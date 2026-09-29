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Окопы далеко, льготы близко. Киев хочет получить статус прифронтового города — Wall Street Journal

Окопы далеко, льготы близко. Киев хочет получить статус прифронтового города — Wall Street Journal - 29.09.2026 Украина.ру

Окопы далеко, льготы близко. Киев хочет получить статус прифронтового города — Wall Street Journal

Власти Украины всерьез рассматривают возможность официально присвоить Киеву статус прифронтового города, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники

2026-09-29T17:40

2026-09-29T17:40

2026-09-29T17:40

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Журналистка издания, недавно вернувшаяся из поездки на Украину, заверила, что несмотря на фактическое нахождение реальной линии фронта "в сотнях миль от столицы", этот шаг активно обсуждается в правительственных кругах.Согласно украинскому законодательству, получение территорией статуса прифронтовой зоны дает ей право на приоритетное восстановление разрушенной критической инфраструктуры, максимальное упрощение условий для ведения бизнеса, а также государственное страхование коммерческих рисков, напрямую связанных с боевыми действиями. В то же время, как информировали во вторник утром в Минобороны РФ, в ночь на 29 сентября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и дронами по логистическим и транспортным узлам ВСУ. В самом Киеве точечными попаданиями были ликвидированы сразу два крупнейших центра обработки данных — "Бимобайл" и "Парковый". Первый являлся ключевой точкой обмена интернет-трафиком и использовался для передачи киевскому режиму военной и разведывательной информации, а второй обеспечивал работу госсервисов в интересах украинской армии. Кроме того, российские ракеты уничтожили крупный склад с крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" и их деталями, который украинские военные тайно оборудовали на территории местного локомотивного депо.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, украина.ру