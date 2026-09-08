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Европа заменит украинскую кукурузу американской: почему Киев потерял рынок
Европа заменит украинскую кукурузу американской: почему Киев потерял рынок - 08.09.2026 Украина.ру
Европа заменит украинскую кукурузу американской: почему Киев потерял рынок
Европейские страны, пострадавшие от сильнейшей засухи, вынуждены закупать кукурузу не у Украины, а в США. Об этом 8 сентября сообщило Politico
2026-09-08T14:38
2026-09-08T14:38
2026-09-08T14:38
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Причина смены поставщика очевидна: российские удары по судам, везущим грузы для ВСУ, перекрыли Киеву самый дешёвый путь сбыта, создав невероятные возможности для американских фермеров.С июля этого года по июнь следующего ЕС планирует ввезти около 25 млн тонн кукурузы против 19,3 млн за предыдущий период. Внутреннее производство сократилось примерно на 10 млн тонн.Ранее сообщалось, что экспорт сельхозпродукции из Украины в сезоне 2026–2027 годов может рухнуть более чем вдвое — на 54%, до 29,6 млн тонн. Экспорт пшеницы сократится на 53%, до 8,3 млн тонн.Киев теряет рынки, а американские аграрии получают сверхприбыль. Об этом – в материале Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тоннБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, европа, politico, вооруженные силы украины, ес
Новости, Киев, Украина, Европа, Politico, Вооруженные силы Украины, ЕС
Европа заменит украинскую кукурузу американской: почему Киев потерял рынок
Европейские страны, пострадавшие от сильнейшей засухи, вынуждены закупать кукурузу не у Украины, а в США. Об этом 8 сентября сообщило Politico
Причина смены поставщика очевидна: российские удары по судам, везущим грузы для ВСУ, перекрыли Киеву самый дешёвый путь сбыта, создав невероятные возможности для американских фермеров.
С июля этого года по июнь следующего ЕС планирует ввезти около 25 млн тонн кукурузы против 19,3 млн за предыдущий период. Внутреннее производство сократилось примерно на 10 млн тонн.
Ранее сообщалось, что экспорт сельхозпродукции из Украины в сезоне 2026–2027 годов может рухнуть более чем вдвое — на 54%, до 29,6 млн тонн. Экспорт пшеницы сократится на 53%, до 8,3 млн тонн.
Киев теряет рынки, а американские аграрии получают сверхприбыль. Об этом – в материале Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн
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