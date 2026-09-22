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Герои СВО: и один в поле воин
Герои СВО: и один в поле воин - 22.09.2026 Украина.ру
Герои СВО: и один в поле воин
Младший сержант ВС РФ Ильнур Хисматов обнаружил украинскую ДРГ, уничтожил пять боевиков и не дал им атаковать российские позиции. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-22T07:49
2026-09-22T07:49
2026-09-22T07:53
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Хисматов выполнял боевую задачу по обороне российских позиций на одном из участков линии боевого соприкосновения. С наблюдательного поста он обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) врага, выдвигающуюся по лесополосе для атаки подразделения ВС РФ."Подпустив противника ближе к позициям, Ильнур активировал минное заграждение. После детонации он забросал противника ручными гранатами, уничтожив пять украинских боевиков. Понеся потери, противник был вынужден отступить", — говорится в сообщении ведомства.Действия Хисматова назвали "мужественными и самоотверженными", позволившими заблаговременно выявить намерения вражеской ДРГ и не допустить захвата российских позиций.О командире эвакуационной группы Андрее Котове - в публикации Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, минобороны, минобороны рф, вс рф, война на украине, сво, спецоперация, герои, боец, военнослужащий, армия россии, дрг
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Герои СВО: и один в поле воин
07:49 22.09.2026 (обновлено: 07:53 22.09.2026)
Младший сержант ВС РФ Ильнур Хисматов обнаружил украинскую ДРГ, уничтожил пять боевиков и не дал им атаковать российские позиции. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны РФ
Хисматов выполнял боевую задачу по обороне российских позиций на одном из участков линии боевого соприкосновения. С наблюдательного поста он обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) врага, выдвигающуюся по лесополосе для атаки подразделения ВС РФ.
"Подпустив противника ближе к позициям, Ильнур активировал минное заграждение. После детонации он забросал противника ручными гранатами, уничтожив пять украинских боевиков. Понеся потери, противник был вынужден отступить", — говорится в сообщении ведомства.
Действия Хисматова назвали "мужественными и самоотверженными", позволившими заблаговременно выявить намерения вражеской ДРГ и не допустить захвата российских позиций.
О командире эвакуационной группы Андрее Котове - в публикации Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.