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Герои СВО: и один в поле воин

Герои СВО: и один в поле воин - 22.09.2026 Украина.ру

Герои СВО: и один в поле воин

Младший сержант ВС РФ Ильнур Хисматов обнаружил украинскую ДРГ, уничтожил пять боевиков и не дал им атаковать российские позиции. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны РФ

2026-09-22T07:49

2026-09-22T07:49

2026-09-22T07:53

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Хисматов выполнял боевую задачу по обороне российских позиций на одном из участков линии боевого соприкосновения. С наблюдательного поста он обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) врага, выдвигающуюся по лесополосе для атаки подразделения ВС РФ."Подпустив противника ближе к позициям, Ильнур активировал минное заграждение. После детонации он забросал противника ручными гранатами, уничтожив пять украинских боевиков. Понеся потери, противник был вынужден отступить", — говорится в сообщении ведомства.Действия Хисматова назвали "мужественными и самоотверженными", позволившими заблаговременно выявить намерения вражеской ДРГ и не допустить захвата российских позиций.О командире эвакуационной группы Андрее Котове - в публикации Герои СВО: эвакуировал из зоны боёв около тысячи человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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