создать из ничего нечто. Странная история. Эксцентричная гротесковая музыкальная комедия из чужой жизни вдруг стала для её недавних зрителей обыденной реальностью. Николай Рашеев тоже успел это всё увидеть. Как, дергая за ниточки, можно сделать нового президента страны буквально на ровном месте, как некогда мощный флот превратился в одну лодку с полоумным "адмиралом" и т.д., и т.п. Он умер в 2021 году, так и не став своим для новоявленных "королей", но успев много сказать о закате украинского кино.

https://ukraina.ru/20230502/1045793227.html

https://ukraina.ru/20260823/yama-v-kotoruyu-svalilis-dogileva-talyzina-evstigneev-i-filippenko-s-menshikovym-1082642667.html

https://ukraina.ru/20260525/kapitan-frakass--frantsuzskiy-romantizm-v-estonskikh-dekoratsiyakh-i-ukrainskom-ispolnenii-1079149889.html

ссср

киев

украина

латинская америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история ссср, ссср, киев, украина, караченцов, армен джигарханян, кпу, киностудия им. довженко, актер, режиссер, кино, фильм, кинематограф, 1970-е, комедия, латинская америка