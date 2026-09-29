Спецпредставитель Путина обсудил с чиновниками США финал украинского конфликта - 29.09.2026 Украина.ру
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Спецпредставитель Путина обсудил с чиновниками США финал украинского конфликта
Спецпредставитель Путина обсудил с чиновниками США финал украинского конфликта - 29.09.2026 Украина.ру
Спецпредставитель Путина обсудил с чиновниками США финал украинского конфликта
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев накануне провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, сообщает агентство Reuters
2026-09-29T15:26
2026-09-29T15:33
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По информации источников, в числе участников были и высокопоставленные представители министерства финансов и министерства энергетики США.Стороны провели конструктивное обсуждение, главной темой которого стало урегулирование конфликта на Украине, а также детальный разбор возможных сценариев завершения боевых действий.Отдельной темой консультаций стали совместные экономические перспективы сторон. Американские и российские представители наметили контуры будущих совместных инициатив в области энергетики, которые могут быть запущены сразу после политического завершения украинского кризиса. На прошлой неделе Дмитриев переговорил в Нью-Йорке со специальными посланниками Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны также обсуждали пути мирного урегулирования и будущее сотрудничество между Москвой и Вашингтоном. Параллельно американские переговорщики провели закрытый раунд контактов и с украинской делегацией.Подробнее - в материале Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, вашингтон, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, украина.ру
Новости, США, Россия, Вашингтон, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина.ру

Спецпредставитель Путина обсудил с чиновниками США финал украинского конфликта

15:26 29.09.2026 (обновлено: 15:33 29.09.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев накануне провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, сообщает агентство Reuters
По информации источников, в числе участников были и высокопоставленные представители министерства финансов и министерства энергетики США.
Стороны провели конструктивное обсуждение, главной темой которого стало урегулирование конфликта на Украине, а также детальный разбор возможных сценариев завершения боевых действий.
Отдельной темой консультаций стали совместные экономические перспективы сторон. Американские и российские представители наметили контуры будущих совместных инициатив в области энергетики, которые могут быть запущены сразу после политического завершения украинского кризиса.
На прошлой неделе Дмитриев переговорил в Нью-Йорке со специальными посланниками Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны также обсуждали пути мирного урегулирования и будущее сотрудничество между Москвой и Вашингтоном. Параллельно американские переговорщики провели закрытый раунд контактов и с украинской делегацией.
Подробнее - в материале Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером сотрудничество России и США — CNN на сайте Украина.ру.
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