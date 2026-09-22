"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр" - 22.09.2026 Украина.ру
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"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр"
"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр" - 22.09.2026 Украина.ру
"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр"
Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска новейшие системы поражения воздушных целей ближнего рубежа "Зубр". Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе "Ростеха"
2026-09-22T08:24
2026-09-22T08:24
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Отмечается, что системы, предназначенные для работы на ближнем рубеже ПВО, самостоятельно обнаруживают воздушные угрозы и передают целеуказания средствам поражения."Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новейшие системы поражения воздушных целей "Зубр". Они прикрывают важные объекты, работая по малоразмерным низколетящим целям", — говорится в сообщении пресс-службы.По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей. Он может использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться в единую эшелонированную архитектуру противодроновой защиты. Образуя единый контур ПВО с более крупными комплексами, в том числе с "Панцирями"."После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает её плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов", — подчеркнул Оздоев.О способности Запада помогать киевскому режиму и некоторых аспектах СВО - в материале Дениса Рудометова Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр"

08:24 22.09.2026
 
© Фото : Высокоточные комплексы/TelegramКомплекс мониторинга и контроля воздушного пространства "Зубр"
Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства Зубр - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото : Высокоточные комплексы/Telegram
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Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска новейшие системы поражения воздушных целей ближнего рубежа "Зубр". Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе "Ростеха"
Отмечается, что системы, предназначенные для работы на ближнем рубеже ПВО, самостоятельно обнаруживают воздушные угрозы и передают целеуказания средствам поражения.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новейшие системы поражения воздушных целей "Зубр". Они прикрывают важные объекты, работая по малоразмерным низколетящим целям", — говорится в сообщении пресс-службы.
По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей. Он может использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться в единую эшелонированную архитектуру противодроновой защиты. Образуя единый контур ПВО с более крупными комплексами, в том числе с "Панцирями".
"После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает её плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов", — подчеркнул Оздоев.
О способности Запада помогать киевскому режиму и некоторых аспектах СВО - в материале Дениса Рудометова Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины.
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