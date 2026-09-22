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"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр"
"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр" - 22.09.2026 Украина.ру
"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр"
Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска новейшие системы поражения воздушных целей ближнего рубежа "Зубр". Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе "Ростеха"
2026-09-22T08:24
2026-09-22T08:24
2026-09-22T08:24
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Отмечается, что системы, предназначенные для работы на ближнем рубеже ПВО, самостоятельно обнаруживают воздушные угрозы и передают целеуказания средствам поражения."Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новейшие системы поражения воздушных целей "Зубр". Они прикрывают важные объекты, работая по малоразмерным низколетящим целям", — говорится в сообщении пресс-службы.По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей. Он может использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться в единую эшелонированную архитектуру противодроновой защиты. Образуя единый контур ПВО с более крупными комплексами, в том числе с "Панцирями"."После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает её плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов", — подчеркнул Оздоев.О способности Запада помогать киевскому режиму и некоторых аспектах СВО - в материале Дениса Рудометова Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростех, пво, дроны, беспилотники, бпла, вс рф, армия россии, впк, поставки, поставщики, новости, оружие, сво
Украина.ру, Россия, Ростех, ПВО, дроны, беспилотники, БПЛА, ВС РФ, Армия России, ВПК, поставки, поставщики, Новости, оружие, СВО
"Ростех" поставил войскам новейшие системы ПВО ближнего рубежа "Зубр"
Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска новейшие системы поражения воздушных целей ближнего рубежа "Зубр". Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе "Ростеха"
Отмечается, что системы, предназначенные для работы на ближнем рубеже ПВО, самостоятельно обнаруживают воздушные угрозы и передают целеуказания средствам поражения.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новейшие системы поражения воздушных целей "Зубр". Они прикрывают важные объекты, работая по малоразмерным низколетящим целям", — говорится в сообщении пресс-службы.
По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей. Он может использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться в единую эшелонированную архитектуру противодроновой защиты. Образуя единый контур ПВО с более крупными комплексами, в том числе с "Панцирями".
"После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает её плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов", — подчеркнул Оздоев.
О способности Запада помогать киевскому режиму и некоторых аспектах СВО - в материале Дениса Рудометова Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.