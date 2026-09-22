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"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр"

"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр" - 22.09.2026 Украина.ру

"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр"

Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска новейшие системы поражения воздушных целей ближнего рубежа "Зубр". Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе "Ростеха"

2026-09-22T08:24

2026-09-22T08:24

2026-09-22T08:24

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Отмечается, что системы, предназначенные для работы на ближнем рубеже ПВО, самостоятельно обнаруживают воздушные угрозы и передают целеуказания средствам поражения."Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новейшие системы поражения воздушных целей "Зубр". Они прикрывают важные объекты, работая по малоразмерным низколетящим целям", — говорится в сообщении пресс-службы.По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей. Он может использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться в единую эшелонированную архитектуру противодроновой защиты. Образуя единый контур ПВО с более крупными комплексами, в том числе с "Панцирями"."После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает её плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов", — подчеркнул Оздоев.О способности Запада помогать киевскому режиму и некоторых аспектах СВО - в материале Дениса Рудометова Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, ростех, пво, дроны, беспилотники, бпла, вс рф, армия россии, впк, поставки, поставщики, новости, оружие, сво