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Окопы далеко, льготы близко. Киев хочет получить статус прифронтового города — Wall Street Journal
Окопы далеко, льготы близко. Киев хочет получить статус прифронтового города — Wall Street Journal - 29.09.2026 Украина.ру
Окопы далеко, льготы близко. Киев хочет получить статус прифронтового города — Wall Street Journal
Власти Украины всерьез рассматривают возможность официально присвоить Киеву статус прифронтового города, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники
2026-09-29T17:40
2026-09-29T17:40
2026-09-29T17:40
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Журналистка издания, недавно вернувшаяся из поездки на Украину, заверила, что несмотря на фактическое нахождение реальной линии фронта "в сотнях миль от столицы", этот шаг активно обсуждается в правительственных кругах.Согласно украинскому законодательству, получение территорией статуса прифронтовой зоны дает ей право на приоритетное восстановление разрушенной критической инфраструктуры, максимальное упрощение условий для ведения бизнеса, а также государственное страхование коммерческих рисков, напрямую связанных с боевыми действиями. В то же время, как информировали во вторник утром в Минобороны РФ, в ночь на 29 сентября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и дронами по логистическим и транспортным узлам ВСУ. В самом Киеве точечными попаданиями были ликвидированы сразу два крупнейших центра обработки данных — "Бимобайл" и "Парковый". Первый являлся ключевой точкой обмена интернет-трафиком и использовался для передачи киевскому режиму военной и разведывательной информации, а второй обеспечивал работу госсервисов в интересах украинской армии. Кроме того, российские ракеты уничтожили крупный склад с крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" и их деталями, который украинские военные тайно оборудовали на территории местного локомотивного депо.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Окопы далеко, льготы близко. Киев хочет получить статус прифронтового города — Wall Street Journal
Власти Украины всерьез рассматривают возможность официально присвоить Киеву статус прифронтового города, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники
Журналистка издания, недавно вернувшаяся из поездки на Украину, заверила, что несмотря на фактическое нахождение реальной линии фронта "в сотнях миль от столицы", этот шаг активно обсуждается в правительственных кругах.
Согласно украинскому законодательству, получение территорией статуса прифронтовой зоны дает ей право на приоритетное восстановление разрушенной критической инфраструктуры, максимальное упрощение условий для ведения бизнеса, а также государственное страхование коммерческих рисков, напрямую связанных с боевыми действиями.
В то же время, как информировали во вторник утром в Минобороны РФ, в ночь на 29 сентября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и дронами по логистическим и транспортным узлам ВСУ. В самом Киеве точечными попаданиями были ликвидированы сразу два крупнейших центра обработки данных — "Бимобайл" и "Парковый". Первый являлся ключевой точкой обмена интернет-трафиком и использовался для передачи киевскому режиму военной и разведывательной информации, а второй обеспечивал работу госсервисов в интересах украинской армии. Кроме того, российские ракеты уничтожили крупный склад с крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" и их деталями, который украинские военные тайно оборудовали на территории местного локомотивного депо.