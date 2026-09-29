ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию - 29.09.2026 Украина.ру
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ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию
ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию - 29.09.2026 Украина.ру
ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию
Министр обороны Украины Евгений Хмара экстренно отменил запланированные визиты в Германию и Норвегию из-за критической ситуации с противовоздушной обороной, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в оборонном ведомстве
2026-09-29T16:00
2026-09-29T16:01
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По их данным, участившиеся массированные удары по украинским объектам требуют от руководства министерства постоянного оперативного внимания. Все усилия ведомства сейчас перенаправлены на поиск способов экстренного противодействия атакам. В министерстве при этом заверили, что диалог с европейскими партнерами не останавливается — Хмара будет просить вооружения дистанционно. Защита неба от ударов остается критическим вопросом для украинских властей перед наступлением зимы. В августе, представляя Хмару на посту главы минобороны, Владимир Зеленский назвал тотальную нехватку средств на нужды ВСУ самым серьезным вызовом для государства. Он подчеркнул, что ключевым и бескомпромиссным приоритетом для ведомства перед наступлением зимы обязано стать обеспечение надежной противовоздушной обороны, которая сейчас не справляется с нагрузками.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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украина, германия, норвегия, вооруженные силы украины, украина.ру, новости
Украина, Германия, Норвегия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Новости

ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию

16:00 29.09.2026 (обновлено: 16:01 29.09.2026)
 
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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Министр обороны Украины Евгений Хмара экстренно отменил запланированные визиты в Германию и Норвегию из-за критической ситуации с противовоздушной обороной, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в оборонном ведомстве
По их данным, участившиеся массированные удары по украинским объектам требуют от руководства министерства постоянного оперативного внимания.
Все усилия ведомства сейчас перенаправлены на поиск способов экстренного противодействия атакам.
В министерстве при этом заверили, что диалог с европейскими партнерами не останавливается — Хмара будет просить вооружения дистанционно.
Защита неба от ударов остается критическим вопросом для украинских властей перед наступлением зимы. В августе, представляя Хмару на посту главы минобороны, Владимир Зеленский назвал тотальную нехватку средств на нужды ВСУ самым серьезным вызовом для государства. Он подчеркнул, что ключевым и бескомпромиссным приоритетом для ведомства перед наступлением зимы обязано стать обеспечение надежной противовоздушной обороны, которая сейчас не справляется с нагрузками.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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