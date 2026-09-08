Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по Украине - 08.09.2026 Украина.ру
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Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по Украине
Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по Украине - 08.09.2026 Украина.ру
Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по Украине
Спецпредставители президента США Дональда Трампа привезли в Киев из Москвы пару неплохих идей урегулирования конфликта на Украине. Об этом 8 сентября заявил журналистам Владимир Зеленский
2026-09-08T12:57
2026-09-08T12:58
новости
украина
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киев
владимир зеленский
дональд трамп
джаред кушнер
стив уиткофф
financial times
переговоры по украине 2026
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Зять американского президента Джаред Кушнер говорил о "пакете мира" - мерах по урегулированию конфликта на Украине, отметил Зеленский. По его словам, в этом "пакете" была "пара идей, действительно, очень неплохих"."Что касается пакета мира, про который говорил Кушнер, и новых идеях: я вам скажу, что, действительно пару идей было очень неплохих, достойных. И чтобы их актуализировать и сделать дееспособными, и будет ли результат - я вообще не знаю", - рассказал Зеленский журналистам.Он отметил, что ещё надо проработать эти идеи с американцами, уточнить детали."Я не могу сказать сейчас в медийном пространстве эти идеи", - заявил Зеленский. На минувших выходных спецпредставители президента США бизнесмены Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, где провели переговоры на тему урегулирования конфликта на Украине. Затем они прибыли в Киев, где провели переговоры с украинскими чиновниками и силовиками, а также официальными лицами ЕС и Британии.После этого Джаред Кушнер заявил, что США готовят новый комплекс мер, направленный на завершение конфликта на Украине. По его словам, есть некие "новые идеи", а целью усилий Вашингтона является установление долгосрочного мира. В целом он остался доволен переговорами в Москве и Киеве.Российские и западные эксперты в основном скептически оценили итоги нового турне Уиткоффа и Кушнера. По их данным, "челночная дипломатия" Вашингтона не принесла заметных результатов. Таких оценок придерживались обозреватели, в частности, Financial Times.На Украине также не заметили повода для позитива и не разделили оптимизма зятя президента яСША."Это был не прорыв. Они приехали с ещё худшими условиями, чем мы имели до. Если раньше не требовалось изменений в конституции и признания территорий, то сейчас потребовали. Там ещё есть ряд нюансов, которые не хочу озвучивать — информация получена из-под полы", — заявила депутат украинского парламента Анна Скороход.Подробности в публикации "Условия хуже прежних": в Раде раскрыли, что Уиткофф и Кушнер привезли в КиевБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джаред кушнер, стив уиткофф, financial times, переговоры по украине 2026, итоги переговоров
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Financial Times, Переговоры по Украине 2026, итоги переговоров

Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по Украине

12:57 08.09.2026 (обновлено: 12:58 08.09.2026)
 
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве
Владимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Спецпредставители президента США Дональда Трампа привезли в Киев из Москвы пару неплохих идей урегулирования конфликта на Украине. Об этом 8 сентября заявил журналистам Владимир Зеленский
Зять американского президента Джаред Кушнер говорил о "пакете мира" - мерах по урегулированию конфликта на Украине, отметил Зеленский. По его словам, в этом "пакете" была "пара идей, действительно, очень неплохих".
"Что касается пакета мира, про который говорил Кушнер, и новых идеях: я вам скажу, что, действительно пару идей было очень неплохих, достойных. И чтобы их актуализировать и сделать дееспособными, и будет ли результат - я вообще не знаю", - рассказал Зеленский журналистам.
Он отметил, что ещё надо проработать эти идеи с американцами, уточнить детали.
"Я не могу сказать сейчас в медийном пространстве эти идеи", - заявил Зеленский.
На минувших выходных спецпредставители президента США бизнесмены Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, где провели переговоры на тему урегулирования конфликта на Украине. Затем они прибыли в Киев, где провели переговоры с украинскими чиновниками и силовиками, а также официальными лицами ЕС и Британии.
После этого Джаред Кушнер заявил, что США готовят новый комплекс мер, направленный на завершение конфликта на Украине. По его словам, есть некие "новые идеи", а целью усилий Вашингтона является установление долгосрочного мира. В целом он остался доволен переговорами в Москве и Киеве.
Российские и западные эксперты в основном скептически оценили итоги нового турне Уиткоффа и Кушнера. По их данным, "челночная дипломатия" Вашингтона не принесла заметных результатов. Таких оценок придерживались обозреватели, в частности, Financial Times.
На Украине также не заметили повода для позитива и не разделили оптимизма зятя президента яСША.
"Это был не прорыв. Они приехали с ещё худшими условиями, чем мы имели до. Если раньше не требовалось изменений в конституции и признания территорий, то сейчас потребовали. Там ещё есть ряд нюансов, которые не хочу озвучивать — информация получена из-под полы", — заявила депутат украинского парламента Анна Скороход.
Подробности в публикации "Условия хуже прежних": в Раде раскрыли, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
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