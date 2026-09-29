https://ukraina.ru/20260929/shag-k-eskalatsii-polsha-gotovitsya-vslepuyu-sbivat-rakety-pod-predlogom-ugrozy-iz-rossii-1083501660.html

Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России"

Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России" - 29.09.2026 Украина.ру

Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России"

Министерство обороны Польши в ближайшие дни изменит правила применения боевых истребителей и вертолетов против воздушных целей со стороны России, указало польское издание Rzeczpospolita

2026-09-29T17:00

2026-09-29T17:00

2026-09-29T17:00

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украина.ру

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Замглавы ведомства Цезарий Томчик заявил, что теперь польским военным разрешат открывать огонь на поражение без обязательной визуальной идентификации объекта пилотом. Это решение должно радикально ускорить реакцию сил ПВО на возможные нарушения воздушного пространства страны.Теперь приказ об уничтожении цели можно будет отдавать удаленно, опираясь на комплексные данные радаров, систем распознавания и сведения о нахождении объекта в бесполетной зоне. Также будут учитываться оперативные данные от украинских военных. После фиксации приборами пилот сможет атаковать цель с дистанции. В Минобороны Польши признали, что ранее подобные упрощенные процедуры открытия огня были предусмотрены исключительно для состояния войны или введения военного положения.Польские власти регулярно выступают с голословными заявлениями о якобы имевших место нарушениях воздушного пространства неопознанными объектами в ходе российских ударов по военным целям на Украине. В Москве подобные обвинения со стороны Варшавы неоднократно называли бездоказательными, подчеркивая, что никаких реальных улик польская сторона не предъявляет. Подробнее о "военной истерии" Польши - в материале Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной на сайте Украина.ру.

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