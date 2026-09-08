https://ukraina.ru/20260908/otdokhnut-lyuboy-tsenoy-chem-krym-vstrechaet-turistov-v-unikalnom-turisticheskom-sezone--2026--1083078421.html

Отдохнуть любой ценой: чем Крым встречает туристов в уникальном туристическом сезоне – 2026

Отдохнуть любой ценой: чем Крым встречает туристов в уникальном туристическом сезоне – 2026 - 08.09.2026 Украина.ру

Отдохнуть любой ценой: чем Крым встречает туристов в уникальном туристическом сезоне – 2026

Украина угрожала Крыму "тотальным блэкаутом", перерезанием логистики и другими неприятностями. Получилось? Конечно, нет. Хотя определенные сложности в этом сезоне, конечно, были.

2026-09-08T17:12

2026-09-08T17:12

2026-09-08T17:12

эксклюзив

крым

ялта

украина

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Кстати, интересный вопрос: зачем угрожать своим же гражданам, пусть и бывшим? Неужели в Киеве думают, что если устроить в Крыму блэкаут, крымчане массово побегут получать украинские паспорта?Постоянные завывания "Крым будет украинским, или безлюдным" ни на кого здесь не действуют. Крымчане слышат их с 2014 года.Или это просто бессильная злоба?Сезон-2026Этим летом в Крыму были отключения света, кое-где перебои с водой. Но "тотального блэкаута" не было. Сейчас уже почти всё пришло в норму. Крым опять живёт обычной жизнью. Свет в основном есть (кроме аварийных отключений, но это уже стало редкостью). На ЮБК электричество есть круглосуточно. Отдыхающие не жалуются. А они и не жаловались: блэкауты июля и августа отдыхающие и отели Крыма пережили на электрогенераторах и пауэрбанках.Вода есть, с ней практически и не было проблем, кроме отдельных районов (например, в Евпатории и в Феодосии на верхних этажах многоэтажек).Вот как описал один из отдыхающих свой быт в Ялте в августе 2026:"Ну что, я в Ялте уже неделю. Свет выключают. Но пельмени в холодильнике не разморозились. Телефон ни разу не разрядился в ноль. Вода есть. Так что ни разу не пожалел, что приехал". Продуктовая корзинаС едой никаких проблем не было и нет. Крым давно обеспечивает себя продуктами сам. И даже отправляет многое за пределы республики. Например, фрукты и овощи, рыбу, креветки, вино, коньяк...Много было видео и разговоров, что продукты в Крыму этим летом "страшно подорожали". Некоторые подорожали, правда. Но не критично, не в несколько раз. А некоторые даже подешевели! Например, сезонные овощи и фрукты. Что-то дорожало и потом резко дешевело: сахар, мука, птица.Вообще, в Крыму всегда был и есть большой разброс цен. И один и тот же кефир или пачку сахара можно купить с разницей в полтора-два раза.Объясняется это просто: есть торговые точки, которые работают "для отдыхающих" и хотят урвать свою прибыль. А есть те, которые работают больше на местного потребителя. А местный ищет "синие ценники" - так называемые "социальные товары", на которые установлена фиксированная цена.Поэтому причитания девушек-блогеров в духе "купила в Ялте три помидора, кило картошки, кефир и молоко на 650 рублей!" - да, это может оказаться правдой. Но девушка просто не захотела походить и повыбирать, не узнала цены у местных.Если зайти на крымский рынок в начале сентября, видишь цены: арбузы - 35 рублей, дыни - 50-70, персики - 60-120, виноград - 100, огурцы и помидоры - 50-130, малина - 300-500 рублей за килограмм. Тушку цыплёнка можно купить по 250 - 300 рублей, свинина - 350-450.По официальным данным, товары в Крыму в июле подорожали на 8%.Никаких проблем нет с молочными продуктами, хлебом, сахаром, мукой и крупами. Ассортимент продуктов в крымских магазинах - широчайший, прилавки завалены.Бархатный сезонА что же с курортным сезоном? Провал, как предрекала украинская пропаганда, или нет?В Крыму уже начался так называемый бархатный сезон. Вода в море - очень тёплая, около 23 градусов. Это редкий период, когда температура воды может быть выше температуры воздуха.Отдыхающих примерно столько же, как обычно в это время. В июле и августе, когда Украина запускала по Крыму максимальное число дронов, многие боялись ехать на отдых, отменяли поездки, отели Крыма снижали цены на 30-50%. Крупные отели и санатории привлекли таким образом много клиентов. Причём много отдыхающих было из самого Крыма, Симферополя, из Донецка и Луганска, Ростова и близлежащих регионов.В крупных отелях продолжали работать рестораны и спа-центры, а ночная набережная встречала отдыхающих гулом электрогенераторов и работающими кафе, кофейнями и магазинчиками. Так что экстремального в отдыхе, по сути, ничего и не было. Но более мелкие отели, конечно, пострадали от отсутствия отдыхающих. Некоторые даже вынуждены были временно закрыться.Итоги подведут после окончания сезона. Правительство Крыма уже помогает туристической отрасли - и помогать продолжит. Тем более, сезон продолжается. Многие приехали сейчас, пропустив июль и август.Сегодня работают отели и рестораны. А единственное, что создаёт проблемы в Крыму и местным жителям, и отдыхающим - это бензин. Вернее, его нехватка.Бензин по 100. Но его не хватаетПравительство субсидирует топливо "по 100 рублей". Да, бензин "по 100" есть. Но, к сожалению, его количество резко ограничено. Наливают по 20 литров в бак, по очереди. Народ занимает места в очереди рано утром. Сохраняется ажиотажный спрос.Поэтому те, кто едет на своей машине, везут в Крым канистры "с материка". Конечно, бензин можно купить и подороже - 150-200 рублей за литр. За эти деньги зальют и полный бак, и канистру - без вопросов. Но цена кусается.Севастополь, по данным Росстата, остается регионом с самым дорогим бензином в России. 92-й стоил в августе в среднем почти 140 рублей за литр, 95-й - 182 рубля. При этом очень много жалоб у автомобилистов на качество топлива.Это, пожалуй, главная проблема сегодняшнего Крыма. Но все надеются, что она скоро решится.Даже сейчас не сравнить ситуацию с июлем - началом августа, когда бензин был по 300 - либо его вообще не было. Так что жизнь в Крыму почти вошла в обычную колею.Музыканты играют на набережных, в кофейнях варят кофе, в кафе предлагают крымские чебуреки и шашлык. Народ зазывают на экскурсии: "Через пять минут уходит теплоход на Ласточкино гнездо!"Крым – не украинский: из-за чего разгорелся скандал с ООН

https://ukraina.ru/20260907/krym--rossiyskiy-ukraina-vystupila-protiv-oon-1083054523.html

https://ukraina.ru/20260817/v-krymu-budet-ad-i-kurortnyy-sezon-dlya-dronov-kakie-ugrozy-so-storony-ukrainy-sbylis-1082536650.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, крым, ялта, украина