https://ukraina.ru/20260929/a-vot-eto-uzhe-nastoyaschaya-katastrofa-dlya-vsu-chego-lishilas-ukraina-posle-udara-po-akademii-nauk-1083499343.html

А вот это уже настоящая катастрофа для ВСУ: чего лишилась Украина после удара по Академии наук

А вот это уже настоящая катастрофа для ВСУ: чего лишилась Украина после удара по Академии наук - 29.09.2026 Украина.ру

А вот это уже настоящая катастрофа для ВСУ: чего лишилась Украина после удара по Академии наук

28 сентября в результате одного из ударов ВС РФ пострадало здание Президиума Национальной академии наук в центре Киева.

2026-09-29T16:10

2026-09-29T16:10

2026-09-29T16:10

эксклюзив

киев

украина

россия

владимир зеленский

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

набу

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Так как в основном в тот день в СМИ освещались удары по центрам обработки данных (ЦОДам), да и польза последних гораздо более очевидна, удар по НАНУ не получил должного внимания. Более того, реакция украинского политического бомонда оказалась довольно неожиданной.Например, одиозный народный депутат Марьяна Безуглая назвала прилет "кармой" и объявила саму Академию "бессодержательным остатком СССР", заявив, что учёные годами сидели в теплом пузыре и ровным счетом ничего не сделали для украинской ПВО.Безуглая не понимает, зато явно понимают те, кто действительно задействованы в разработках на нужды ВСУ. И для них понедельник, 28 сентября, оказался воистину чёрным.За закрытыми дверямиЧтобы понять истинный масштаб понедельничного удара, нужно заглянуть на украинские заводы – то, что от них осталось.В головах многих обывателей современная война выглядит предельно просто: толпа гаражных кулибиных крутит отвертками китайские моторы, паяет рамы из углепластика, заливает бесплатную прошивку из интернета… И вот уже готовый дрон летит взрывать вражеский танк.Образ такого украинского "народного НИОКР" успешно утилизируют, например, казнокрады из Fire Point. Это очень эффектная картинка для сбора пожертвований и распила бюджетов, но нужно разделять ребячество по гаражам и действительно сложные научные разработки.Безуглая патетически вопрошает в своих публикациях о Нобелевских премиях, о том, зачем Украина фундаментальная наука, когда прямо сейчас нужна прикладная. В невежестве своём депутат искренне уверена, что сотрудники академических институтов должны были строем выйти на Крещатик и голыми собрать украинского "убийцу Patriot", а всё остальное – не наука.Реальность устроена иначе. Гаражная мастерская способна собрать корпус беспилотника из готовых деталей, но ни один гараж в мире не способен с нуля создать, например, формулу термостойкого композита для сопла ракетного двигателя.Когда крылатая ракета "Нептун" летит над водой или тяжелый реактивный снаряд "Ольха" выходит на баллистическую траекторию, их металл испытывает чудовищные температурные и вибрационные перегрузки. Эти сплавы, жаропрочные покрытия и керамические узлы разрабатывали в стенах Института проблем материаловедения имени Францевича.Где же тогда та самая "перемога" в социальных сетях? Ученым на таких проектах строго запрещено вести блоги или выкладывать фото в ленту новостей, потому что здесь уровень гостайны запредельно высок. Бахвальство моментально сойдёт за госизмену.Когда на фронте в американских боевых машинах Bradley или немецких танках Leopard лопаются силовые элементы брони от близких разрывов, чинить их за тысячи километров в Польше слишком долго.Технологии полевой сварки разнородных броневых сталей прямо на прифронтовых рембазах внедряли специалисты Института электросварки имени Патона. Они же передали военным медикам аппараты высокочастотной коагуляции, которыми хирурги в стабилизационных пунктах останавливают тяжелые внутренние кровотечения при минно-взрывных ранах, сваривая живые ткани без наложения бесконечных швов.Математические модели обводов морских дронов Magura и Sea Baby рассчитывали гидродинамики киевских институтов, а институт биохимии имени Палладина и Институт химии высокомолекулярных соединений синтезировали гемостатические повязки и раневые гидрогели, когда импортные кровоостанавливающие порошки Celox застревали на таможнях.Все эти разработки НАНУ воюют с Россией каждый день. Но на них нет блестящей бирки модного стартапа, их авторы не дают интервью модным изданиям – поэтому вклада украинской НИОКР никто просто не видит.Советская казёнщинаВпрочем, оголтело защищать руководство НАНУ тоже было бы глупостью. Академия десятилетиями копила системные проблемы, превратившись к началу СВО в застойную, закостеневшую структуру.В НАНУ процветает тотальная геронтократия. Академики занимают свои посты до глубокой старости, распределяя бюджетные крохи между лабораториями по принципу личной преданности, а не практической отдачи — детективам НАБУ здесь было бы, где развернуться.Руководство академических комплексов сдавало первые этажи, гаражи и складские корпуса под автомастерские, мебельные цеха и склады китайского ширпотреба. Молодые физики, химики и радиоинженеры массово уезжали за границу либо уходили в коммерческое программирование – потому что платят украинским учёным ничтожные копейки. Лаборатории выживают за счет энтузиазма одиночек и остатков советского приборного парка.Критики НАНУ путаются в функциях и задачах. Академия наук в принципе, по определению не выпускает серийную продукцию – она создаёт прототипы и тестирует гипотезы, которые уже забирает в дальнейшую работу оборонзаказ.А чтобы лабораторная идея стала сотней тысяч противоосколочных плит или тысячей станций помех, государству требуется работающая производственная цепочка: металлургические заводы, реакторы, станки и так далее до бесконечности. Всё то, что также последние месяцы системно выбивается ударами российских дронов и баллистики.И это в условиях, когда само же командование ВСУ словно начисто забыло о том, что у них есть целая Академия Наук, способная решать практические задачи. Технические задания на перспективные военные разработки не формулировались годами, НАНУ попадала в оборонзаказ по остаточному принципу, опытные производства методично банкротили и спускали с молотка.Так с кого должна требовать Безуглая: с академиков, которым украинцы должны спасибо говорить за сам факт их существования, или с Зеленского и его окружения, что довели НАНУ до её текущего состояния?Что значит удар по Президиуму?А теперь вернёмся к прилёту 28 сентября – в российском командовании точно осведомлены о том, как устроено украинское советское научное наследие.Здание Президиума выполняет в нём роль диспетчерского и аналитического центра. Здесь сосредоточены аппараты управления закрытыми программами, специальные, документация, архивы, руководящие органы и советы связывающие институты Киева, Харькова, Днепра и Львова с силовыми ведомствами. Разрушение такого узла мгновенно вносит хаос в графики военных НИОКР, нарушает порядок информирования и отчётности.Ещё одно следствие ударов по научным объектам – утрата невосполнимого оборудования. Например, высоковакуумные печи для спекания карбидной бронекерамики, чистые комнаты для сборки фотоприемных матриц, установки молекулярно-лучевые установки и огромные аэродинамические трубы.Попадание тяжелой боевой части в лабораторный корпус уничтожает оборудование, которое в нынешних условиях невозможно ни восстановить, ни купить на внешнем рынке.Потеря таких лабораторий выбивает у вооруженных сил очень важный инструмент адаптации. Каждая очередная модификация, сплав, плата – всё это попадает на изучение учёным, физикам, материаловедам, которые уже формируют техническое задание для разработки ответной технологии.И если эту исследовательскую базу разбить, процесс адаптации затянется на долгие месяцы, что в итоге обернётся для ВСУ новыми потерями.Не осознают потерюУдары по объектам НИОКР планомерно лишают Украину технологического суверенитета.Без институтов материаловедения, радиофизики, механики, органического синтеза государство обречено стать в лучшем случае ремесленной мастерской под открытым небом. Невозможно разработать собственное вооружение, управляемую ракету дальнего радиуса или автономный комплекс РЭБ без научного фундамента.Слом украинской фундаментальной науки гарантирует окончательную и тотальную зависимость Киева от иностранного НИОКР, выкрутить руки Зеленскому становится ещё проще. Любая задержка поставок из-за или смена настроения в европейских парламентах сразу превращается в военную катастрофу, потому что за спиной армии не останется собственных институтов, способных в случае чего "подхватить".Злорадство на руинах научных корпусов – худший сорт политической слепоты. И теперь те немногие учёные, которые оставались работать во многом на энтузиазме и ради брони, видя такое отношение к себе, плюнут, соберут чемоданы и начнут искать способы, как перебраться через границу – потому что страна их не ценит.

https://ukraina.ru/20260909/eto-uzhe-ne-vosstanovit-chto-na-samom-dele-poteryala-ukraina-posle-rossiyskikh-udarov-1083086275.html

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, киев, украина, россия, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, набу