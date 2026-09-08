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Кружка "Армия России" взорвала политику Германии и принесла депутату тысячи евро
Кружка "Армия России" взорвала политику Германии и принесла депутату тысячи евро - 08.09.2026 Украина.ру
Кружка "Армия России" взорвала политику Германии и принесла депутату тысячи евро
Замруководителя регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер выставил на интернет-аукцион кружку с надписью "Армия России", ссылку на товар он разместил на своей странице в соцсети X
2026-09-08T13:39
2026-09-08T13:39
2026-09-08T13:48
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Политик в шутку окрестил сувенир, ставший поводом для громких политических обвинений во время избирательной кампании, "самой опасной кружкой Германии". Шум вокруг посуды поднялся после того, как немецкие журналисты в ходе интервью заметили черную чашку с красной звездой на рабочем столе Тильшнайдера. Политические конкуренты тут же использовали этот факт, чтобы обвинить партию в скрытой поддержке Москвы. Сам депутат тогда пояснил, что не придавал предмету особого значения, а позже уточнил, что привез его как сувенир из поездки в Россию. Сразу после того как АдГ одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт, Тильшнайдер сфотографировался с кружкой и запустил торги. Стоимость лота меньше чем за сутки взлетела почти до двух тысяч евро. По заверению немецкого политика, все вырученные деньги будут направлены в фонд помощи пострадавшим от притеснений со стороны левых активистов. Подробнее о партии - в материале "Рейтинг Мерца падает, а АдГ растет": Борисов о политической ситуации в Германии на сайте Украина.ру.
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Новости, Москва, Россия, Германия, Украина.ру
Кружка "Армия России" взорвала политику Германии и принесла депутату тысячи евро
13:39 08.09.2026 (обновлено: 13:48 08.09.2026)
Замруководителя регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер выставил на интернет-аукцион кружку с надписью "Армия России", ссылку на товар он разместил на своей странице в соцсети X
Политик в шутку окрестил сувенир, ставший поводом для громких политических обвинений во время избирательной кампании, "самой опасной кружкой Германии".
Шум вокруг посуды поднялся после того, как немецкие журналисты в ходе интервью заметили черную чашку с красной звездой на рабочем столе Тильшнайдера. Политические конкуренты тут же использовали этот факт, чтобы обвинить партию в скрытой поддержке Москвы.
Сам депутат тогда пояснил, что не придавал предмету особого значения, а позже уточнил, что привез его как сувенир из поездки в Россию.
Сразу после того как АдГ одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт, Тильшнайдер сфотографировался с кружкой и запустил торги. Стоимость лота меньше чем за сутки взлетела почти до двух тысяч евро.
По заверению немецкого политика, все вырученные деньги будут направлены в фонд помощи пострадавшим от притеснений со стороны левых активистов.