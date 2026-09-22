https://ukraina.ru/20260922/tselili-v-zavody-i-doma-pvo-nochyu-sbila-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1083345631.html

Целили в заводы и дома: ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией

Целили в заводы и дома: ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией - 22.09.2026 Украина.ру

Целили в заводы и дома: ПВО ночью сбила сотни вражеских дронов над Россией

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и ликвидировали 297 украинских беспилотников над РФ, сообщило 22 сентября Минобороны

2026-09-22T07:59

2026-09-22T07:59

2026-09-22T08:07

сво

спецоперация

россия

ульяновская область

крым

мирошник

вооруженные силы украины

минобороны

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg

По данным оборонного ведомства, атака была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей, а также над Крымом. Серьезному налету подверглась Самарская область, где целью украинских формирований стали промышленные предприятия. Глава региона Вячеслав Федорищев в канале на платформе "Макс" сообщил, что военные и мобильные огневые группы сбили десятки беспилотников. По словам губернатора, в результате падения обломков зафиксированы повреждения гражданских объектов, включая частные жилые дома и автомобили. Еще 28 беспилотников ликвидировали в небе над Воронежем и 14 районами области. Руководитель региона Александр Гусев уточнил, что, по предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Единственным последствием падения обломков на данный момент стало повреждение одного дачного дома.Наиболее массированный удар приняла на себя Ростовская область, где средства ПВО уничтожили более 70 дронов. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что атака отражалась сразу в семи районах: Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Шолоховском, Чертковском и Азовском. Каких-либо сведений о разрушениях на земле или пострадавших из этих районов не поступало.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

россия

ульяновская область

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, ульяновская область, крым, мирошник, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру