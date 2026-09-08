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Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по Украине

Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по Украине - 08.09.2026 Украина.ру

Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по Украине

Спецпредставители президента США Дональда Трампа привезли в Киев из Москвы пару неплохих идей урегулирования конфликта на Украине. Об этом 8 сентября заявил журналистам Владимир Зеленский

2026-09-08T12:57

2026-09-08T12:57

2026-09-08T12:58

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Зять американского президента Джаред Кушнер говорил о "пакете мира" - мерах по урегулированию конфликта на Украине, отметил Зеленский. По его словам, в этом "пакете" была "пара идей, действительно, очень неплохих"."Что касается пакета мира, про который говорил Кушнер, и новых идеях: я вам скажу, что, действительно пару идей было очень неплохих, достойных. И чтобы их актуализировать и сделать дееспособными, и будет ли результат - я вообще не знаю", - рассказал Зеленский журналистам.Он отметил, что ещё надо проработать эти идеи с американцами, уточнить детали."Я не могу сказать сейчас в медийном пространстве эти идеи", - заявил Зеленский. На минувших выходных спецпредставители президента США бизнесмены Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, где провели переговоры на тему урегулирования конфликта на Украине. Затем они прибыли в Киев, где провели переговоры с украинскими чиновниками и силовиками, а также официальными лицами ЕС и Британии.После этого Джаред Кушнер заявил, что США готовят новый комплекс мер, направленный на завершение конфликта на Украине. По его словам, есть некие "новые идеи", а целью усилий Вашингтона является установление долгосрочного мира. В целом он остался доволен переговорами в Москве и Киеве.Российские и западные эксперты в основном скептически оценили итоги нового турне Уиткоффа и Кушнера. По их данным, "челночная дипломатия" Вашингтона не принесла заметных результатов. Таких оценок придерживались обозреватели, в частности, Financial Times.На Украине также не заметили повода для позитива и не разделили оптимизма зятя президента яСША."Это был не прорыв. Они приехали с ещё худшими условиями, чем мы имели до. Если раньше не требовалось изменений в конституции и признания территорий, то сейчас потребовали. Там ещё есть ряд нюансов, которые не хочу озвучивать — информация получена из-под полы", — заявила депутат украинского парламента Анна Скороход.Подробности в публикации "Условия хуже прежних": в Раде раскрыли, что Уиткофф и Кушнер привезли в КиевБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джаред кушнер, стив уиткофф, financial times, переговоры по украине 2026, итоги переговоров