https://ukraina.ru/20260908/teper-okonchatelno-evropa-proschaetsya-s-promyshlennostyu-1083077740.html

Теперь окончательно: Европа прощается с промышленностью

Теперь окончательно: Европа прощается с промышленностью - 08.09.2026 Украина.ру

Теперь окончательно: Европа прощается с промышленностью

Ведущая европейская металлургическая торговая ассоциация Eurometal провела протест у штаб-квартиры Еврокомиссии. Участники протеста пронесли десять символических гробов с надписями "конкурентоспособность ЕС" и "европейские заводы", демонстрируя бедственное положение отрасли

2026-09-08T16:05

2026-09-08T16:05

2026-09-08T16:05

эксклюзив

китай

европа

сша

ес

еврокомиссия

the guardian

экономика

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Таким образом сотрудники Eurometal решили обратить внимание ЕС на угрозу потери 300 тысяч рабочих мест.Eurometal — структура, чьё мнение сложно игнорировать. Формально ассоциация создана в 1999 году, но две её составляющие — Международная федерация ассоциаций торговцев сталью, трубами и цветными металлами (FIANATM) и Европейская федерация торговцев сталью (FENA) — действуют c 1950 года, когда было создано Европейское объединение угля и стали, с которого началась европейская интеграция. То есть о бедственном положении европейской промышленности заявляют не какие-то маргиналы, а объединение-ровесник давнего прообраза Евросоюза. Переехать в Китай или разоритьсяПричин кризиса несколько. Во-первых, Китай больше не желает быть поставщиком сырья. Мало того, КНР желает контролировать все поставки и всю цепочку образования стоимости. Во-вторых, у европейских меткомбинатов постоянно растут производственные издержки из-за роста стоимости энергоносителей, сокращения субсидирования электроэнергии, а также желания Еврокомиссии добиться климатической нейтральности, том числе и в металлургии, где повышаются пошлины на импорт слябов и одновременно вводится трансграничное углеродное регулирование.Проблема усугубляется тем, что причины кризиса не понимают евробюрократы и национальные правительства: они как раз передали полномочия по регулированию всего и вся наднациональным структурам. Президент Eurometal Александр Юлиус в интервью The Guardian констатирует: политики не понимают, почему компании либо переезжают в Китай или Индию, либо разоряются.В общем, у европейских промышленников ситуация идеального шторма: издержки растут, конкуренты получают преимущество на рынке, а власти разных уровней недооценивают остроту кризиса, считая, что смогут справиться с вызовом, не прибегая к экстраординарным мерам. Мало того, ничего сверхъестественного евробюрократия сделать не может. Её не учили быстрому принятию решений — Европа с 1990-х жила в сытое и мирное время, которое ставит во главу угла субординацию и процедуры, а не жёсткость и быстроту принятия решений, требующих личной ответственности. Напротив, чиновники по всему миру стараются избежать личной ответственности, "размывая" её совещаниями, "дорожными картами" и "сдвигами сроков вправо".Кроме того, структура европейского экспорта не позволяет совершать резкие действия.В 2025 году 27 стран ЕС произвели товаров на 4,143 трлн евро, экспортировали товаров на 2,645 трлн, а 73% экспорта по стоимости пришлись на машины и транспорт, химию и прочие готовые промышленные изделия. Ещё сложнее с географией экспорта: 21% экспорта — США, 13,1% — Великобритания, 8,3% — Швейцария, около 8% — Китай...Логичным шагом на фоне роста импорта продукции с высокой добавленной стоимостью видится введение ограничений на этот импорт. Сами ограничения могут быть системными — пошлины после проведения антидемпинговых расследований — и несистемными. Ни то, ни другое без ответа со стороны США и Китая не останется.Особенно сложно будет с Китаем. ЕС экспортирует туда сложную продукцию — оборудование, автомобили, химикаты, фармацевтику и компоненты, — однако импорт из Китая значительно больше. В 2025 году Китай получил от ЕС примерно товаров примерно на 210–215 млрд евро, но поставил в ЕС продукции на 550 млрд евро, что формирует значительную часть европейского дефицита внешней торговли.Потеря лидерстваНа этом моменте стоит вернуться к жалобам главы Еurosteel на действия Китая. В русскоязычном переводе материала c The Guardian Юлиус использует в отношении китайских компаний термин "колонизация". Однако ничего сверхъестественного Китай не делает. Любой капитал стремится к созданию монополий, а установление полного контроля над производственной цепочкой — важнейший шаг на этом пути. Маркетплейсы строят свои склады и принуждают продавцов хранить на них свои товары, чтобы как можно быстрее окупить затраты, а заодно замыкают на себя все финансовые потоки, покупая банки — чтобы деньги покупателей и продавцов "двигались" в одном финансовом контуре под контролем маркетплейса. И жаловаться тут не на что. Проблема ЕС состоит не в том, что китайские товарищи усвоили уроки капиталистической экономики, а в том, что многое из них забыли сами европейцы, считая, что их позиции в мировой экономике непоколебимы.Стремление обеспечить конкурентоспособность своих товаров на мировом рынке на фоне роста расходов на рабочую силу привели к выносу производств в страны Юго-Восточной Азии, где дешёвая и дисциплинированная рабочая сила делала то, что ей прикажут из европейских отделов разработки и маркетинга. Но невозможно десятилетиями делать самые разные товары и при этом не научиться создавать их аналоги.Ярчайший пример — китайский рынок спортивной обуви и одежды. За последние 10 лет на нём произошли драматические перемены со взлётом и падением Nike и Adidas. В 2011 году Nike лидировал на рынке, удерживая 11,2%, Adidas контролировал 8,5% рынка. К 2020 году обе компании вышли на пик удерживая 25,6% и 17,4% рынка соответственно. А с 2021 года началось падение и к 2025 году доля Nike сократилась до 20,7%, Adidas же просел до 8,7%, откатившись до уровня 2011 года.Повторим: невозможно шить кроссовки для западных брендов и не научиться самому разрабатывать эти самые кроссовки. Следующий шаг — возникновение собственных брендов по типу Anta и Li-Ning. Спрос постепенно смещался в пользу собственных производителей: они быстрее реагировали на рыночные изменения, у них эффективнее работали дизайн и маркетинг, тонко ощущая запросы потребителей. Достаточно было одной крупной ошибки и рост западных брендов сменился падением. Этой ошибкой стал бойкот западными брендами хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в 2021 году: в СУАР производится 20% хлопка в мире, а США тогда развернули кампанию по обвинению КНР в использовании принудительного труда уйгуров.Результат не заставил себя ждать: доля Anta с 2020 по 2024 годы значительно выросла, вплотную подобравшись к Nike, а Li-Ning стал уже крупнее Adidas. Теперь менеджеры Nike и Adidas из штанов выпрыгивают, лишь как можно точнее адаптировать свою продукцию под запросы китайцев, заигрывая с их традиционными ценностями и элементами национальной идентичности лишь бы восстановить доли на китайском рынке, пока китайские бренды осваивают рынок мировой.Хороших новостей для Европы нетИстория с переворотом на рынке спортивной одежды и обуви станет моделью для других рынков и отраслей экономики.На Китай приходится 37% мирового производства металлообрабатывающих станков и 19% мирового экспорта. Каждый третий легковой и лёгкий коммерческий автомобиль в мире создан в КНР. 70% портовых контейнерных кранов, 72% ветрогенераторов и 80% солнечных панелей производят в Китае. На Китай приходится треть мирового производства машин и около 18% их мирового экспорта.В 2000-е годы КНР освоила производство простого промышленного оборудования, в 2010-е годы захватила массовые сегменты, в 2020-е вышла в более сложные сегменты, а в 2026 году уже проводит разнообразные соревнования антропоморфных роботов. Роботы — фактор, который позволит Китаю ещё долго сохранять мировое лидерство во многих отраслях экономики: роботизация и "интеллектуализация" промышленности с использованием ИИ позволят сдерживать рост себестоимости продукции, снижая влияние на неё стоимости труда — вкалывать будут роботы. А роботы будут дешёвыми за счёт эффекта масштаба, с которым крайне сложно конкурировать.Поэтому никаких хороших новостей для Европы нет и быть не может: китайские машины и прочие высокотехнологичные и высокомаржинальные товары продолжат теснить европейские компании как на китайском, так и на европейском рынке. Избавиться от китайских конкурентов институциональными способами не выйдет, а на радикальные меры евробюрократия не готова, так как они ухудшат ситуацию в моменте, сделав лекарство опаснее самой болезни.Китай честно выиграл глобализацию и освоил производство сложнейших товаров и это его звёздный час, а европейцы скоропостижно ухудшили и без того безрадостную для своей промышленности ситуацию, в чём им стоит винить себя же и своих же политиков.Решение проблемы начинается с честного обозначения причин её возникновения, и гробы этому никак не помогут.

https://ukraina.ru/20260908/nashli-vinovatykh-ukraine-katastroficheski-ne-khvataet-voennoy-pomoschi-ot-evropy-1083060623.html

https://ukraina.ru/20260903/chto-izmenitsya-dlya-kieva-esli-v-es-otkazhutsya-ot-prava-veto-po-vneshnepoliticheskim-voprosam-1082992650.html

https://ukraina.ru/20260902/ekonomika-ukrainy-i-voyna-s-ovoschami-i-molokom-pridtsya-poproschatsya-v-byudzhete--dyra---1082949136.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, китай, европа, сша, ес, еврокомиссия, the guardian, экономика