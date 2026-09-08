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Киевский режим охотится на журналистов, а ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ на это "закрыли глаза" - МИД РФ

Киевский режим охотится на журналистов, а ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ на это "закрыли глаза" - МИД РФ - 08.09.2026 Украина.ру

Киевский режим охотится на журналистов, а ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ на это "закрыли глаза" - МИД РФ

Нынешнее руководство Украины открыло охоту на журналистов при попустительстве международных организаций, призванных подобному противодействовать. Об этом 8 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2026-09-08T15:02

2026-09-08T15:02

2026-09-08T15:02

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В комментарии официального представителя МИД России в связи с Международным днём солидарности журналистов отмечено, что эту дату учредили в 1958 году в память о чехословацком журналисте-антифашисте Юлиусе Фучике, казнённом гитлеровцами в 1943 году. "Она призвана напомнить о значимости свободы слова, принципах профессиональной журналистики, а также привлечь внимание к теме безопасности работников СМИ, подчеркнуть важность сплоченности и взаимовыручки мирового журналистского сообщества, - отметила Захарова. - В последние годы эти базовые понятия размываются из-за взятого на Западе курса на стерильную зачистку медиаландшафта от неугодных точек зрения ради корыстных политических целей". МИД РФ считает, что против российских СМИ за рубежом применяются системные притеснения и разноформатные репрессии. В частности, под надуманными предлогами заблокировано вещание российских телеканалов, закрываются корпункты и выдворяются корреспонденты."Настоящую "охоту" на российских журналистов, которые передавали правдивую информацию "из первых рук", открыл киевский режим. При этом открыто декларируемое стремление неонацистской хунты убивать гражданских лиц, к которым по международному праву относятся и сотрудники СМИ, не встречает ни малейшей критики со стороны её западных покровителей". - констатировала Захарова.Она напомнила, что счет раненых при исполнении профессионального долга работников СМИ идет на десятки."В результате террористических атак были убиты А.Д.Волошин, И.В.Корнелюк, А.С.Клян, А.А.Стенин, Д.А.Дугина, О.В.Клоков, М.Ю.Фомин (Владлен Татарский), Р.И.Журавлёв, Б.Б.Максудов, С.Н.Ерёмин, В.А.Кожин, Н.Н.Цицаги, Ю.Н.Кузнецова, А.С.Мартемьянов, А.С.Федорчак, А.А.Панов, А.А.Прокофьева, Н.М.Гольдин и И.М.Зуев", - сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.Эти преступления и репрессии остаются без должной реакции со стороны медиасообщества на Западе, констатировала Захарова."Мейнстримные СМИ в этих странах в угоду политической конъюнктуре, вопреки идеалам журналистской солидарности решили отмолчаться, сделав вид, что их это не касается, - о обратила внимание Захарова. - Там предпочли предать стандарты профессиональной этики и дух общности. На тех же, кто нашёл в себе смелость выступить в защиту российских работников СМИ или почтить память погибших за правду обрушился шквал упрёков и обвинений, в том числе от коллег по цеху".Российские дипломаты считают, что с подачи руководства западных государств произошло негласное разделение журналистов на тех, кого надо защищать, даже если они совершают циничные аморальные поступки, и тех, кто не достоин даже сочувствия. Захарова сопроводила это конкретным примером из недавного инцидента с работником СМИ ФРГ.Политическая цензура на Западе также не осталась без внимания МИД РФ. Захарова указала на пострадавших. Среди них британский репортер и видеоблогер Г.Филлипс, американские журналист Б.Свонн и блогер А.Йост, немецкая журналистка и блогер А.Липп, корреспонденты французских изданий А.Боке и К.В.Федорова и многие другие."Свою "лепту" в формирование атмосферы вседозволенности и безнаказанности за притеснения журналистов внесли и профильные международные структуры, такие как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, которые "закрыли глаза" на нелегитимные санкции против отечественных СМИ, ограничения доступа граждан к информации в странах "коллективного Запада", нападения, убийства российских корреспондентов киевским режимом. Проявив предвзятость и "двойные стандарты", руководство данных институтов нанесло ущерб их репутации и бросило тень на всю международную систему защиты профессиональных прав сотрудников СМИ", - констатировала Захарова.Российские дипломаты призвали мировое медиасообщество возвысить голос в защиту подвергающихся политически мотивированным репрессиям."Со своей стороны продолжим последовательно отстаивать права наших журналистов за рубежом и добиваться справедливого наказания виновных в преступлениях против отечественных корреспондентов", - сказано в комментарии МИД РФ.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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