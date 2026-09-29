А вот это уже настоящая катастрофа для ВСУ: чего лишилась Украина после удара по Академии наук
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
28 сентября в результате одного из ударов ВС РФ пострадало здание Президиума Национальной академии наук в центре Киева.
Так как в основном в тот день в СМИ освещались удары по центрам обработки данных (ЦОДам), да и польза последних гораздо более очевидна, удар по НАНУ не получил должного внимания. Более того, реакция украинского политического бомонда оказалась довольно неожиданной.
Например, одиозный народный депутат Марьяна Безуглая назвала прилет "кармой" и объявила саму Академию "бессодержательным остатком СССР", заявив, что учёные годами сидели в теплом пузыре и ровным счетом ничего не сделали для украинской ПВО.
Безуглая не понимает, зато явно понимают те, кто действительно задействованы в разработках на нужды ВСУ. И для них понедельник, 28 сентября, оказался воистину чёрным.
За закрытыми дверями
Чтобы понять истинный масштаб понедельничного удара, нужно заглянуть на украинские заводы – то, что от них осталось.
В головах многих обывателей современная война выглядит предельно просто: толпа гаражных кулибиных крутит отвертками китайские моторы, паяет рамы из углепластика, заливает бесплатную прошивку из интернета… И вот уже готовый дрон летит взрывать вражеский танк.
Образ такого украинского "народного НИОКР" успешно утилизируют, например, казнокрады из Fire Point. Это очень эффектная картинка для сбора пожертвований и распила бюджетов, но нужно разделять ребячество по гаражам и действительно сложные научные разработки.
9 сентября, 07:33Это уже не восстановить: что на самом деле потеряла Украина после российских ударовОдин из самых тяжёлых ударов по украинской логистике и инфраструктуре случился 3 сентября. В результате удара по объектам Бориспольского района Киевской области выгорел почти дотла логистической комплекс фармацевтической компании "Биокон". По заявлениям компании, ущерб от пожара составил более 15 миллиардов гривен — почти 337 миллионов долларов.
Безуглая патетически вопрошает в своих публикациях о Нобелевских премиях, о том, зачем Украина фундаментальная наука, когда прямо сейчас нужна прикладная. В невежестве своём депутат искренне уверена, что сотрудники академических институтов должны были строем выйти на Крещатик и голыми собрать украинского "убийцу Patriot", а всё остальное – не наука.
Реальность устроена иначе. Гаражная мастерская способна собрать корпус беспилотника из готовых деталей, но ни один гараж в мире не способен с нуля создать, например, формулу термостойкого композита для сопла ракетного двигателя.
Когда крылатая ракета "Нептун" летит над водой или тяжелый реактивный снаряд "Ольха" выходит на баллистическую траекторию, их металл испытывает чудовищные температурные и вибрационные перегрузки. Эти сплавы, жаропрочные покрытия и керамические узлы разрабатывали в стенах Института проблем материаловедения имени Францевича.
Где же тогда та самая "перемога" в социальных сетях? Ученым на таких проектах строго запрещено вести блоги или выкладывать фото в ленту новостей, потому что здесь уровень гостайны запредельно высок. Бахвальство моментально сойдёт за госизмену.
Когда на фронте в американских боевых машинах Bradley или немецких танках Leopard лопаются силовые элементы брони от близких разрывов, чинить их за тысячи километров в Польше слишком долго.
Технологии полевой сварки разнородных броневых сталей прямо на прифронтовых рембазах внедряли специалисты Института электросварки имени Патона. Они же передали военным медикам аппараты высокочастотной коагуляции, которыми хирурги в стабилизационных пунктах останавливают тяжелые внутренние кровотечения при минно-взрывных ранах, сваривая живые ткани без наложения бесконечных швов.
Математические модели обводов морских дронов Magura и Sea Baby рассчитывали гидродинамики киевских институтов, а институт биохимии имени Палладина и Институт химии высокомолекулярных соединений синтезировали гемостатические повязки и раневые гидрогели, когда импортные кровоостанавливающие порошки Celox застревали на таможнях.
Все эти разработки НАНУ воюют с Россией каждый день. Но на них нет блестящей бирки модного стартапа, их авторы не дают интервью модным изданиям – поэтому вклада украинской НИОКР никто просто не видит.
Советская казёнщина
Впрочем, оголтело защищать руководство НАНУ тоже было бы глупостью. Академия десятилетиями копила системные проблемы, превратившись к началу СВО в застойную, закостеневшую структуру.
06:41Неужели все удары впустую: Украина несравнимо лучше готова к этой зиме и отлично себя чувствуетПередовое западное сообщество уже в течение достаточно долгого времени с кислой физиономией наблюдало за превращением территории Украины в декорацию игры с зомби-апокалипсисом, но вчера пришли невероятные, освежающие и воодушевляющие новости: оказывается, Украина всех обманывала.
В НАНУ процветает тотальная геронтократия. Академики занимают свои посты до глубокой старости, распределяя бюджетные крохи между лабораториями по принципу личной преданности, а не практической отдачи — детективам НАБУ здесь было бы, где развернуться.
Руководство академических комплексов сдавало первые этажи, гаражи и складские корпуса под автомастерские, мебельные цеха и склады китайского ширпотреба. Молодые физики, химики и радиоинженеры массово уезжали за границу либо уходили в коммерческое программирование – потому что платят украинским учёным ничтожные копейки. Лаборатории выживают за счет энтузиазма одиночек и остатков советского приборного парка.
Критики НАНУ путаются в функциях и задачах. Академия наук в принципе, по определению не выпускает серийную продукцию – она создаёт прототипы и тестирует гипотезы, которые уже забирает в дальнейшую работу оборонзаказ.
А чтобы лабораторная идея стала сотней тысяч противоосколочных плит или тысячей станций помех, государству требуется работающая производственная цепочка: металлургические заводы, реакторы, станки и так далее до бесконечности. Всё то, что также последние месяцы системно выбивается ударами российских дронов и баллистики.
И это в условиях, когда само же командование ВСУ словно начисто забыло о том, что у них есть целая Академия Наук, способная решать практические задачи. Технические задания на перспективные военные разработки не формулировались годами, НАНУ попадала в оборонзаказ по остаточному принципу, опытные производства методично банкротили и спускали с молотка.
Так с кого должна требовать Безуглая: с академиков, которым украинцы должны спасибо говорить за сам факт их существования, или с Зеленского и его окружения, что довели НАНУ до её текущего состояния?
Что значит удар по Президиуму?
А теперь вернёмся к прилёту 28 сентября – в российском командовании точно осведомлены о том, как устроено украинское советское научное наследие.
Здание Президиума выполняет в нём роль диспетчерского и аналитического центра. Здесь сосредоточены аппараты управления закрытыми программами, специальные, документация, архивы, руководящие органы и советы связывающие институты Киева, Харькова, Днепра и Львова с силовыми ведомствами. Разрушение такого узла мгновенно вносит хаос в графики военных НИОКР, нарушает порядок информирования и отчётности.
Ещё одно следствие ударов по научным объектам – утрата невосполнимого оборудования. Например, высоковакуумные печи для спекания карбидной бронекерамики, чистые комнаты для сборки фотоприемных матриц, установки молекулярно-лучевые установки и огромные аэродинамические трубы.
Попадание тяжелой боевой части в лабораторный корпус уничтожает оборудование, которое в нынешних условиях невозможно ни восстановить, ни купить на внешнем рынке.
Потеря таких лабораторий выбивает у вооруженных сил очень важный инструмент адаптации. Каждая очередная модификация, сплав, плата – всё это попадает на изучение учёным, физикам, материаловедам, которые уже формируют техническое задание для разработки ответной технологии.
И если эту исследовательскую базу разбить, процесс адаптации затянется на долгие месяцы, что в итоге обернётся для ВСУ новыми потерями.
Не осознают потерю
Удары по объектам НИОКР планомерно лишают Украину технологического суверенитета.
Без институтов материаловедения, радиофизики, механики, органического синтеза государство обречено стать в лучшем случае ремесленной мастерской под открытым небом. Невозможно разработать собственное вооружение, управляемую ракету дальнего радиуса или автономный комплекс РЭБ без научного фундамента.
9 сентября, 14:16Киев останется без денег и технологий: майор ВСУ испугался политических перемен в ФРГУспех партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в ФРГ может лишить Киев масштабных финансовых вливаний со стороны Запада, посетовал в своем телеграм-канале майор Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов
Слом украинской фундаментальной науки гарантирует окончательную и тотальную зависимость Киева от иностранного НИОКР, выкрутить руки Зеленскому становится ещё проще. Любая задержка поставок из-за или смена настроения в европейских парламентах сразу превращается в военную катастрофу, потому что за спиной армии не останется собственных институтов, способных в случае чего "подхватить".
Злорадство на руинах научных корпусов – худший сорт политической слепоты. И теперь те немногие учёные, которые оставались работать во многом на энтузиазме и ради брони, видя такое отношение к себе, плюнут, соберут чемоданы и начнут искать способы, как перебраться через границу – потому что страна их не ценит.
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