Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России" - 29.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260929/shag-k-eskalatsii-polsha-gotovitsya-vslepuyu-sbivat-rakety-pod-predlogom-ugrozy-iz-rossii-1083501660.html
Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России"
Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России" - 29.09.2026 Украина.ру
Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России"
Министерство обороны Польши в ближайшие дни изменит правила применения боевых истребителей и вертолетов против воздушных целей со стороны России, указало польское издание Rzeczpospolita
2026-09-29T17:00
2026-09-29T17:00
новости
польша
украина
россия
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg
Замглавы ведомства Цезарий Томчик заявил, что теперь польским военным разрешат открывать огонь на поражение без обязательной визуальной идентификации объекта пилотом. Это решение должно радикально ускорить реакцию сил ПВО на возможные нарушения воздушного пространства страны.Теперь приказ об уничтожении цели можно будет отдавать удаленно, опираясь на комплексные данные радаров, систем распознавания и сведения о нахождении объекта в бесполетной зоне. Также будут учитываться оперативные данные от украинских военных. После фиксации приборами пилот сможет атаковать цель с дистанции. В Минобороны Польши признали, что ранее подобные упрощенные процедуры открытия огня были предусмотрены исключительно для состояния войны или введения военного положения.Польские власти регулярно выступают с голословными заявлениями о якобы имевших место нарушениях воздушного пространства неопознанными объектами в ходе российских ударов по военным целям на Украине. В Москве подобные обвинения со стороны Варшавы неоднократно называли бездоказательными, подчеркивая, что никаких реальных улик польская сторона не предъявляет. Подробнее о "военной истерии" Польши - в материале Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной на сайте Украина.ру.
польша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_dae9aa1b7b6f213ce6cf913bddca8997.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, россия, минобороны, украина.ру
Новости, Польша, Украина, Россия, Минобороны, Украина.ру

Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России"

17:00 29.09.2026
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Министерство обороны Польши в ближайшие дни изменит правила применения боевых истребителей и вертолетов против воздушных целей со стороны России, указало польское издание Rzeczpospolita
Замглавы ведомства Цезарий Томчик заявил, что теперь польским военным разрешат открывать огонь на поражение без обязательной визуальной идентификации объекта пилотом.
Это решение должно радикально ускорить реакцию сил ПВО на возможные нарушения воздушного пространства страны.
Теперь приказ об уничтожении цели можно будет отдавать удаленно, опираясь на комплексные данные радаров, систем распознавания и сведения о нахождении объекта в бесполетной зоне. Также будут учитываться оперативные данные от украинских военных. После фиксации приборами пилот сможет атаковать цель с дистанции.
В Минобороны Польши признали, что ранее подобные упрощенные процедуры открытия огня были предусмотрены исключительно для состояния войны или введения военного положения.
Польские власти регулярно выступают с голословными заявлениями о якобы имевших место нарушениях воздушного пространства неопознанными объектами в ходе российских ударов по военным целям на Украине. В Москве подобные обвинения со стороны Варшавы неоднократно называли бездоказательными, подчеркивая, что никаких реальных улик польская сторона не предъявляет.
Подробнее о "военной истерии" Польши - в материале Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаУкраинаРоссияМинобороныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:35Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года
18:31Жизнь взаймы: госдолг Украины обновил исторический максимум
18:31Ассоциативный словарь Донбасса, премьера фильма "Особый пациент". 29 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:30"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл
18:21Невоенное решение вопроса Украины закрыли ещё в 2020 году! Школьников о жёстком сценарии на будущее
18:00Зрада Экспресс: международное людоловство. Как ТЦК похищает иностранных граждан
18:00"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября
18:00Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники
17:40Окопы далеко, льготы близко. Киев хочет получить статус прифронтового города — Wall Street Journal
17:30Война на истощение или обмен ядерными ударами? Сафранчук о трех сценариях для России, Украины и Запада
17:02Взять измором: почему Россия не идет в стремительное наступление на Украину
17:00Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России"
16:56Молитва Каина. Пронзительное стихотворение донецкой поэтессы Анны Ревякиной
16:10А вот это уже настоящая катастрофа для ВСУ: чего лишилась Украина после удара по Академии наук
16:00"Короли и капуста" – фильм-предвидение…
16:00ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию
15:36Милосердие по-неонацистски. Своих жаль, остальных можно и в пыль
15:32Власти Украины потеряли контроль над небом Киева и других городов. А скоро потеряют остальное
15:26Спецпредставитель Путина обсудил с чиновниками США финал украинского конфликта
14:57"Речь идет о выживании": Вилкул объявил о крахе экономики Кривого Рога из-за остановки заводов
Лента новостейМолния