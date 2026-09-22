Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева - 22.09.2026 Украина.ру
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Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева
Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева - 22.09.2026 Украина.ру
Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева
Французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил шаги по установлению взаимного моратория между Россией и Украиной на удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, передает агентство Reuters
2026-09-22T07:28
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После глава Франции охарактеризовал состоявшийся диалог как исключительно конструктивный и продуктивный. Он подчеркнул, что ключевым элементом переговоров стала тема защиты украинских территорий и необходимость оперативного предоставления Киеву современных средств противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики.В своих соцсетях французский президент подтвердил намерение совместно с американским коллегой добиваться прекращения обоюдных атак на объекты энергетики. Кроме того, он высказался в поддержку запуска полноценного переговорного процесса, направленного на мирное разрешение конфликта. Сразу после переговоров с главой Белого дома Макрон провел встречу с Владимиром Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась в здании резиденции постоянного представителя Франции при всемирной организации.Дипломатическая активность лидеров проходит на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, общеполитические дебаты которой официально открываются 22 сентября. В рамках этой рабочей недели в Нью-Йорке соберутся руководители государств, главы правительств и министры со всего мира. Делегацию от Российской Федерации на мероприятии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, чье прибытие в США намечено на 22 сентября, а официальное обращение к участникам сессии запланировано на 26 сентября.Подробнее - в материале Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, россия, нью-йорк, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, оон, украина.ру
Новости, США, Россия, Нью-Йорк, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, Украина.ру

Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева

07:28 22.09.2026 (обновлено: 07:47 22.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил шаги по установлению взаимного моратория между Россией и Украиной на удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, передает агентство Reuters
После глава Франции охарактеризовал состоявшийся диалог как исключительно конструктивный и продуктивный.
Он подчеркнул, что ключевым элементом переговоров стала тема защиты украинских территорий и необходимость оперативного предоставления Киеву современных средств противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики.
В своих соцсетях французский президент подтвердил намерение совместно с американским коллегой добиваться прекращения обоюдных атак на объекты энергетики. Кроме того, он высказался в поддержку запуска полноценного переговорного процесса, направленного на мирное разрешение конфликта.
Сразу после переговоров с главой Белого дома Макрон провел встречу с Владимиром Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась в здании резиденции постоянного представителя Франции при всемирной организации.
Дипломатическая активность лидеров проходит на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, общеполитические дебаты которой официально открываются 22 сентября. В рамках этой рабочей недели в Нью-Йорке соберутся руководители государств, главы правительств и министры со всего мира.
Делегацию от Российской Федерации на мероприятии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, чье прибытие в США намечено на 22 сентября, а официальное обращение к участникам сессии запланировано на 26 сентября.
Подробнее - в материале Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России на сайте Украина.ру.
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