https://ukraina.ru/20260929/pvo-na-predele-ministr-oborony-ukrainy-otmenil-poezdki-v-germaniyu-i-norvegiyu-1083498975.html

ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию

ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию - 29.09.2026 Украина.ру

ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию

Министр обороны Украины Евгений Хмара экстренно отменил запланированные визиты в Германию и Норвегию из-за критической ситуации с противовоздушной обороной, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в оборонном ведомстве

2026-09-29T16:00

2026-09-29T16:00

2026-09-29T16:01

украина

германия

норвегия

вооруженные силы украины

украина.ру

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/11/1081592347_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ed4c23cbebe87ecc5210491bc556eed7.jpg

По их данным, участившиеся массированные удары по украинским объектам требуют от руководства министерства постоянного оперативного внимания. Все усилия ведомства сейчас перенаправлены на поиск способов экстренного противодействия атакам. В министерстве при этом заверили, что диалог с европейскими партнерами не останавливается — Хмара будет просить вооружения дистанционно. Защита неба от ударов остается критическим вопросом для украинских властей перед наступлением зимы. В августе, представляя Хмару на посту главы минобороны, Владимир Зеленский назвал тотальную нехватку средств на нужды ВСУ самым серьезным вызовом для государства. Он подчеркнул, что ключевым и бескомпромиссным приоритетом для ведомства перед наступлением зимы обязано стать обеспечение надежной противовоздушной обороны, которая сейчас не справляется с нагрузками.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

украина

германия

норвегия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, германия, норвегия, вооруженные силы украины, украина.ру, новости