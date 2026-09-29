Власти Украины потеряли контроль над небом Киева и других городов. А скоро потеряют остальное - 29.09.2026 Украина.ру
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Власти Украины потеряли контроль над небом Киева и других городов. А скоро потеряют остальное
Власти Украины потеряли контроль над небом Киева и других городов. А скоро потеряют остальное - 29.09.2026 Украина.ру
Власти Украины потеряли контроль над небом Киева и других городов. А скоро потеряют остальное
На Банковой фактически признали, что утратили контроль над небом большинства крупнейших городов – Киева, Одессы, Харькова
2026-09-29T15:32
2026-09-29T15:32
эксклюзив
киев
россия
украина
владимир зеленский
сергей корецкий
верховная рада
алексей гончаренко
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Центральная власть пытается переложить ответственность за разрушения на местные власти. Киевскому мэру досталось больше всего: его обвиняют в отсутствии достаточного количества укрытий, неподготовленности и развитости подземки, катастрофическом дефиците бомбоубежищ на пятом году войны.На фоне нехватки ракет и технологической неспособности сбивать реактивные "Герани" остро ощущается и дефицит денег. Новый премьер-министр Корецкий объявил о сокращении финансирования строительства, расходов на дорожное хозяйство, инвестиций в логистику. Крупные компании одна за другой объявляют о сокращениях штата и производства.Все это неминуемо приведет к сокращению поступлений в бюджет. Мелкий бизнес умирает тихо и незаметно. Пока незаметно. Оппозиция во всём винит лично Зеленского – прежде всего, за чудовищную коррупцию.Но в сентябре и украинских граждан, и власти волнует многое: удары по дата-центрам, которые привели к перебоям в связи, интернете, телевидении, цифровых системах. А последствия сентябрьской "войны городов" ещё предстоит осмыслить и прочувствовать – результат будет накопительный.К чему всё придёт – анализировали в своих соцсетях украинские и российские политики и эксперты.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*Украина в глубоком управленческом кризисе, который становится настоящим вызовом для государства. Речь идёт о том, что россияне бьют по дата-центрам, инфраструктуре. Очевидно, что мы плохо подготовлены к зиме. Очевидно, что мы всё время отстаём. Генпрокурор убежал, министры меняются один за другим, министерства объединяют и разделяют – полный бардак. Это и есть управленческий кризис.Причина его – сам Зеленский. В системе нет никаких сдержек и противовесов, в системе не работают никакие институции. Давайте вспомним как это всё началось. В 2019 году Зеленский становится президентом, он распускает парламент, объявляет досрочные выборы и набирает моно-большинство в парламент (действительно, исторический случай для Украины).И тем самым получает абсолютную власть. Теперь у нас всё проходит через него. Он 40 дней гонялся за Россией, чтобы принудить к миру на словах. В реальности мы потеряли порты. Он занялся портами, в это время Россия ударила по складам. Он взялся за склады, Россия ударила по дата-центрам.У нас уже часть телевидения не работает, перебои с интернетом. Скоро телемарафон не будет работать. Надо было защитить эти дата-центры, а не выделять на телемарафон 5 млрд гривен. Причина такого коллапса – отсутствие институций. Правительство должно было в рабочем порядке защитить критическую инфраструктуру. (…)Где наше ПВО? Вопрос к Зеленскому. Фактически с середины августа идёт одна бесконечная атака. Последние недели систематически уничтожается бизнес, инфраструктура, склады, дата-центры, стоят черноморские порты, железная дорога.Почему мы оказались абсолютно не готовы к реактивным российским шахедам. Более двух лет было понятно, что эта реактивная технология развивается, и более двух лет назад был прототип перехватчика этих шахедов. Где он? За это отвечает непосредственно верховный главнокомандующий –президент, и вопрос к нему. Мы проигрываем небо, а проигрывая небо, мы проиграем все.Украинский политик Дмитрий БыковМы, к сожалению, стремительно теряем небо над Киевом и Киевской областью. Зенитные реактивные дроны перехватчики, достигающие реактивных шахедов – до сих пор редкость. А о дешёвых зенитных ракетах против шахедов никто не позаботился, хотя даже опыт врага против наших дальнобойных дронов показывает эффективность применения таких ракет.Время было потеряно, год назад обсуждалось в экспертных кругах само применение дешёвых зенитных ракет, но Ставка Верховного Главнокомандующего и лично Зеленский решили пойти по пути инвестирования денег государства именно в проекты дешёвых зенитных дронов-перехватчиков, не дав ни копейки на зенитные ракеты.Это была серьезная ошибка, приведшая к сегодняшним трагическим событиям. Это к вопросу о том, как власть, которая должна решать проблемы народа, ошибается и приводит к непоправимым последствиям, которые даже частично трудно спрогнозировать.Всё имеет причинно-следственные связи, и только у идиотов есть какие-то навязчивые мысли, не связанные ни ретроспективой, ни перспективой, то есть ни взглядом в прошлое, ни взглядом в будущее...Украинский публицист Иван Яковина**Думаю, ещё три года назад нужна национальная программа перевода ключевых объектов, складов, военной, а потом и обычной промышленности в подземные помещения.Нужно очень много копать и создавать масштабную подземную инфраструктуру.Кстати, я думаю, что многие бизнесы сейчас бы с радостью перенесли свои дата-центры, склады, офисы и магазины под землю, если бы была возможность. То есть рыночный спрос на это все имеется, нужно его реализовать. Ещё раз хочу напомнить, что за 12(!) лет работы нынешнего мэра в Киеве построили НОЛЬ станций метро.Военный аналитик Михаил ЗвинчукГорящий Киев уже своего рода устойчивая тенденция осени. Легче подсчитать, сколько дней ВС РФ не били по украинской столице в сентябре. (…) Сейчас прослеживается более-менее рациональный подход к выбору объектов для поражения.Эффект российских ударов по украинской экономике — в первую очередь долгосрочный. Это можно увидеть в сравнении настроений украинцев в начале лета, когда они улюлюкали из-за горящих складов WB, и с концом сентября. Теперь радости как-то и нет, удары по нефтебазам в тыловых российских регионах уже не вызывают прежних эмоций, когда видишь, что внутри т.н.Украины за каждый такой налет прилетает всё больше.А на фоне грядущего урезания бюджета повода для позитива будет ещё меньше. Власти приняли решение заморозить бюджетные расходы по всем статьям, кроме первоочередных (полагаем, все понимают, что будет в приоритете). Дотационная экономика на то и дотационная, что зависит от кредитов и траншей с Запада.Из-за отсутствия поступлений запланированного международного финансирования власти срезают строительные и реновационные программы. И едва ли на этом всё закончится. Украинцев премьер Корецкий, по сути, призвал "затянуть пояса", а местные власти пересмотреть собственные бюджеты и отказаться от расходов, которые можно отложить.И в этом и заключается долгосрочная стратегия "войны городов": урон экономике становится всё сильнее, а восполнять бюджет всё тяжелее и тяжелее. Из-за этого под сокращение попадают соцпрограммы и другие статьи бюджета, которые власти считают неважными.Пренебрежительным отношением к собственному населению со стороны киевского режима уже никого не удивить. И это приведет к ещё большему оттоку людей, а значит и к уменьшению мобилизационного ресурса и вообще кадров для функционирования украинского государства.*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ**Внесён в реестр иноагентов в РФ
https://ukraina.ru/20260925/ne-v-seti-ostanetsya-li-ukraina-bez-interneta-posle-udarov-vs-rf-1083417033.html
https://ukraina.ru/20260928/khuzhe-chem-na-fronte-sotsiologi-obyavili-kiev-samym-depressivnym-gorodom-ukrainy-1083467224.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, киев, россия, украина, владимир зеленский, сергей корецкий, верховная рада, алексей гончаренко
Эксклюзив, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Корецкий, Верховная Рада, Алексей Гончаренко

Власти Украины потеряли контроль над небом Киева и других городов. А скоро потеряют остальное

15:32 29.09.2026
 
© REUTERS / Sergiy Chalyi
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© REUTERS / Sergiy Chalyi
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Банковой фактически признали, что утратили контроль над небом большинства крупнейших городов – Киева, Одессы, Харькова
Центральная власть пытается переложить ответственность за разрушения на местные власти. Киевскому мэру досталось больше всего: его обвиняют в отсутствии достаточного количества укрытий, неподготовленности и развитости подземки, катастрофическом дефиците бомбоубежищ на пятом году войны.
На фоне нехватки ракет и технологической неспособности сбивать реактивные "Герани" остро ощущается и дефицит денег. Новый премьер-министр Корецкий объявил о сокращении финансирования строительства, расходов на дорожное хозяйство, инвестиций в логистику. Крупные компании одна за другой объявляют о сокращениях штата и производства.
Все это неминуемо приведет к сокращению поступлений в бюджет. Мелкий бизнес умирает тихо и незаметно. Пока незаметно. Оппозиция во всём винит лично Зеленского прежде всего, за чудовищную коррупцию.
Но в сентябре и украинских граждан, и власти волнует многое: удары по дата-центрам, которые привели к перебоям в связи, интернете, телевидении, цифровых системах. А последствия сентябрьской "войны городов" ещё предстоит осмыслить и прочувствовать – результат будет накопительный.
К чему всё придёт – анализировали в своих соцсетях украинские и российские политики и эксперты.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
Украина в глубоком управленческом кризисе, который становится настоящим вызовом для государства. Речь идёт о том, что россияне бьют по дата-центрам, инфраструктуре. Очевидно, что мы плохо подготовлены к зиме. Очевидно, что мы всё время отстаём. Генпрокурор убежал, министры меняются один за другим, министерства объединяют и разделяют – полный бардак. Это и есть управленческий кризис.
Причина его – сам Зеленский. В системе нет никаких сдержек и противовесов, в системе не работают никакие институции. Давайте вспомним как это всё началось. В 2019 году Зеленский становится президентом, он распускает парламент, объявляет досрочные выборы и набирает моно-большинство в парламент (действительно, исторический случай для Украины).
И тем самым получает абсолютную власть. Теперь у нас всё проходит через него. Он 40 дней гонялся за Россией, чтобы принудить к миру на словах. В реальности мы потеряли порты. Он занялся портами, в это время Россия ударила по складам. Он взялся за склады, Россия ударила по дата-центрам.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
25 сентября, 09:44
Не в сети: останется ли Украина без интернета после ударов ВС РФС начала сентября российская армия целенаправленно наносит удары по дата-центрам и узлам связи на Украине. Это приведёт к проблемам со связью и "колоссальным" ценам на интернет, предупредил 24 сентября представитель точки обмена интернет-трафиком 1-IХ Анатолий Фроленков в комментарии украинскому государственному телеканалу "Общественное".
У нас уже часть телевидения не работает, перебои с интернетом. Скоро телемарафон не будет работать. Надо было защитить эти дата-центры, а не выделять на телемарафон 5 млрд гривен. Причина такого коллапса отсутствие институций. Правительство должно было в рабочем порядке защитить критическую инфраструктуру. (…)
Где наше ПВО? Вопрос к Зеленскому. Фактически с середины августа идёт одна бесконечная атака. Последние недели систематически уничтожается бизнес, инфраструктура, склады, дата-центры, стоят черноморские порты, железная дорога.
Почему мы оказались абсолютно не готовы к реактивным российским шахедам. Более двух лет было понятно, что эта реактивная технология развивается, и более двух лет назад был прототип перехватчика этих шахедов. Где он? За это отвечает непосредственно верховный главнокомандующий президент, и вопрос к нему. Мы проигрываем небо, а проигрывая небо, мы проиграем все.
Украинский политик Дмитрий Быков
Мы, к сожалению, стремительно теряем небо над Киевом и Киевской областью. Зенитные реактивные дроны перехватчики, достигающие реактивных шахедов до сих пор редкость. А о дешёвых зенитных ракетах против шахедов никто не позаботился, хотя даже опыт врага против наших дальнобойных дронов показывает эффективность применения таких ракет.
Время было потеряно, год назад обсуждалось в экспертных кругах само применение дешёвых зенитных ракет, но Ставка Верховного Главнокомандующего и лично Зеленский решили пойти по пути инвестирования денег государства именно в проекты дешёвых зенитных дронов-перехватчиков, не дав ни копейки на зенитные ракеты.
Это была серьезная ошибка, приведшая к сегодняшним трагическим событиям. Это к вопросу о том, как власть, которая должна решать проблемы народа, ошибается и приводит к непоправимым последствиям, которые даже частично трудно спрогнозировать.
Всё имеет причинно-следственные связи, и только у идиотов есть какие-то навязчивые мысли, не связанные ни ретроспективой, ни перспективой, то есть ни взглядом в прошлое, ни взглядом в будущее...
Украинский публицист Иван Яковина**
Думаю, ещё три года назад нужна национальная программа перевода ключевых объектов, складов, военной, а потом и обычной промышленности в подземные помещения.
Нужно очень много копать и создавать масштабную подземную инфраструктуру.
Кстати, я думаю, что многие бизнесы сейчас бы с радостью перенесли свои дата-центры, склады, офисы и магазины под землю, если бы была возможность. То есть рыночный спрос на это все имеется, нужно его реализовать. Ещё раз хочу напомнить, что за 12(!) лет работы нынешнего мэра в Киеве построили НОЛЬ станций метро.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2026
Вчера, 10:54
Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом УкраиныСреди всех граждан Украины наиболее тяжелое морально-психологическое состояние сейчас фиксируется у жителей Киева, заявил директор украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович со ссылкой на данные исследований
Военный аналитик Михаил Звинчук
Горящий Киев уже своего рода устойчивая тенденция осени. Легче подсчитать, сколько дней ВС РФ не били по украинской столице в сентябре. (…) Сейчас прослеживается более-менее рациональный подход к выбору объектов для поражения.
Эффект российских ударов по украинской экономике — в первую очередь долгосрочный. Это можно увидеть в сравнении настроений украинцев в начале лета, когда они улюлюкали из-за горящих складов WB, и с концом сентября. Теперь радости как-то и нет, удары по нефтебазам в тыловых российских регионах уже не вызывают прежних эмоций, когда видишь, что внутри т.н.Украины за каждый такой налет прилетает всё больше.
А на фоне грядущего урезания бюджета повода для позитива будет ещё меньше. Власти приняли решение заморозить бюджетные расходы по всем статьям, кроме первоочередных (полагаем, все понимают, что будет в приоритете). Дотационная экономика на то и дотационная, что зависит от кредитов и траншей с Запада.
Из-за отсутствия поступлений запланированного международного финансирования власти срезают строительные и реновационные программы. И едва ли на этом всё закончится. Украинцев премьер Корецкий, по сути, призвал "затянуть пояса", а местные власти пересмотреть собственные бюджеты и отказаться от расходов, которые можно отложить.
И в этом и заключается долгосрочная стратегия "войны городов": урон экономике становится всё сильнее, а восполнять бюджет всё тяжелее и тяжелее. Из-за этого под сокращение попадают соцпрограммы и другие статьи бюджета, которые власти считают неважными.
Пренебрежительным отношением к собственному населению со стороны киевского режима уже никого не удивить. И это приведет к ещё большему оттоку людей, а значит и к уменьшению мобилизационного ресурса и вообще кадров для функционирования украинского государства.
*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
**Внесён в реестр иноагентов в РФ
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ЭксклюзивКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей КорецкийВерховная РадаАлексей Гончаренко
 
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