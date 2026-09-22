https://ukraina.ru/20260922/vklinilsya-v-peregovory-makron-predlozhil-trampu-svoy-plan-moratoriya-dlya-kieva-1083345294.html

Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева

Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева - 22.09.2026 Украина.ру

Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева

Французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудил шаги по установлению взаимного моратория между Россией и Украиной на удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, передает агентство Reuters

2026-09-22T07:28

2026-09-22T07:28

2026-09-22T07:47

новости

сша

россия

нью-йорк

эммануэль макрон

дональд трамп

владимир зеленский

оон

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042580046_0:25:3078:1756_1920x0_80_0_0_357adf676805d8f5e266d778878b98b7.jpg

После глава Франции охарактеризовал состоявшийся диалог как исключительно конструктивный и продуктивный. Он подчеркнул, что ключевым элементом переговоров стала тема защиты украинских территорий и необходимость оперативного предоставления Киеву современных средств противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики.В своих соцсетях французский президент подтвердил намерение совместно с американским коллегой добиваться прекращения обоюдных атак на объекты энергетики. Кроме того, он высказался в поддержку запуска полноценного переговорного процесса, направленного на мирное разрешение конфликта. Сразу после переговоров с главой Белого дома Макрон провел встречу с Владимиром Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась в здании резиденции постоянного представителя Франции при всемирной организации.Дипломатическая активность лидеров проходит на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, общеполитические дебаты которой официально открываются 22 сентября. В рамках этой рабочей недели в Нью-Йорке соберутся руководители государств, главы правительств и министры со всего мира. Делегацию от Российской Федерации на мероприятии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, чье прибытие в США намечено на 22 сентября, а официальное обращение к участникам сессии запланировано на 26 сентября.Подробнее - в материале Макрон желает подтолкнуть Трампа "к правильным решениям" по Украине и России на сайте Украина.ру.

сша

россия

нью-йорк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, нью-йорк, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, оон, украина.ру