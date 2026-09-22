Реальность фантастики и фантастическая реальность. 160 лет Герберту Джорджу Уэллсу
© Фото : Открытый источникРоман Подобедов "Ленин беседует с Гербертом Уэллсом", 1984 год
© Фото : Открытый источник
Герберт Уэллс, родившийся 21 сентября 1866 года, считается одним из создателей фантастической литературы, а точнее – такого его направления как социальная фантастика. Если у Жюля Верна главный герой – инженер, а сюжет завязан на какое-то изобретение или открытие, то у Уэллса, чаще всего – обычный обыватель, попадающий в необычайные обстоятельства
В какой-то степени Уэллс и Верн – оппоненты. Верн – технооптимист. Наука и техника у него улучшают жизнь людей, помогают спастись из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. Уэллс же – скептик. В его произведениях научные открытия создают угрозу нормальной человеческой жизни, разрушают общество.
Вот, например, "Человек-невидимка" – автор уникального открытия становится уникальным же преступником и пытается подчинить себе всё человечество (правда, он оказывается не в силах справиться даже с жителями небольшого английского городка).
Вот "Машина времени" и "Война миров" – два прогноза развития современного Уэллсу человеческого общества, в которых происходит полный, вплоть до биологического, разрыв между производителями и потребителями материальных ценностей. В первом произведении морлоки вывелись из пролетариев путём биологической эволюции, а во втором – прилетели с Марса, но не суть.
Техноскепсис и социально-политический консерватизм приводят иногда к просто удивительной слепоте. Вот, например, типично уэллсовская антиутопия "Самовластье мистера Парэма" (в оригинале – "автократия", Бог весть почему переводчик использовал именно это слово), написанная в 1930 году.
С одной стороны – предвидение установления тоталитарной диктатуры и новой Мировой войны (она же, но в ином техническом обрамлении, описывается в романе "Война в воздухе").
16 октября 2023, 02:52Предвидение Жюль Верна: за сто с лишком лет до глобального потепленияМесто Жюля Верна в мировой литературе неоднозначное. С одной стороны, его произведения относятся к "несерьёзному" жанру, с другой – он предсказал практически всю технику XX века – от подводной лодки до вертолёта. Впрочем, масштаб его предсказаний значительно больше, а их актуальность иногда просто пугает
С другой – войну прекращает группа олигархов, которым, оказывается война не выгодна – мешает торговать. Такой, знаете ли, отзвук характерного для рубежа XIX-XX веков мнения, что большая европейская война более невозможна, поскольку все страны связаны экономически. Впрочем, в 1930-х действительно могло казаться, что войну приближают политики, а крупный бизнес смотрит на это в ужасе…
Забавный момент. Уэллс описывает морское сражение между британским и американским флотами. Сражение вообще в духе Лиссы или даже Саламина – гигантские супердредноуты пытаются друг друга таранить и брать на абордаж (впрочем, фиаско Гранд Флита в Ютландском сражении как бы намекает…) и демонстрирует поразительный пример технического антипрогноза:
"Огромный американский авианосец "Саратога" тоже был вовлечён в эту мрачную и зловещую пляску смерти; (…) он уже не мог ничем помочь своим аэропланам, зато его восьмидюймовые орудия били по врагу так метко и неутомимо, что он единственный уцелел в этой схватке".
© Фото : "Военный альбом"Взлёт торпедоносцев Douglas TBD-1 Devastator с авианосца "Саратога", 1941 год
Взлёт торпедоносцев Douglas TBD-1 Devastator с авианосца "Саратога", 1941 год
А ведь Уэллсу пришлось услышать о Перл-Харборе, Мидуэе и Иводзиме. Да и "Саратога" погибла при его жизни – авианосец был потоплен 25 июля 1946 года во время испытаний ядерного оружия на атолле Бикини, а сам писатель скончался 13 августа, несколько дней не дожив до 80-летия.
Но и до этого был в жизни Уэллса и случай, когда реальность его фантастики столкнулась с новой реальностью – вполне фантастической. 6 октября 1920 года он встретился в Кремле с Владимиром Лениным*.
На основании поездки в Советскую Россию Уэллс написал публицистическую книгу (а он писал не только фантастику – в его активе масса классических романов) "Россия во мгле". Глава "Кремлёвский мечтатель" – авторское изложение беседы.
Для советской пропаганды эта книга Уэллса была находкой – писатель с мировым именем с нескрываемым сочувствием следит за событиями в Советской России, даёт высокую оценку Ленину, критикует его планы и при этом оказывается кругом неправ (по части критики, разумеется). Планы Ленина оказались круче провидческого дара знаменитого фантаста. Профит.
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Что характерно, через три десятка лет после изучения этого текста в школе могу сказать, что советская пропаганда, в общем-то, не погрешила против истины. Уэллс действительно не смог оценить реалистичность ленинских планов.
Всего в тексте "Кремлевского мечтателя" я выделил пять тем.
1. Судьба городов
© Василий СтоякинИсаак Бродский "В.И. Ленин в Смольном", 1930 год. ГТГ
© Василий Стоякин
Исаак Бродский "В.И. Ленин в Смольном", 1930 год. ГТГ
Уэллс полагает, что город – порождение торговли и в случае исчезновения торговли (как в его "Войне в воздухе") города исчезнут. Уэллс был поражён тем, что в Москве большинство магазинов были закрыты. Ленин согласился в том смысле, что города станут меньше.
Тема вообще развития в реальности не получила, потому что торговля пока что не исчезла. Разве что с победой коммунизма, когда на смену торговле должно прийти распределение, объёмы логистики действительно должны бы уменьшиться. Но города, видимо, всё равно остались бы центрами производства, науки и культуры. Да и коммунизм ещё не победил.
2. Утопия электрификации
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Помните ленинскую формулу "коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны"? Уэллс счёл электрификацию (по крайней мере, в России) утопией.
Именно этот момент самый популярный в советской пропаганде, поскольку тут английский фантаст уж очень явно опростоволосился. На самом деле, как мы знаем, ничего особенно утопичного в ленинском плане ГОЭЛРО не было (он вообще готовился ещё до революции), а электрификация действительно обеспечила индустриализацию СССР.
Мне вот трудно понять, что именно составило проблему для Уэллса. Скорее всего, сама по себе идея прыжка через этап, которой выглядела электрификация в разрушенной гражданской войной России. Да и планы такого масштаба в мире того времени были наперечёт.
Штеровская ГРЭС в г. Миусинск ЛНР (существовала в 1926-83 годах). Фото из социальных сетей
Штеровская ГРЭС в г. Миусинск ЛНР (существовала в 1926-83 годах). Фото из социальных сетей
3. Сельское хозяйство
По мнению Ленина, будущее – за индустриализированными крупными аграрными предприятиями, в которых на земле будут работать не крестьяне, а сельскохозяйственные рабочие.
С экономической точки зрения, так и оказалось. Крупное хозяйство действительно даёт хорошие результаты при специализированном товарном производстве.
2 октября 2021, 10:33Уэллс и феминизм: «Анна-Вероника»Герберта Джорджа Уэллса мы знаем как великого писателя-фантаста. И хотя фантастика считается литературой второсортной, развлекательной, представить себе современную культуру без «Человека-невидимки», «Машины времени» и «Войны миров» просто невозможно. Однако круг литературных интересов Уэллса фантастикой отнюдь не ограничивался
В СССР выбор сделали в пользу производственной кооперации. В Европе и США значительную часть продукции производят фермерские хозяйства, которые искусственно удерживаются на плаву за счёт сдерживания производства и, соответственно, сохранения довольно высоких цен на продовольствие. Причём делается это из соображений социальных – для обеспечения работой массы людей (собственно, функция малого и среднего бизнеса именно такая).
Так что формально Ленин был прав, но реальность вносит поправки в идеальную схему – сохраняется разнообразие моделей аграрного производства, пусть даже и ценой меньшей экономической эффективности.
4. Пути эволюции капитализма
© Фото : Открытый источникМаксим Горький и Герберт Уэллс, 1920 год
© Фото : Открытый источник
Максим Горький и Герберт Уэллс, 1920 год
Уэллс считал возможным эволюционное совершенствование капитализма. По мнению Ленина, "современный капитализм неисправимо алчен, расточителен и глух к голосу рассудка".
Сейчас мы можем с уверенностью сказать, прав был именно Ленин за вычетом одного пункта – капитализм обладает инстинктом самосохранения, страхом. Именно это сделало возможной конвергенцию систем – под угрозой революции и разрушительной войны со странами социализма капитализм эволюционировал в сторону очеловечивания. Это было следствием не воспитательной работы Уэллса, а неуступчивости Ленина.
Однако, стоило капитализму избавиться от глобальной конкуренции, как флёр "человечности" довольно быстро рассеялся.
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5. Войны и империализм
По мнению Уэллса, войны порождаются националистическим империализмом. Ленин прозорливо обратил внимание на "республиканский империализм" США и спрогнозировал, что предлагаемый определёнными кругами американского бизнеса союз Америки с Советской Россией может привести к новой мировой войне (в результате получилось не так, ну да ведь и союза России с США не произошло).
Итак, в двух случаях из пяти прогноз Ленина оказался безусловно правильным, ещё в двух – в основном правильным, с некоторыми уточнениями, и только в одном умозрительном случае (пункт первый) прийти к определённым выводам нельзя. В общем, Уэллс, назвавший Ленина "кремлёвским мечтателем", в действительно сам оказался мечтателем и фантазёром.
© Фото : Открытый источникГерберт Уэллс в Москве, 1934 год
© Фото : Открытый источник
Герберт Уэллс в Москве, 1934 год
Собственно, так и оценил его сам Ленин. По словам Троцкого он комментировал эту встречу так:
"Ну и мещанин! Ну и филистер!!" – повторял он, приподымая над столом обе руки, смеясь и вздыхая тем смехом и тем вздохом, какие у него характеризовали некоторый внутренний стыд за другого человека".
Ну так Уэллс такой и был. Простой британский обыватель, верноподданный его величества Георга V. Как писал Лев Толстой:
"Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что всё, что он делает как англичанин, несомненно хорошо".
* Особенно смешно читать это название если вспомнить, что в 1915 году Уэллс присоединился к проекту Велемира Хлебникова "Общество председателей Земного шара". Ну вот кто б ещё критиковал утопические мечтания?
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