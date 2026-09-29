Милосердие по-неонацистски. Своих жаль, остальных можно и в пыль - 29.09.2026 Украина.ру
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Милосердие по-неонацистски. Своих жаль, остальных можно и в пыль
Милосердие по-неонацистски. Своих жаль, остальных можно и в пыль - 29.09.2026 Украина.ру
Милосердие по-неонацистски. Своих жаль, остальных можно и в пыль
Бывшая замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Ирина Мудрая, похоже, чужими устами начала мстить своему бывшему шефу – просроченному Владимиру Зеленскому. Она ударила по больному – по его имиджу "светоча и защитника демократии".
2026-09-29T15:36
2026-09-29T15:36
украина
россия
запад
владимир зеленский
тимур миндич
сизо
мнения
весь скачко
владимир скачко
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А случилось вот что. Когда Мудрую недавно обвинили в причастности к коррупции в рамках шумно-показательной операции "Форрест Гамп", Зеленский не стал ее защищать, как какого-нибудь Тимура Миндича или Сергея Шефира, а в тот же день уволил с должности. Более того, ей не собрали залог в 20 миллионов гривен для выхода из Лукьяновского СИЗО под домашний арест в уютной "хатынке", и она сейчас чалится на цугундере, как простая смертная. Прямо как обычная украинская лохушка с москальским подтекстом или даже "сепарка" с "колорадкой", для которых процессуальные нормы на Украине тоже номинально предусмотрены, но вообще не распространяются по умолчанию. В рамках очистки нации от нежелательных элементов.И Мудрая ударила. Вольно или невольно, но очень мудро, потому что получилось наотмашь и в цель. Представитель защиты Мудрой на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), ничтоже сумняшеся, пожаловался на отсутствие в Лукьяновском СИЗО укрытия от ударов с воздуха дронами, бомбами или ракетами, что, ясное дело, подвергает его подзащитную опасности во время воздушных тревог, когда Россия наносит по столице Украины свои удары возмездия. "Мудрая провела 99 часов в состоянии тревоги в камере, где советуют просто отойти от окон. Защита просит изменить сумму залога в связи с угрозой для жизни во время обстрелов", – хныкал адвокат, выпрашивая снижения суммы залога, чтобы спасти клиентку от тюряги.И при этом ни слова не было сказано о других заключенных и подследственных, которые содержатся в Лукьяновке, как сельди в бочке. Тех, так уж получается, можно почить безнаказанно и в любом количестве, на них защита не распространяется и их никому не жалко. Кроме несчастных родных и близких, разумеется. Но кто на них во власти в современной Украине обращает внимание? Все просто: меньше зеков – меньше нагрузка на содержание из госбюджета…Но как бы там ни было, а новость о жалобе адвокатов Мудрой очень болезненно бьет по имиджу Зеленского, который, во-первых, убеждает всех, что содержание зеков в украинской пенитенциарной системе отвечает самым высоким нормам соблюдения прав человека и верховенства законаВо-вторых, желая хоть как-то полнить ресурсы пушечного мяса и расходного материала для войны с Россией, Зеленский буквально умоляет своих зарубежных визави, чтобы те активнее и более массово разрешали и продвигали экстрадицию на Украину всех противников киевского неонацистского режима из своих стран, где "ворогы" (враги) нашли "прытулок" (убежище).В-третьих, если всевозможные и еще чудом сохранившиеся на Украине как бы правозащитники напирают на то, что во время бомбежек могут пострадать все заключенные, потому что в большинстве СИЗО отсутствуют укрытия от бомбежек, то Зеленский убеждает мир в обратном. Более того, он приказал юридическому блоку своей власти везде доказывать, что в украинских тюрьмах все нормально, все зеки находятся в безопасности. А значит, вопит Зеленский, европейцам прям-таки нужно безотлагательно выдавать украинцев домой по экстрадиционным запросам "нэньки".Кривая ухмылка истории заключается еще и в том, что сама Мудрая в ОПУ как раз и отвечала за обеспечение безопасности заключенных и за убеждение иностранцев именно в этом. А тут, как говорится на Украине, своим же салом да по своим же губам…Например, еще в июне прошлого года, пребывая в Австрии, где осело очень много именно идейных противников Зеленского и его режима, не говоря уже о попавших под пресс бизнесменах и разномастных коррупционерах и бандюках, Зеленский, получивший на Западе погоняло "королева попрошаек", буквально умолял австрийского президента Александра ван дер Беллена посодействовать выдаче на Украину "бывших украинских чиновников и олигархов".В своем телеграм-канале по итогам визита в Вену он так и написал: "Рассчитываем на поддержку Австрии в реконструкции нашей страны и решении вопроса о бывших украинских чиновниках и олигархах, которые скрываются от правосудия Украины".А чтобы быть убедительнее, Зеленский в сентябре того же 2025 года инициировал подготовку и публикация списка из 17 учреждений пенитенциарной системы, где, по его мнению, зекам жить безопаснее всего, потому что туда не долетают российские удары.Украинский ресурс "Страна" опубликовал сей эпохальный документ:По мнению Минюста Украины, которое и ублажило Зеленского нужным списком, эти 11 СИЗО и 6 исправительных колоний: а) "расположены на безопасном расстоянии от зон боевых действий и временно оккупированных территорий"; б) соответствуют европейским и международным стандартом содержания заключенных.В некоторые из указанных объектов неонацисты даже свозили представителей посольств и общественных организаций, чтобы те под водочку фуршетов рассказали, как хорошо сидится на Украине даже во время войны с Россией.Как указала упомянутая "Страна", особо неонацисты упирали на три пункта своей пропаганды и агитации, направленных на рекламу украинского цугундера, якобы совершенно безопасного для отсидки:– все украинские СИЗО и колонии оборудованы бомбоубежищами, куда заключенных обязательно и непременно выводят во время российских ударов;– если все же случится экстрадиция, то экстрадированные будут гарантировано содержаться только в СИЗО из утвержденного списка, их никуда не будут увозить;– экстрадированным в любом случае ничего не угрожает, потому что Украина – правовая страна, где соблюдаются права человека, в том числе, и зеков.Последнее утверждение вогнало в ступор даже видавших виды высокопоставленных украинских "брехунцов" (обманщиков). Так экс-министр юстиции Украины Денис Малюська признал, что эвакуация в бомбоубежища не проводится даже на прифронтовых территориях. Потому что в суматохе, во время воздушных тревог, на практике очень сложно обеспечить раздельное пребывание мужчин и женщин в бомбоубежище, отделить подозреваемых в убийствах и насильников от прочих зеков и т.д. и т.п.А потом выяснилось, что государственная ложь многолика даже в таком вопросе: обещанных укрытий вообще нет в четырех СИЗО и одной колонии из указанного списка. То есть вообще прятаться негде…Но главное-то ведь заключается в другом: случай с требованием защитить Мудрую и наплевать на всех остальных ее коллег по несчастью из числе простых, обычных заключенных – это еще одно подтверждение антигуманной сути неонацистского режима, его крайне избирательного милосердия и полного равнодушия к гражданам. Спасать требуют только своих, пусть и оступившихся или попавших под каток правосудия – всех остальных можно игнорировать. И тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить.Частично несчастных украинцев спасает то, что в Европе хорошо знают, что творится на Украине. И что многие евроюристы и европейские суды, похоже, не желают в будущем связывать свою репутацию с неонацистами и неохотно отвечают положительно на требования об экстрадиции, чаще всего отказывая в выдаче украинских граждан. При этом ссылаются, помимо прочего, не только на войну и ее влияние, из-за которых любое место в Украине, включая СИЗО, является небезопасным для человека. Один из мотивов невыдачи украинцев домой – ссылки на пытки в тюрьмах, на ужасные условия содержания и другие массовые нарушения прав человека в местах лишения свободы.Кроме того, в Европе хорошо понимают, что переезд в другую страну для многих украинцев – это порой единственная возможность сохранить бизнес и жизнь. Что многие из тех, против кого на Украине выдвинули обвинения, на самом деле были вынуждены бежать из Украины, так как уголовные дела против них были банально сфабрикованы. В том числе с целью вымогательства либо денег, либо активов. И что преследования на Украине – это угроза свободе, а иногда и жизни попавших в поле зрения режима и его деятелей.И в этой ситуации одно плохо – именно Европа, весь коллективный Запад научили украинских неонацистов такой избирательности. И продиктована она не юридическими нормами или общечеловеческими ценностями и принципами, а двойной моралью и политической целесообразностью. И на страдания украинцев Западу плевать – они должны воевать с Россией, а не о жизни своей и правах заботиться…
https://ukraina.ru/20260922/finansovyy-boykot-banki-ukrainy-sorvali-osvobozhdenie-stolara-i-mudroy-1083356339.html
https://ukraina.ru/20260817/neonatsizm-pod-zemly-gotovimsya-k-skhronam-po-vsey-evrope-1082558147.html
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Владимир Скачко
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украина, россия, запад, владимир зеленский, тимур миндич, сизо, мнения, весь скачко, владимир скачко
Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, СИЗО, Мнения, весь Скачко, Владимир Скачко

Милосердие по-неонацистски. Своих жаль, остальных можно и в пыль

15:36 29.09.2026
 
© Фото : ivona.ua
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© Фото : ivona.ua
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Бывшая замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Ирина Мудрая, похоже, чужими устами начала мстить своему бывшему шефу – просроченному Владимиру Зеленскому. Она ударила по больному – по его имиджу "светоча и защитника демократии".
А случилось вот что. Когда Мудрую недавно обвинили в причастности к коррупции в рамках шумно-показательной операции "Форрест Гамп", Зеленский не стал ее защищать, как какого-нибудь Тимура Миндича или Сергея Шефира, а в тот же день уволил с должности.
Более того, ей не собрали залог в 20 миллионов гривен для выхода из Лукьяновского СИЗО под домашний арест в уютной "хатынке", и она сейчас чалится на цугундере, как простая смертная. Прямо как обычная украинская лохушка с москальским подтекстом или даже "сепарка" с "колорадкой", для которых процессуальные нормы на Украине тоже номинально предусмотрены, но вообще не распространяются по умолчанию.
В рамках очистки нации от нежелательных элементов.
И Мудрая ударила. Вольно или невольно, но очень мудро, потому что получилось наотмашь и в цель. Представитель защиты Мудрой на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), ничтоже сумняшеся, пожаловался на отсутствие в Лукьяновском СИЗО укрытия от ударов с воздуха дронами, бомбами или ракетами, что, ясное дело, подвергает его подзащитную опасности во время воздушных тревог, когда Россия наносит по столице Украины свои удары возмездия.
"Мудрая провела 99 часов в состоянии тревоги в камере, где советуют просто отойти от окон. Защита просит изменить сумму залога в связи с угрозой для жизни во время обстрелов", – хныкал адвокат, выпрашивая снижения суммы залога, чтобы спасти клиентку от тюряги.
И при этом ни слова не было сказано о других заключенных и подследственных, которые содержатся в Лукьяновке, как сельди в бочке. Тех, так уж получается, можно почить безнаказанно и в любом количестве, на них защита не распространяется и их никому не жалко. Кроме несчастных родных и близких, разумеется.
Но кто на них во власти в современной Украине обращает внимание? Все просто: меньше зеков – меньше нагрузка на содержание из госбюджета…
22 сентября, 14:36
Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и МудройУкраинские банки начали массово блокировать залоги за депутата Рады Вадима Столара и бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которые попались на крупной коррупционной схеме, сообщает "Зеркало недели"
Но как бы там ни было, а новость о жалобе адвокатов Мудрой очень болезненно бьет по имиджу Зеленского, который, во-первых, убеждает всех, что содержание зеков в украинской пенитенциарной системе отвечает самым высоким нормам соблюдения прав человека и верховенства закона
Во-вторых, желая хоть как-то полнить ресурсы пушечного мяса и расходного материала для войны с Россией, Зеленский буквально умоляет своих зарубежных визави, чтобы те активнее и более массово разрешали и продвигали экстрадицию на Украину всех противников киевского неонацистского режима из своих стран, где "ворогы" (враги) нашли "прытулок" (убежище).
В-третьих, если всевозможные и еще чудом сохранившиеся на Украине как бы правозащитники напирают на то, что во время бомбежек могут пострадать все заключенные, потому что в большинстве СИЗО отсутствуют укрытия от бомбежек, то Зеленский убеждает мир в обратном.
Более того, он приказал юридическому блоку своей власти везде доказывать, что в украинских тюрьмах все нормально, все зеки находятся в безопасности. А значит, вопит Зеленский, европейцам прям-таки нужно безотлагательно выдавать украинцев домой по экстрадиционным запросам "нэньки".
Кривая ухмылка истории заключается еще и в том, что сама Мудрая в ОПУ как раз и отвечала за обеспечение безопасности заключенных и за убеждение иностранцев именно в этом. А тут, как говорится на Украине, своим же салом да по своим же губам…
Например, еще в июне прошлого года, пребывая в Австрии, где осело очень много именно идейных противников Зеленского и его режима, не говоря уже о попавших под пресс бизнесменах и разномастных коррупционерах и бандюках, Зеленский, получивший на Западе погоняло "королева попрошаек", буквально умолял австрийского президента Александра ван дер Беллена посодействовать выдаче на Украину "бывших украинских чиновников и олигархов".
В своем телеграм-канале по итогам визита в Вену он так и написал: "Рассчитываем на поддержку Австрии в реконструкции нашей страны и решении вопроса о бывших украинских чиновниках и олигархах, которые скрываются от правосудия Украины".
А чтобы быть убедительнее, Зеленский в сентябре того же 2025 года инициировал подготовку и публикация списка из 17 учреждений пенитенциарной системы, где, по его мнению, зекам жить безопаснее всего, потому что туда не долетают российские удары.
Украинский ресурс "Страна" опубликовал сей эпохальный документ:
© Фото : strana.ua
1 из 2
© Фото : strana.ua
© Фото : strana.ua
2 из 2
© Фото : strana.ua
1 из 2
© Фото : strana.ua
2 из 2
© Фото : strana.ua
По мнению Минюста Украины, которое и ублажило Зеленского нужным списком, эти 11 СИЗО и 6 исправительных колоний: а) "расположены на безопасном расстоянии от зон боевых действий и временно оккупированных территорий"; б) соответствуют европейским и международным стандартом содержания заключенных.
В некоторые из указанных объектов неонацисты даже свозили представителей посольств и общественных организаций, чтобы те под водочку фуршетов рассказали, как хорошо сидится на Украине даже во время войны с Россией.
Как указала упомянутая "Страна", особо неонацисты упирали на три пункта своей пропаганды и агитации, направленных на рекламу украинского цугундера, якобы совершенно безопасного для отсидки:
– все украинские СИЗО и колонии оборудованы бомбоубежищами, куда заключенных обязательно и непременно выводят во время российских ударов;
– если все же случится экстрадиция, то экстрадированные будут гарантировано содержаться только в СИЗО из утвержденного списка, их никуда не будут увозить;
– экстрадированным в любом случае ничего не угрожает, потому что Украина – правовая страна, где соблюдаются права человека, в том числе, и зеков.
Последнее утверждение вогнало в ступор даже видавших виды высокопоставленных украинских "брехунцов" (обманщиков). Так экс-министр юстиции Украины Денис Малюська признал, что эвакуация в бомбоубежища не проводится даже на прифронтовых территориях. Потому что в суматохе, во время воздушных тревог, на практике очень сложно обеспечить раздельное пребывание мужчин и женщин в бомбоубежище, отделить подозреваемых в убийствах и насильников от прочих зеков и т.д. и т.п.
А потом выяснилось, что государственная ложь многолика даже в таком вопросе: обещанных укрытий вообще нет в четырех СИЗО и одной колонии из указанного списка. То есть вообще прятаться негде…
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
17 августа, 14:31
Неонацизм под землёй. Готовимся к схронам по всей Европе
Но главное-то ведь заключается в другом: случай с требованием защитить Мудрую и наплевать на всех остальных ее коллег по несчастью из числе простых, обычных заключенных – это еще одно подтверждение антигуманной сути неонацистского режима, его крайне избирательного милосердия и полного равнодушия к гражданам.
Спасать требуют только своих, пусть и оступившихся или попавших под каток правосудия – всех остальных можно игнорировать. И тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить.
Частично несчастных украинцев спасает то, что в Европе хорошо знают, что творится на Украине. И что многие евроюристы и европейские суды, похоже, не желают в будущем связывать свою репутацию с неонацистами и неохотно отвечают положительно на требования об экстрадиции, чаще всего отказывая в выдаче украинских граждан. При этом ссылаются, помимо прочего, не только на войну и ее влияние, из-за которых любое место в Украине, включая СИЗО, является небезопасным для человека.
Один из мотивов невыдачи украинцев домой – ссылки на пытки в тюрьмах, на ужасные условия содержания и другие массовые нарушения прав человека в местах лишения свободы.
Кроме того, в Европе хорошо понимают, что переезд в другую страну для многих украинцев – это порой единственная возможность сохранить бизнес и жизнь. Что многие из тех, против кого на Украине выдвинули обвинения, на самом деле были вынуждены бежать из Украины, так как уголовные дела против них были банально сфабрикованы. В том числе с целью вымогательства либо денег, либо активов. И что преследования на Украине – это угроза свободе, а иногда и жизни попавших в поле зрения режима и его деятелей.
И в этой ситуации одно плохо – именно Европа, весь коллективный Запад научили украинских неонацистов такой избирательности. И продиктована она не юридическими нормами или общечеловеческими ценностями и принципами, а двойной моралью и политической целесообразностью.
И на страдания украинцев Западу плевать – они должны воевать с Россией, а не о жизни своей и правах заботиться…
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УкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийТимур МиндичСИЗОМнениявесь СкачкоВладимир Скачко
 
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